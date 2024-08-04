Отбеливание подмышек: как и зачем осветлять кожу в этой области

Химические пилинги. На кожу наносят специальный состав на основе кислот, которые вступают в химическую реакцию с пигментом в коже и разрушают его. Остатки пигмента выводятся из организма естественным путем. Можно проводить несколько процедур с интервалом, чтобы достичь необходимого эффекта осветления.

Мезотерапия. В ходе процедуры в кожу через тончайшую иглу вводят особые препараты с отбеливающими компонентами. Принцип схож с химическим пилингом: пигмент разрушается, и кожа осветляется. Процедуры назначаются курсом для достижения желаемого эффекта отбеливания кожи.