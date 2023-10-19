Не «котики» и не «зайки»: 6 ошибок в комплиментах мужчинам, о которых точно стоит знать

Ставят мужчину в детскую позицию. Лучше оставаться на равных и говорить комплименты как взрослый взрослому. Оценки вроде «Молодец», «Умница» отсылают нас в детство, когда такие слова нам говорили мама или учитель в школе. Подобные слова плохи еще и тем, что не называют конкретных качеств, которые стоит выделять у сильного пола. Ведь мужчины предпочитают четкость и конкретику во всем.

Злоупотребляют «зайками», «котиками» и прочей живностью в общении с любимым человеком. Сюсюканье может указывать на инфантильность, эмоциональную незрелость человека, который в своей речи постоянно использует деминутивы — уменьшительную форму слова. Кроме того, чрезмерное употребление таких обращений может раздражать.

Выбирают неуместные интонации. Для мужчин важно не только то, что им говорят, но еще и как это делают. Если в тоне голоса будут неуместные интонации, такие комплименты могут неправильно истолковать. Ученые университета Гриффита в Австралии пришли к выводу, что мужчины чаще могут интерпретировать комплименты от женщины как флирт или попытку соблазнить. Поэтому стоит выбирать нейтральный доброжелательный тон, если хотите похвалить коллегу или руководителя.

Забрасывают комплиментами по поводу и без. Это может вызвать раздражение или же вовсе привести к мании величия. Важно чередовать хвалебные слова и не говорить их по поводу одних и тех же качеств.

Выбирают для комплиментов скользкие темы. Например, те, которые касаются внешности, возраста, веса. Не всем могут понравиться признания вроде «Лысые мужчины так сексуальны!».