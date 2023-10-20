Они не работают: врач рассказал о трех бесполезных способах убрать выпирающий живот

Как убрать выпирающий или нависший живот? Этот вопрос часто волнует женщин, особенно если дело идет к климаксу. С возрастом у многих лишний вес «приклеивается» буквально мгновенно — стоит съесть хоть что-то вредное. Часто лишний жирок накапливается именно в районе талии.
Работать над мышцами живота, качая пресс, — стоять в планке, отжиматься, делать «велосипед» — не всегда работающий способ. Многие замечают: семь потов сойдет, но живот меньше никак не становится. Врач объясняет, почему так происходит, и называет еще несколько бесполезных, неработающих способов убрать живот.
Гинеколог, остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов РоссииЛичный сайт
«Закачивание пресса привычным способом — классическим подъемом туловища или ног — противопоказано, если у вас наблюдается опущение внутренних органов. Оно гарантированно приводит к росту внутрибрюшного давления, а значит, усиливает опущение, еще больше выпячивая живот. Также классическое закачивание пресса противопоказано при диастазе», — объясняет врач Владимир Животов.
Какие еще способы убрать живот бесполезны
Экстремальные диеты
«Стройность не равно подтянутому животу, — говорит эксперт. — Многие замечали, что часто обвисший и выпирающий живот бывает у довольно худых людей. Дело в том, что резкое похудение на неправильной диете сказывается на состоянии связок, которые подвешивают кишечник. Они слабеют, и это может еще больше усилить опущение внутренних органов, как следствие — ухудшить форму живота».
Кручение обруча
«Это упражнение не сделает живот плоским, оно никак не способствует подтягиванию внутренних органов и уменьшению объемов», — говорит Владимир Животов.
Втягивание живота
«Невозможно всегда держать мышцы напряженными», — обращает внимание эксперт.
Упражнение для живота
Врач рассказал и показал, как правильно укреплять пресс, если у вас есть опущение внутренних органов.
«Надо исключить сокращение поясничной мышцы, чтобы не давать ей дополнительное напряжение, не наклонять вперед голову, а поддерживать ее руками, чтобы не напрягать шею. Таким образом мы уменьшаем нагрузку на позвоночник. Не надо и делать подъем корпуса до конца, чтобы, приближая ребра к тазу, не создавать дополнительного увеличения внутрибрюшного давления», — объяснил Владимир Животов.
Ранее врач рассказал, что опущение внутренних органов в 99% случаев появляется после копчиковой травмы и встречается одинаково часто у женщин, мужчин и даже детей. Это вызывает нарушение кровообращения в кишечнике.
Если есть выраженное опущение внутренностей, это практически 100%-е указание на то, что у человека слабая соединительная ткань. Это обусловлено нарушением обмена веществ, чаще всего — дефицитом некоторых важных элементов для строительства коллагена, отмечает доктор.