Любители кофе с ходу могут назвать несколько причин, почему этот напиток полезен — он дает заряд бодрости с утра, избавляет от депрессии, помогает печени и даже нормализует обмен веществ. Это доказанные полезные свойства кофе (если пить его в ограниченном количестве), но периодически ученые находят и подтверждения тому, что кофе — вреден.
В одном из последних исследований, проведенных учеными из Норвегии, вновь подтвердились уже появлявшиеся ранее данные, что слишком частое употребление кофе может стать причиной развития атеросклероза — появления бляшек в сосудах. Об этом его свойстве споры ведутся уже давно из-за определенных химических соединений в кофе, которые могут повлиять на уровень холестерина.
Как кофе повышает холестерин
Согласно новому исследованию ученых Арктического университета в Норвегии, опубликованному в журнале Open Heart, ученые обнаружили, что кофе может оказывать значительное влияние на уровень холестерина из-за содержащихся в нем химических веществ. Речь идет о дитерпенах и акриламиде, пишет
Дитерпены — это биологически активные вещества, которые способны подавлять выработку организмом веществ, участвующих в расщеплении холестерина. Таким образом, дитерпены в кофе могут вызывать повышение общего холестерина и ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина), предупреждают специалисты. Как известно, высокий уровень холестерина — один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи отмечают, что в растворимом кофе меньше дитерпенов, чем в эспрессо, и вредить здоровью они могут только, если выпивать не менее 5 чашек крепкого напитка в день.
Растворимый или заварной
Еще одно химическое вещество, которое может повлиять на уровень холестерина — акриламид. Оно может может повышать общий уровень холестерина, триглицеридов, «хорошего» и «плохого» холестерина. Но многое зависит от того, как был приготовлен кофе. Ученые проанализировали напитки, сваренные из молотого обжаренного кофе и растворимого порошка.
- Самые высокие средние концентрации акриламида были обнаружены в растворимом кофе (358 мкг/кг), в напитке, сваренном из обжаренных зерен, их меньше (179 мкг/кг), — отмечается в исследовании. — Но, чем выше степень обжарки, тем этого вещества в напитке больше.
Кофе опаснее для мужчин?
Также ученые
Врачи напоминают, что заменителем кофе по утрам могут быть здоровые напитки, которые могут нормализовать уровень холестерина:
Зеленый чай
Соевое молоко
Гранатовый сок
Томатный сок
Овсяные напитки
Ягодные смузи