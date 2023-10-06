Телефонные правила: вот почему не надо отправлять голосовые сообщения

Многих раздражают люди, которые в телефоне слушают музыку и смотрят видеоролики на полную громкость. Есть и другие телефонные правила и этикет виртуального общения, сложившиеся в цивилизованном мире, о которых знают далеко не все.
Как можно и как не стоит общаться с близкими и не очень людьми, используя современные гаджеты,
Забудьте про голосовые
Голосовые сообщения стоит посылать только тем людям, с которыми вы уже достаточно хорошо знакомы, и в той ситуации, когда необходимо выразить свои эмоции и чувства, поделиться каким-то значимым опытом или важной историей. С этим плохо справляются буквы, запятые и даже смайлики. Еще один повод для голосового — записывать его для тех, кто хочет услышать ваш голос, независимо от того, что вы говорите.
Если же вы собираетесь сделать предложение по работе, уточнить или изменить информацию, отправляйте текстовые сообщения. Есть и еще одно объяснение, почему не стоит увлекаться голосовыми. Многие их даже не слушают, а расшифровывают автоматически, при помощи специальных приложений. А в текстовом виде информация может исказиться, потерять актуальность или вовсе показаться абоненту некорректной.
Так что применяйте простое правило: эмоции для голоса, факты — для текста.
Прежде чем позвонить, отправьте текстовое сообщение
Вы можете не знать, чем сейчас занят человек, удобно ему брать трубку или нет. Вероятно, что звонок и вовсе не примут — не пустит установленный фильтр. Поэтому лучше заранее сообщить о своем намерении позвонить человеку и получить от него ответное согласие.
Вы имеете право не отвечать на звонок
Вы не обязаны брать трубку в ту же секунду, как вам позвонили, и имеете полное право отключить звук у телефона, перевернуть его стеклом вниз и перезвонить позже. Только вы решаете, когда для вас удобное и подходящее для звонка время.
Чтобы не показаться невежливым, отправьте в ответ на поступивший звонок быстрое сообщение из автоматического списка, если вам неудобно говорить. Но лучше добавьте свою версию ответа в те, что выдает телефон по умолчанию: базовые фразы вроде «Перезвоню!» могут показаться слишком резкими.
Не настаивайте, если не можете дозвониться
Многие делают так: если человек не ответил на звонок, набирают ему еще раз и еще, отправляют кучу сообщений и продолжают названивать каждую минуту.
Если речь не идет о критической ситуации и высокой степени срочности (об этом как раз надо специально написать в сообщении), перестаньте настаивать, просто подождите.
Оставайтесь на месте, если во время звонка включаете камеру
Видеозвонки — удобный формат общения с людьми. Но и здесь есть свои правила. Во-первых, держите телефон в статичном положении — так, чтобы на экране было видно ваше лицо, а не только нос или лоб, а во-вторых, оставайтесь на одном месте, пока звонок не завершится.
Это будет неприятно и раздражающе для собеседника, если вы станете ходить с телефоном во время видеозвонка. Хотите заниматься своими делами во время разговора — переключитесь на голосовой вызов.
Не пользуйтесь громкой связью в общественных местах
Пользоваться громкой связью в общественных местах — дурной тон. Подключайте наушники или слушайте собеседника через динамик телефона, приложив его к уху.
Но даже если вы ведете долгие беседы с невидимым абонентом в присутствии других людей, думая, что соблюдаете правила общения, то ошибаетесь. Ведь окружающим все равно приходится слышать вашу часть разговора. Так что не забывайте о личном пространстве других и разумных пределах в общении в их присутствии.