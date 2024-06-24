Кислый, горький или соленый? Как по привкусу во рту понять, что не так с организмом

Мы ощущаем вкус за счет особых областей, расположенных на языке. У людей есть четыре вида вкусовых сосочков, которые различают горький, сладкий, соленый и кислый вкусы. Если они раздражаются определенными молекулами пищи или напитков, которые попадают в рот, информация передается в мозг — мы ощущаем определенный вкус.
Но бывают ситуации, когда мы ничего не едим и не пьем, но во рту все равно остается неприятное ощущение — привкус соли, горечи или кислоты. Откуда эти ощущения? Или рецепторы нас обманывают? При каких заболеваниях может появиться кислый, горький или соленый привкус, «Доктору Питеру» рассказала Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Время от времени такое бывает почти у всех
С неприятным или необычным привкусом во рту наверняка сталкивался каждый человек. Чаще всего возникает кисловатый, солоноватый или горький привкус, который относительно быстро исчезает. Такое ощущение может быть связано с недостаточной гигиеной полости рта или с употреблением продуктов с ярким, насыщенным вкусом.
Но иногда привкус во рту указывает на болезни, требующие тщательной диагностики и лечения. На проблемы пищеварения или других органов указывает наличие выраженного привкуса, стойкого и сопровождающегося другими жалобами и симптомами. На них нужно обязательно обратить внимание врача, который будет проводить обследование.
Горечь во рту — откуда она?
Горький привкус во рту нередко возникает у курильщиков и людей, употребляющих спиртные напитки. Кроме того, такое состояние может говорить о гастроэзофагеальном рефлюксе (сокращенно — ГЭРБ) — патологии пищеварительной системы, при которой содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод и вызывает воспаление его слизистой оболочки.
«Другие характерные симптомы ГЭРБ — изжога, которая усиливается после физических нагрузок или приема пищи, частая отрыжка, боль при глотании, повышенное слюноотделение, першение в горле, осиплость голоса, неприятный запах изо рта», — объясняет врач.
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Среди других возможных причин горечи во рту — стоматологические заболевания, такие как периодонтит — воспаление ткани, которая окружает зуб, гингивит — воспаление десны, стоматит — воспаление слизистой оболочки полости рта, кариес — разрушение твердых тканей зуба и образование в них полостей.
Еще горечь во рту может быть признаком заболеваний нервной системы. У человека с нарушенным мозговым кровообращением, рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера вкусовые ощущения извращаются: сладкое может восприниматься как кислое и наоборот. Горький привкус во рту при этом сохраняется и не проходит, даже если почистить зубы.
Вкус кислоты во рту
«Кислый привкус во рту нередко сопровождает ГЭРБ. Еще он может появиться при гастрите, обусловленном повышенной кислотностью желудочного сока», — говорит Ольга Уланкина.
Постоянный кисло-горький привкус часто связан с гепатитом и желчнокаменной болезнью, это происходит из-за нарушения выработки или транспортировки желчи. Кисло-сладкий — с сахарным диабетом, при нем у человека нарушается обмен веществ.
Иногда кислый привкус во рту появляется после приема лекарственных препаратов — антибиотиков, антигистаминных, диуретиков (мочегонных), средств от высокого давления, некоторых снотворных и противовирусных.
Соленый привкус
Соленый привкус во рту — один из признаков обезвоживания, связанного с диареей, рвотой, интенсивными физическими нагрузками или употреблением спиртных напитков.
«При обезвоживании слюна становится более густой, в ней увеличивается концентрация минеральных веществ, которые и придают ей соленый вкус», — рассказывает врач.
Кроме того, соленый привкус может быть вызван инфекциями в полости рта и носа (болезнетворные микроорганизмы выделяют токсины, придающие слюне солоноватость), сиалолитиазом (заболевание, при котором в слюнных железах образуются камни, в результате химический состав слюны меняется и она становится более соленой), аллергией на продукты питания.
У некоторых людей соленый привкус во рту появляется после приема диуретиков, антибиотиков, антидепрессантов и лекарственных средств, снижающих артериальное давление.
Что делать?
Если во рту возник неприятный привкус и он не проходит в течение нескольких дней, нужно обратиться за помощью к врачу. Специалист соберет анамнез, назначит все необходимые лабораторные и инструментальные исследования и после постановки диагноза назначит лечение.
«Заглушать привкус подручными средствами — полосканиями, мятными леденцами, постоянной чисткой зубов — не стоит. Так можно упустить болезнь на ранней стадии», — резюмирует Ольга Уланкина.