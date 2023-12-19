Если ваша собака не бездумно бегает за мячиком, а разбирается в своих игрушках — возможно, вы обладатель уникального пса. Такой вывод сделали ученые из Университета ELTE в Будапеште. В статье,
Ранее исследователи выяснили: очень немногие собаки могут выучить названия предметов. Как правило, они запоминают свои игрушки, но для этого нужно время. В течение пяти лет искали таких псов и изучали их навыки и возможности.
«Когда владелец собаки говорил нам, что, по его мнению, его собака знает названия игрушек, мы просили его протестировать пса по определенной схеме и прислать нам видео теста, — объясняет руководитель исследования, доктор Клаудия Фугацца. — Если навык подтверждался, мы проводили онлайн-встречу, чтобы проверить словарный запас собаки в контролируемых условиях. Если собака демонстрировала знание названий своих игрушек, мы просили владельцев заполнить анкету и рассказать, как идет процесс воспитания, дрессировки, в каких условиях живет пес».
За все время под нужные критерии подошел только 41 пес (это к слову о том, какая редкость — память на названия у собак). Кстати, чаще всего таланты демонстрировали бордер-колли, но кроме них среди гениев оказались, например, два померанских шпица, пекинес, ши-тцу, корги, пудель и несколько метисов.
«Удивительно, но большинство хозяев утверждают, что они не учили собак намеренно, — говорит ведущий исследователь Шани Дрор. — Они спонтанно запоминали названия во время игр. Более того, подавляющее большинство людей, участвовавших в исследовании, никогда не занимались профессиональной дрессурой, так что невозможно проследить связь между их опытом в обращении с собаками и талантами питомцев».
В итоге исследование выявило три ключевых признака одаренности собаки:
она может выучить название новой игрушки за 30 минут;
она знает не меньше 15 названий игрушек;
за два года она может выучить больше 50 названий.
Ученые утверждают: выявленная ими редкая способность запоминать названия объектов является первым задокументированным случаем наличия такого таланта у кого-то кроме человека.
При этом они вывели некоторые закономерности, при которых возрастают шансы получить собаку-гения. Покупать животное следует у заводчика, забирать к себе уже в 10 недель, не заводить других псов, а также кастрировать или стерилизовать питомца.