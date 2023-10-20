Они не работают: врач рассказал о трех бесполезных способах убрать выпирающий живот

« Стройность не равно подтянутому животу, — говорит эксперт. — Многие замечали, что часто обвисший и выпирающий живот бывает у довольно худых людей. Дело в том, что резкое похудение на неправильной диете сказывается на состоянии связок, которые подвешивают кишечник. Они слабеют, и это может еще больше усилить опущение внутренних органов, как следствие — ухудшить форму живота».