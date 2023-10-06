Телефонные правила: вот почему не надо отправлять голосовые сообщения

Голосовые сообщения стоит посылать только тем людям, с которыми вы уже достаточно хорошо знакомы, и в той ситуации, когда необходимо выразить свои эмоции и чувства, поделиться каким-то значимым опытом или важной историей. С этим плохо справляются буквы, запятые и даже смайлики. Еще один повод для голосового — записывать его для тех, кто хочет услышать ваш голос, независимо от того, что вы говорите.