Мужчин, которые не могут создать семью и завести роман, по сути — соблюдающих невольный целибат — сексуальное воздержание, становится все больше. Они объединяются в неформальные сообщества и даже создают новую своеобразную онлайн-субкультуру. Называют себя такие мужчины «инцелами».

Кто становится инцелом

Это явление уже активно изучают исследователи. Так, итальянцы определили три характеристики личности, присущие инцелам. Их выводы опубликованы в The Journal of Sexual Medicine .

— Инцелы разделяют общее чувство неудачи, чувствуют себя отверженными обществом и исключенными из отношений, и испытывают сильное негативное чувство по отношению к противоположному полу и своему состоянию, — рассказали изданию Newsweek авторы исследования Джакомо Чокка и Лилибет Фонтанези.

Итальянские исследователи сделали выводы, что именно делает мужчин инцелами, проанализировав данные о состоянии психики почти тысячи участников инициированного ими опроса.

Оказалось, что для того, чтобы человек стал инцелом, нужно сочетание трех особенностей личности, которые имеют ключевое значение:

депрессивно-тревожные симптомы;

параноидальное мышление;

тревожно-избегающий стиль привязанности.

Избегающий тип привязанности формируется в том случае, когда человек испытывает дискомфорт при общении со своими близкими. Ему трудно открыть свои чувства, довериться даже близкому. Именно поэтому его взаимоотношения с людьми поверхностны.

Ученые также отметили, что безопасный или надежный стиль привязанности, сформированный в детстве, когда родители проявляли достаточно внимания к потребностям ребенка, — может уберечь человека от превращения в инцела.