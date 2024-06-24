Успокоит нервы, снизит сахар в крови: три рецепта из ячневой крупы от шеф-повара

Если отварить ячневую крупу и откинуть ее на сито, она прекрасно может заменить кускус или булгур в салатах. Крупа прекрасно ведет себя в супах, мясных или рыбных, добавляет сытности и пользы овощным супам. Ячневая крупа — незаслуженно забытый герой и кладезь полезных веществ, витаминов. И вот что можно из нее приготовить.