Отбеливание подмышек: как и зачем осветлять кожу в этой области

Темный тон кожи в области подмышек это норма, обусловленная особенностями физиологии взрослого человека. Когда мы достигаем половой зрелости, количество меланоцитов — клеток, вырабатывающих меланин — в волосяных фолликулах увеличивается, начинают развиваться густые терминальные волосы в подмышках. Вместе с тем происходит и потемнение кожи в этой зоне.
Тем не менее, более темный тон кожи в области подмышек может доставлять психоэмоциональный дискомфорт. Человек стесняется поднять руки, надеть открытые вещи и ищет способы осветлить кожу — среди отбеливающих кожу народных средств славятся сок лимона, огурец, перекись водорода, активированный уголь, картофель и даже аспирин. Правда, в лучшем случае они оказываются просто неэффективными, в худшем ― вызывают аллергические реакции и раздражение кожи.
врач дерматолог-косметолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины Damas Medical CenterЛичный сайт
Почему темнеют подмышки
Со временем тон кожи в области подмышек может меняться. Например, из-за гормональных расстройств, поскольку кожа в этой зоне очень чувствительна даже к небольшому дисбалансу в организме.
В некоторых случаях гиперпигментация обусловлена такими заболеваниями, как ожирение, диабет, синдром поликистозных яичников, черный акантоз.
Ношение тесной одежды из синтетических тканей тоже может быть причиной темных подмышек, поскольку она препятствует прохождению воздуха и закупоривает поры, что способствует гиперпигментации верхнего слоя кожи.
Прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК), витамина В3 и кортикостероидов нередко приводит к изменению цвета подмышек.
Некоторые средства для депиляции могут оказывать влияние на тон кожи подмышек, а также антиперспиранты с содержанием спирта.
Способы отбелить подмышки
Современная профессиональная косметология позволяет решить проблему темного тона кожи в любой области тела. Для осветления подмышек применяются следующие методики:
Химические пилинги. На кожу наносят специальный состав на основе кислот, которые вступают в химическую реакцию с пигментом в коже и разрушают его. Остатки пигмента выводятся из организма естественным путем. Можно проводить несколько процедур с интервалом, чтобы достичь необходимого эффекта осветления.
Мезотерапия. В ходе процедуры в кожу через тончайшую иглу вводят особые препараты с отбеливающими компонентами. Принцип схож с химическим пилингом: пигмент разрушается, и кожа осветляется. Процедуры назначаются курсом для достижения желаемого эффекта отбеливания кожи.
Лазерное отбеливание. Самый передовой метод, поскольку имеет более высокую эффективность по сравнению с другими. Лазерный луч избирательно воздействует на пигмент в коже (меланин), разрушая его. При этом поверхность кожи не травмируется, а в качестве дополнительного благотворного эффекта лазер оказывает лифтинг-воздействие на ткани. В результате кожа не только осветляется, но и подтягивается и разглаживается.