Чем плоха гречка из Китая, которую продают в магазинах, и как отличить ее от российской

Русскую кухню без гречки не представить, хотя появилась она в южном Китае, а в Россию попала через Грецию (отсюда и название). Только в Китае в привычном для нас виде гречку не едят. Чаще всего из нее там делают лапшу, пекут булочки на пару и заваривают гречишный чай.