Пугаться не надо: профессор объяснил, что происходит с женской грудью после 40 лет

Многие женщины после 40 лет чувствуют себя великолепно, да и выглядят шикарно — если следят за своим весом и здоровьем. Но природа неумолима — в женском организме в этом возрасте начинается серьезная перестройка.
Как именно надо заботиться о здоровье груди женщинам, отметившим 40-летие, рассказал доктор медицинских наук.
Врач акушер-гинеколог, хирург, профессор, доктор медицинских наук.Личный сайт
Как обследоваться женщинам старше 40
«В этом возрасте начинаются гормональные изменения в организме, угасает функция яичников. Все это отражается и на груди, — объяснил врач-гинеколог Камиль Бахтияров. — Железистая ткань молочной железы, характерная для молодых женщин, начинает замещаться жировой. Риск развития заболеваний молочных желез в этом возрасте растет, но пугаться не надо! Надо просто спокойно обследоваться».
Гинеколог рекомендует делать:
УЗИ — раз в год,
маммографию — раз в 2 года. Это обследование можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации в поликлинике по месту жительства.
«МРТ стоит делать, если по УЗИ есть какие-то подозрения, а маммография не показательна — такое бывает при «плотной» груди, — объяснил Камиль Бахтияров.
Гинеколог отмечает, что если в вашей семье были случаи рака груди и вы в группе риска по развитию этого заболевания, то возможно, есть смысл сделать специальное генетическое тестирование. Об этом обязательно надо поговорить с генетиком.
Тревожные симптомы
Врач отмечает, что женщинам старше сорока лет совершенно точно не стоит проводить самообследование груди в ежедневном режиме — судорожно ощупывать ее после каждого посещения душа.
«Самообследование дело хорошее, но достаточно делать его раз в месяц и после менструации — это дни, когда нет отечности и чрезмерной чувствительности, характерной для 2 фазы цикла, — разъясняет Камиль Бахтияров. — Записываться на прием к маммологу стоит тогда, когда вы заметите эти симптомы:
уплотнения,
выделения из сосков,
покраснения,
шелушения,
неприятные ощущения в груди.
«Женщинам старше 40 лет, которые хотят сохранить грудь здоровой и красивой, очень важно также держать вес в норме, быть физически активными и ограничить алкоголь, — продолжает врач-гинеколог. — Отличный вариант также выбирать удобное бесшовное белье без косточек и лишних деталей. Для здоровья самое то! Только следите, чтобы оно хорошо сидело и нигде не давило».
Ранее онколог объяснил, почему одним женщинам назначают УЗИ, а другим — маммографию. Первый метод обследования хорошо «видит» доброкачественные изменения (фиброаденомы) и всевозможные кисты. А маммография — более чувствительный метод, более точный для выявления маленьких опухолей на ранних стадиях.