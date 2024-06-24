Успокоит нервы, снизит сахар в крови: три рецепта из ячневой крупы от шеф-повара

Ячневая крупа — продукт переработки ячменя, который очищают и дробят на более мелкие частицы. Зерно изначально было основой для приготовления хлеба. Сегодня ячмень стоит на четвертом месте по объему выращивания — после риса, пшеницы и кукурузы.
Кроме использования в питании злаком кормят скот и используют как источник получения солода для приготовления алкогольных напитков. Эксперт Егор Рудольский, шеф-повар ресторана Touch of Matcha, рассказал «Доктору Питеру», чем полезна крупа и как ее можно готовить.
Шеф-повар ресторана Touch of Matcha
Вкусная каша из детства
Ячневая крупа — это дробленый ячмень. Эту крупу нередко используют в детском, диетическом и лечебном питании, поскольку она доступна, питательна и обладает рядом полезных свойств.
Это уникальный продукт для нервной системы, злак с огромным содержанием витаминов группы В. Благодаря ее структуре с ней легко работать поварам. Крупа ведет себя как благородный рис. Сочетание с бифштексом — это удовольствие гурмана.
Полезные свойства ячневой крупы
Ячневая каша богата волокнами, которые помогают улучшить пищеварение, работу кишечника, предотвращают запоры. В ячневой крупе много витаминов группы B (особенно B1, B2, B3 и B6), которые важны для нормальной работы нервной системы и обмена веществ. Также она содержит минералы, такие как магний, железо, фосфор и цинк, поддерживающие общее здоровье организма.
В ней также присутствуют селен и витамин Е, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и снижают риск хронических заболеваний. Благодаря низкому гликемическому индексу и наличию клетчатки, ячневая крупа помогает контролировать уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом или тех, кто стремится предотвратить его развитие. Потребление ячневой крупы способствует снижению уровня «плохого» холестерина (LDL) в крови, что помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Если отварить ячневую крупу и откинуть ее на сито, она прекрасно может заменить кускус или булгур в салатах. Крупа прекрасно ведет себя в супах, мясных или рыбных, добавляет сытности и пользы овощным супам. Ячневая крупа — незаслуженно забытый герой и кладезь полезных веществ, витаминов. И вот что можно из нее приготовить.
Ячневое ризотто со спаржей
Лук белый — 50 г
Сыр пармезан — 10 г
Топленое масло — 30 г
Спаржа молодая — 100 г
Ячневая крупа — 80 г
Бульон овощной — 350 г
Соль — 2 г
Чеснок сухой — 0,1 г
Бульон нужно отварить заранее из любимых овощей, можно заменить на куриный бульон или воду. Лук очистить, нарезать кубиком. Спаржу очистить, нарезать вдоль. В сотейнике обжарить лук на топленом масле, добавить крупу, обжарить, помешивая, залить бульоном и томить под крышкой (по необходимости добавить жидкости) примерно 10 минут. Добавить соль, натертый сыр, чеснок, перемешать, дать настояться под крышкой 5 минут. Спаржу бланшировать в подсоленной воде.
Ячневая каша с петрушкой и кедровыми орехами
Крупа ячневая — 100 г
Молоко соевое — 200 г
Орех кедровый — 10 г
Петрушка — 100 г
Масло оливковое — 20 г
Соль — 1 г
Вода — 200 мл
Петрушку нарубить. Орех кедровый подсушить на сухой сковороде до появления аромата. Крупу промыть, варить в смеси молока и воды до полного поглощения влаги. Посолить. Добавить рубленую зелень, масло и орехи.
Запеканка из ячневой крупы со спаржей и сыром
Ячневая крупа — 100 г
Спаржа молодая — 100 г
Сыр пармезан — 10 г
Масло оливковое — 10 г
Молоко соевое — 100 г
Вода — 100 мл
Соль — 1 г
Чеснок сухой — 0,1 г
Промойте ячневую крупу под холодной водой. Удалите жесткие концы спаржи и нарежьте ее на небольшие кусочки. Тертый сыр пармезан приготовьте заранее. В кастрюле смешайте ячневую крупу, молоко соевое, воду и соль. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, помешивая, около 10 минут, пока крупа не станет мягкой и жидкость не впитается. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
Обжарьте кусочки спаржи до мягкости, примерно 5-7 минут. Смешайте готовую ячневую крупу с обжаренной спаржей. Добавьте тертый сыр пармезан и перемешайте. Переложите смесь ячневой крупы и спаржи в запекаемую форму. Поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 15-20 минут, пока поверхность не станет золотистой.