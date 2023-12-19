«Когда владелец собаки говорил нам, что, по его мнению, его собака знает названия игрушек, мы просили его протестировать пса по определенной схеме и прислать нам видео теста, — объясняет руководитель исследования, доктор Клаудия Фугацца. — Если навык подтверждался, мы проводили онлайн-встречу, чтобы проверить словарный запас собаки в контролируемых условиях . Если собака демонстрировала знание названий своих игрушек, мы просили владельцев заполнить анкету и рассказать, как идет процесс воспитания, дрессировки, в каких условиях живет пес».