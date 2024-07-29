Не чиа единым: три направления правильного питания, которые пришли к нам после пандемии

Разнообразное и здоровое, максимально натуральное питание — залог отличного самочувствия и неизменный тренд для всех последователей здорового образа жизни. Ежегодно изучаются все новые и новые особенности метаболизма, появляются направления в диетологии, которые вносят свои коррективы в принципы построения здорового рациона. Какие тренды подходят людям, работающим в офисе, проводящим много времени на природе или на дачах или отправляющимся в отпуск? Об этом «Доктору Питеру» рассказала эксперт — нутрициолог Марина Косенкова.
Нутрициолог
Правильное питание стало важным
В последнее время остро встает вопрос правильного питания, особенно у тех, кто перешагнул границу 35-40 лет, когда начинаются первые возрастные изменения. Почему так происходит? Одной из причин можно назвать прошедшую пандемию в 2020 году. Она серьезно изменила наше отношение к собственному здоровью, образу жизни и питанию.
После того как многие люди переболели — как в легкой форме, так и более тяжело, с осложнениями, — нужно было активно восстанавливаться, приходить в форму и возвращаться к привычной жизни. И многие стали более ответственно относиться к тому, что употребляют в пищу.
Пищевые предпочтения эволюционировали
На протяжении веков у человека закономерно изменялся привычный рацион питания соответственно его образу жизни, отражая особенности переживаемой эпохи. Сначала человек был вегетарианцем, потом научился охотиться и стал употреблять мясо в пищу. На рацион оказывали влияние засухи, голод, изменения климата и многие другие факторы. Даже страна проживания стала определяющим фактором в основе традиционного питания. Достаточно вспомнить лягушачьи лапки и луковый суп французов, суши, блюда с рисом и морскими гадами — в Японии.
Современные тренды
Сегодня пищевые тренды так же активно соответствуют изменяющимся условиям жизни. Доступность быстрой и готовой еды (к сожалению, далеко не всегда полезной и низкокалорийной), удаленная работа, разнообразие полуфабрикатов — это все вносит свою лепту в новые, формирующиеся пищевые привычки современного человека.
Рацион питания в настоящее время должен поддерживать высокий уровень энергии, концентрации, иммунитета и быть сбалансированным по составу. Но не всегда этого можно добиться только за счет покупок традиционной продуктовой корзины из ближайшего супермаркета или рынка.
В 2024 году основными трендами можно назвать…
Фокус на растительные продукты: свежие фрукты, овощи, зелень и травы. Эти продукты важно добавлять в каждый прием пищи, так как они содержат клетчатку, поддерживают здоровую работу пищеварительной системы, а также богаты витаминами и минералами.
Индивидуальный подход, а точнее, персонализированный подход. Если раньше человек пробовал диету из журнала или слышал, как питался коллега, и практиковал это на себе, то сейчас приходит более глубокое понимание, что каждый организм индивидуален. Соответственно, то, что одному подходит, другому не подойдет, а то и хуже — даже навредит. Поэтому в последнее время все более популярно разрабатывать индивидуальное питание, исходя из запросов и особенностей организма.
Блюда су-вид и замороженные продукты. Тут важно отметить способ приготовления с помощью су-вид для максимального сохранения полезных веществ в продукте. Все знают, что при высоких температурах многие вещества разрушаются, а в пище остается минимум пользы. Поэтому не только ради вкусовых свойств, сколько ради пользы стали использовать способ приготовления в су-вид. Также можно замораживать продукты летом, чтобы максимально долго питаться сезонными продуктами с огорода, а не из супермаркетов.
Функциональное питание. Здесь стоит отметить, что пища нужна не только для получения энергии. Питание также является отличным способом для профилактики некоторых заболеваний, а определенные целебные соединения пищи могут помочь в заживлении поврежденных тканей. Есть ряд продуктов, которые помогают максимально легко для человека прожить стресс.
Сохранение экологии нашей планеты. Сначала все радовались удобству использования одноразовой посуды, а когда со временем количество мусора стало расти, мы часто можем наблюдать после отдыха людей на природе разлетевшуюся посуду и загрязнение местности. Человек стал задумываться, как сократить воздействие на окружающий мир. В магазинах на полках стали появляться одноразовая экопосуда, посуда из переработанных материалов, биоразлагаемая и крафтовая посуда.