Не «котики» и не «зайки»: 6 ошибок в комплиментах мужчинам, о которых точно стоит знать

По словам психолога Валерия Гута, потенциал комплиментов огромен, именно поэтому его нужно использовать каждому в общении с окружающими, причем независимо от их пола. Знаки внимания придают людям уверенности, укрепляют чувство собственного достоинства, поднимают самооценку.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Психологически комплименты действуют как одобрение, подтверждение значимости человека для общества и признание его достижений. Они удовлетворяют базовую потребность человека в признании и любви, которая в иерархии потребностей Абрахама Маслоу стоит на третьем месте после физических потребностей и безопасности», — говорит Валерий Гут.
Создатель трансакционного анализа и автор книги «Игры, в которые играют люди» Эрик Берн ввел в психологию понятие «поглаживания». И комплименты — одна из их форм.
По словам психолога, «поглаживания» участвуют в активации ретикулярной ткани головного мозга. Если ее не стимулировать, это может привести к необратимым изменениям в работе нервных клеток. Комплименты также участвуют в процессе высвобождения одного из четырех гормонов счастья — эндорфина.
Как правильно делать комплименты
Есть общие правила, благодаря которым комплименты смогут оказать нужный психологический эффект и по-настоящему порадовать другого человека. Валерий Гут перечислил основные.
Будьте искренними. Говорите о том, во что верите сами и что вам действительно нравится. Многие легко считывают фальшь, и это может раздражать.
Стремитесь к конкретике. Когда человеку говорят приятное о реальных событиях и конкретных деталях, он невольно начинает считать комплимент правдивым. Поэтому вместо банального «Хорошо выглядишь» стоит отметить оригинальность аксессуара или красивый цвет блузки, который подчеркивает глаза. Стандартными комплиментами уже никого не удивишь и не запомнишься.
Отмечайте то, что человек сам выставляет напоказ. Награды, коллекции книг или картин, детали одежды, броские предметы интерьера — для него важно, чтобы это отметили. Можно похвалить дом, офис или место, куда вас пригласили.
Выбирайте подходящий момент, учитывайте обстановку и настроение человека. Старайтесь, чтобы комплимент соответствовал той дистанции, которая существует между вами.
Какие комплименты нужны мужчинам
Комплименты сильному полу имеют свои особенности, от женских они отличаются частотой и содержанием.
«При общении с любым человеком стоит обращать внимание на то, что является значимым конкретно для него. Принято считать, что для мужчин внешность не главное — эту установку им внушают с детства. Но если мужчина пропадает в спортзале, следит за трендами в одежде, делает маникюр и укладывает волосы, высока вероятность того, что внешность для него важна», — уточняет Валерий Гут.
По словам психолога, универсальным комплиментом для всех мужчин будут слова о качествах, которые принято считать мужскими, — о силе, выносливости, мужественности, уме, твердости характера. Мужчины также ценят признание своих усилий и достижений, профессионального потенциала.
Важно также знать о том, каких комплиментов мужчинам лучше избегать, иначе рискуете получить непредсказуемый результат. Психолог назвал шесть частых ошибок, которые допускают люди, когда хотят сделать комплимент мужчине.
Ставят мужчину в детскую позицию. Лучше оставаться на равных и говорить комплименты как взрослый взрослому. Оценки вроде «Молодец», «Умница» отсылают нас в детство, когда такие слова нам говорили мама или учитель в школе. Подобные слова плохи еще и тем, что не называют конкретных качеств, которые стоит выделять у сильного пола. Ведь мужчины предпочитают четкость и конкретику во всем.
Злоупотребляют «зайками», «котиками» и прочей живностью в общении с любимым человеком. Сюсюканье может указывать на инфантильность, эмоциональную незрелость человека, который в своей речи постоянно использует деминутивы — уменьшительную форму слова. Кроме того, чрезмерное употребление таких обращений может раздражать.
Выбирают неуместные интонации. Для мужчин важно не только то, что им говорят, но еще и как это делают. Если в тоне голоса будут неуместные интонации, такие комплименты могут неправильно истолковать. Ученые университета Гриффита в Австралии пришли к выводу, что мужчины чаще могут интерпретировать комплименты от женщины как флирт или попытку соблазнить. Поэтому стоит выбирать нейтральный доброжелательный тон, если хотите похвалить коллегу или руководителя.
Забрасывают комплиментами по поводу и без. Это может вызвать раздражение или же вовсе привести к мании величия. Важно чередовать хвалебные слова и не говорить их по поводу одних и тех же качеств.
Выбирают для комплиментов скользкие темы. Например, те, которые касаются внешности, возраста, веса. Не всем могут понравиться признания вроде «Лысые мужчины так сексуальны!».
Говорят приятные слова только тогда, когда хотят что-то получить. Например, «Ты у меня такой добрый, щедрый, а мне так хочется новую сумочку!». Мужчины прекрасно считывают потребительскую позицию и понимают, что в случае отказа могут встретить разочарование, обиду или злость.
«Комплименты — важный аспект психологии межличностных отношений. Правильно подобранные, искренние слова восхищения и признания способны укрепить связи и поднять настроение. Как говорила королева Великобритании Елизавета II, каждому человеку необходима похвала, иначе мир станет очень мрачным», — заключил Валерий Гут.
Какие комплименты нельзя говорить женщинам, читайте ЗДЕСЬ.