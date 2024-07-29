Не чиа единым: три направления правильного питания, которые пришли к нам после пандемии

Индивидуальный подход, а точнее, персонализированный подход. Если раньше человек пробовал диету из журнала или слышал, как питался коллега, и практиковал это на себе, то сейчас приходит более глубокое понимание, что каждый организм индивидуален. Соответственно, то, что одному подходит, другому не подойдет, а то и хуже — даже навредит . Поэтому в последнее время все более популярно разрабатывать индивидуальное питание, исходя из запросов и особенностей организма.