— Это были самые интенсивные розовые полярные сияния, которые я когда-либо видел, — признался один из наблюдателей. — Розовый цвет был ярким и заметным невооруженным глазом. Я и мои знакомые были ошеломлены.

Ученые ничего зловещего в этой истории не увидели . Они объяснили, что розовое полярное сияние может быть таким из-за азота.

— Большинство полярных сияний зеленого цвета — цвета атомов кислорода, пораженных энергетическими частицами на высоте от 100 до 300 километров над поверхностью Земли, — объяснили эксперты Spaceweather . — Розовый появляется, когда энергетические частицы из космоса опускаются ниже, чем обычно, сталкиваясь с молекулами азота на уровне 100 километров и ниже.

Произошло это из-за того, что в магнитном поле Земли образовалась трещина, частицы тут же устремились в нее.