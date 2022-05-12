Любители кофе с ходу могут назвать несколько причин, почему этот напиток полезен — он дает заряд бодрости с утра, избавляет от депрессии, помогает печени и даже нормализует обмен веществ. Это доказанные полезные свойства кофе (если пить его в ограниченном количестве), но периодически ученые находят и подтверждения тому, что кофе — вреден.

В одном из последних исследований, проведенных учеными из Норвегии, вновь подтвердились уже появлявшиеся ранее данные, что слишком частое употребление кофе может стать причиной развития атеросклероза — появления бляшек в сосудах. Об этом его свойстве споры ведутся уже давно из-за определенных химических соединений в кофе, которые могут повлиять на уровень холестерина.