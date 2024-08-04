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Отбеливание подмышек: как и зачем осветлять кожу в этой области

Что делать, если темная кожа в зоне подмышек расстраивает вас, вы стесняетесь поднимать руки и носить открытую одежду? Об эффективных методах отбеливания этой зоны рассказывает врач.

4 августа 20241
подмышки
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iStockphoto

Темный тон кожи в области подмышек это норма, обусловленная особенностями физиологии взрослого человека. Когда мы достигаем половой зрелости, количество меланоцитов — клеток, вырабатывающих меланин — в волосяных фолликулах увеличивается, начинают развиваться густые терминальные волосы в подмышках. Вместе с тем происходит и потемнение кожи в этой зоне.

Тем не менее, более темный тон кожи в области подмышек может доставлять психоэмоциональный дискомфорт. Человек стесняется поднять руки, надеть открытые вещи и ищет способы осветлить кожу — среди отбеливающих кожу народных средств славятся сок лимона, огурец, перекись водорода, активированный уголь, картофель и даже аспирин. Правда, в лучшем случае они оказываются просто неэффективными, в худшем ― вызывают аллергические реакции и раздражение кожи.

Наталья Курганская
дерматология

врач дерматолог-косметолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center

Почему темнеют подмышки

  • Со временем тон кожи в области подмышек может меняться. Например, из-за гормональных расстройств, поскольку кожа в этой зоне очень чувствительна даже к небольшому дисбалансу в организме.

  • В некоторых случаях гиперпигментация обусловлена такими заболеваниями, как ожирение, диабет, синдром поликистозных яичников, черный акантоз.

  • Ношение тесной одежды из синтетических тканей тоже может быть причиной темных подмышек, поскольку она препятствует прохождению воздуха и закупоривает поры, что способствует гиперпигментации верхнего слоя кожи.

  • Прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК), витамина В3 и кортикостероидов нередко приводит к изменению цвета подмышек.

  • Некоторые средства для депиляции могут оказывать влияние на тон кожи подмышек, а также антиперспиранты с содержанием спирта.

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Способы отбелить подмышки

Современная профессиональная косметология позволяет решить проблему темного тона кожи в любой области тела. Для осветления подмышек применяются следующие методики:

  1. Химические пилинги. На кожу наносят специальный состав на основе кислот, которые вступают в химическую реакцию с пигментом в коже и разрушают его. Остатки пигмента выводятся из организма естественным путем. Можно проводить несколько процедур с интервалом, чтобы достичь необходимого эффекта осветления.

  2. Мезотерапия. В ходе процедуры в кожу через тончайшую иглу вводят особые препараты с отбеливающими компонентами. Принцип схож с химическим пилингом: пигмент разрушается, и кожа осветляется. Процедуры назначаются курсом для достижения желаемого эффекта отбеливания кожи.

  3. Лазерное отбеливание. Самый передовой метод, поскольку имеет более высокую эффективность по сравнению с другими. Лазерный луч избирательно воздействует на пигмент в коже (меланин), разрушая его. При этом поверхность кожи не травмируется, а в качестве дополнительного благотворного эффекта лазер оказывает лифтинг-воздействие на ткани. В результате кожа не только осветляется, но и подтягивается и разглаживается.

Автор текста:Анна Майская
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