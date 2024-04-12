Чем плоха гречка из Китая, которую продают в магазинах, и как отличить ее от российской

Русскую кухню без гречки не представить, хотя появилась она в южном Китае, а в Россию попала через Грецию (отсюда и название). Только в Китае в привычном для нас виде гречку не едят. Чаще всего из нее там делают лапшу, пекут булочки на пару и заваривают гречишный чай.
Зато в России так полюбили гречневую кашу, что теперь наша страна занимает первое место по выращиванию гречихи, оставив Китай на втором месте. Однако в годы неурожая, если случается дефицит гречки, крупу завозят из Азии. Так было, к примеру, в 2010-м, когда из-за засухи взлетели цены на отечественную крупу.
Сейчас в России тоже пугают грядущим дефицитом гречки, но не из-за погоды. Выросла себестоимость производства, а цены на гречку остались прежними. Из-за этого, по прогнозам экспертов, опрошенных
К тому же синоптики предрекают аномально жаркое и засушливое лето в России. А эксперты Россельхозцентра предупреждают о нашествии саранчи в новом сезоне в нескольких регионах страны, включая Алтай, Воронежскую, Оренбургскую и Новосибирскую область, где выращивают гречиху.
Так что китайская крупа имеет все шансы снова попасть на наши прилавки. Но так ли она плоха и как отличить азиатскую гречку от российской? Спросили у эксперта.
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«В Китае поля гречихи обрабатывают пестицидами от вредителей, болезней и сорняков. Но так могут делать везде. Поэтому зараженная пестицидами гречка может встретиться и с наших полей», — говорит Ирина Лялина, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения. — При использовании пестицидов важно соблюдать рекомендации по их применению и дозировке, чтобы свести к минимуму риск негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Китай внедряет довольно строгие стандарты безопасности пищевой продукции, и возделыватели должны следовать этим нормам при обработке своих урожаев. Кроме того, многие китайские фермеры предпочитают использовать методы органического земледелия или альтернативные методы контроля вредителей.
И, конечно, вся продукция, в том числе из Китая, проходит фитоконтроль, проверку на ПДК (предельно допустимая концентрация — Прим. ред.) различных веществ и т.д.».
Как отличить российскую гречку от китайской?
По запаху. Часто гречка из Китая может иметь прелый запах или плесень из-за нарушения правил транспортировки и хранения при перевозке. Однако это случается и с нашей крупой.
По размеру зерна. В Китае выращивают более мелкие сорта гречихи, имеющие семена с округлой формой. У нас же встречаются как мелкие, так и крупные семена гречихи. При этом наша гречка имеет угловато-треугольную форму.
По цвету. Китайская гречка более темная, чем наша. Причина в технологии: в Китае крупу обжаривают дважды — возможно, чтобы избежать вредителей и увеличить срок хранения из-за влажности. У нас же используют одну прожарку.
По вкусу. Наша гречка разваривается, становится мягче и светлее после готовки. Китайская же крупа после варки более сухая и не меняет свой коричневый цвет. Кроме того, она немного горчит, что тоже связано с двойной прожаркой.
Какая гречка полезнее
«Китайская гречка не такая полезная, как наша, — говорит Ирина Лялина. — Гречка из Китая скудна на микроэлементы, так как ее выращивают на обедненных почвах, без учета севооборота (ежегодная смена места посадки культур. — Прим. ред.)».
Поэтому эксперт советует выбирать российскую гречку, которая вкуснее и полезнее. А чтобы не спутать ее с китайской, внимательно изучайте этикетку с информацией о производителе, а также смотрите на саму крупу через упаковку.