Кислый, горький или соленый? Как по привкусу во рту понять, что не так с организмом

Но бывают ситуации, когда мы ничего не едим и не пьем, но во рту все равно остается неприятное ощущение — привкус соли, горечи или кислоты. Откуда эти ощущения? Или рецепторы нас обманывают? При каких заболеваниях может появиться кислый, горький или соленый привкус, «Доктору Питеру» рассказала Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».