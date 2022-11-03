С астрономической точки зрения наступивший ноябрь довольно любопытный месяц. 8 ноября ожидается полное лунное затмение, которое закроет «коридор затмений», начавшийся 25 октября. С 30 октября до 12 января Марс начал «пятиться назад», наступил ретроградный период у планеты. Максимальное сближение с Землей произойдет 1 декабря, в этот день Марс можно будет рассмотреть даже в обычный домашний телескоп.
Еще одно событие произошло накануне. В некоторых странах любители астрономии наблюдали необычное полярное сияние. Если обычно оттенок варьируется от синего до светло-зеленого, то сейчас сияние было зловещего розового цвета.
— Это были самые интенсивные розовые полярные сияния, которые я когда-либо видел, — признался один из наблюдателей. — Розовый цвет был ярким и заметным невооруженным глазом. Я и мои знакомые были ошеломлены.
Ученые ничего зловещего в этой истории не увидели. Они объяснили, что розовое полярное сияние может быть таким из-за азота.
— Большинство полярных сияний зеленого цвета — цвета атомов кислорода, пораженных энергетическими частицами на высоте от 100 до 300 километров над поверхностью Земли, — объяснили эксперты
Произошло это из-за того, что в магнитном поле Земли образовалась трещина, частицы тут же устремились в нее.
Также в выходные нас ожидают магнитные бури. В субботу, по разным данным, мощность вспышек может достигать 5 баллов, в воскресенье, 6 ноября, чуть меньше — 4 балла. За последние несколько часов на Солнце произошло сразу несколько вспышек класса С1. Это не самый мощный класс, его можно назвать пограничным. Если вспышки классов А и В ученые редко берут в расчет, считают их фоновым уровнем, вспышки класса С могут стать причиной немощной бури. Класс М способен привести к поломкам техники. И примерно 10 раз в год нас ждут вспышки класса Х.
Пока на Солнце зафиксировали только С-вспышки, но давать долгосрочные прогнозы астрономы не готовы. Только предупреждают, чтобы мы берегли себя во время магнитной бури.
Рекомендуется:
больше пить;
дольше спать;
обязательно прогуляться на свежем воздухе;
отказаться от мяса, жирной пищи;
отдать предпочтение свежим овощам и фруктам;
использовать прописанные медикаменты при хронических заболеваниях.