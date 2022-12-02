Мужчин, которые не могут создать семью и завести роман, по сути — соблюдающих невольный целибат — сексуальное воздержание, становится все больше. Они объединяются в неформальные сообщества и даже создают новую своеобразную онлайн-субкультуру. Называют себя такие мужчины «инцелами».
Кто становится инцелом
Это явление уже активно изучают исследователи. Так, итальянцы определили три характеристики личности, присущие инцелам. Их выводы опубликованы в
— Инцелы разделяют общее чувство неудачи, чувствуют себя отверженными обществом и исключенными из отношений, и испытывают сильное негативное чувство по отношению к противоположному полу и своему состоянию, — рассказали
Итальянские исследователи сделали выводы, что именно делает мужчин инцелами, проанализировав данные о состоянии психики почти тысячи участников инициированного ими опроса.
Оказалось, что для того, чтобы человек стал инцелом, нужно сочетание трех особенностей личности, которые имеют ключевое значение:
депрессивно-тревожные симптомы;
параноидальное мышление;
тревожно-избегающий стиль привязанности.
Избегающий тип привязанности формируется в том случае, когда человек испытывает дискомфорт при общении со своими близкими. Ему трудно открыть свои чувства, довериться даже близкому. Именно поэтому его взаимоотношения с людьми поверхностны.
Ученые также отметили, что безопасный или надежный стиль привязанности, сформированный в детстве, когда родители проявляли достаточно внимания к потребностям ребенка, — может уберечь человека от превращения в инцела.
Фемцелы — тоже проблема
— Очень важно изучать психологию и психопатологию мужчин-инцелов, чтобы вовремя выявлять и предотвращать факторы риска девиантного или насильственного поведения в отношении женщин, — заявили Чокка и Фонтанези.
Так, в США самопровозглашенные инцелы уже неоднократно совершали массовые акты насилия. В этом году в отчете секретной службы даже звучали
Исследователи обращают внимание, что хоть и изучали психологические особенности мужчин-инцелов, такие же личностные черты могут быть присущи и молодым женщинам. Их называют «фемцелы» (femcels).
— Они испытывают те же чувства неудачи, отверженности и одиночества, — сказали исследователи.
Почему люди остаются одинокими
Ранее эксперт рассказала «Доктору Питеру», почему мужчины остаются одинокими. Скорее всего, в период взросления такой человек пережил воздействие каких-то базовых травмирующих факторов. Именно они могут способствовать появлению страха отношений и приводить к одиночеству. Например, это конфликтные или напряженные отношения между матерью и отцом, насилие со стороны родителей, алкоголизм отца или матери и так далее.
— Сценарий родительской семьи, записанный на пленку жизни, проигрывается через наше мышление, установки и ценности, а также через выбор, который мы делаем тысячи раз, чтобы определить, как нам проживать эту жизнь, — говорит доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Светлана Молчанова.