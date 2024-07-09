Пугаться не надо: профессор объяснил, что происходит с женской грудью после 40 лет

«Женщинам старше 40 лет, которые хотят сохранить грудь здоровой и красивой, очень важно также держать вес в норме, быть физически активными и ограничить алкоголь, — продолжает врач-гинеколог. — Отличный вариант также выбирать удобное бесшовное белье без косточек и лишних деталей. Для здоровья самое то! Только следите, чтобы оно хорошо сидело и нигде не давило».