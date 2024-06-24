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Кислый, горький или соленый? Как по привкусу во рту понять, что не так с организмом

Если с утра появляется легкий привкус во рту или недавно вы ели продукты, обладающие определенным послевкусием, то может оставаться ощущение горечи, кислоты на языке. Но когда такой привкус постоянно, стоит ли беспокоиться?

24 июня 20241
Кислый, горький или соленый? Как по привкусу во рту понять, что не так с организмом
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IStockphoto

Мы ощущаем вкус за счет особых областей, расположенных на языке. У людей есть четыре вида вкусовых сосочков, которые различают горький, сладкий, соленый и кислый вкусы. Если они раздражаются определенными молекулами пищи или напитков, которые попадают в рот, информация передается в мозг — мы ощущаем определенный вкус.

Но бывают ситуации, когда мы ничего не едим и не пьем, но во рту все равно остается неприятное ощущение — привкус соли, горечи или кислоты. Откуда эти ощущения? Или рецепторы нас обманывают? При каких заболеваниях может появиться кислый, горький или соленый привкус, «Доктору Питеру» рассказала Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Ольга Уланкина
Акушерство-гинекология

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Время от времени такое бывает почти у всех

С неприятным или необычным привкусом во рту наверняка сталкивался каждый человек. Чаще всего возникает кисловатый, солоноватый или горький привкус, который относительно быстро исчезает. Такое ощущение может быть связано с недостаточной гигиеной полости рта или с употреблением продуктов с ярким, насыщенным вкусом.

Но иногда привкус во рту указывает на болезни, требующие тщательной диагностики и лечения. На проблемы пищеварения или других органов указывает наличие выраженного привкуса, стойкого и сопровождающегося другими жалобами и симптомами. На них нужно обязательно обратить внимание врача, который будет проводить обследование.

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Горечь во рту — откуда она?

Горький привкус во рту нередко возникает у курильщиков и людей, употребляющих спиртные напитки. Кроме того, такое состояние может говорить о гастроэзофагеальном рефлюксе (сокращенно — ГЭРБ) — патологии пищеварительной системы, при которой содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод и вызывает воспаление его слизистой оболочки.

«Другие характерные симптомы ГЭРБ — изжога, которая усиливается после физических нагрузок или приема пищи, частая отрыжка, боль при глотании, повышенное слюноотделение, першение в горле, осиплость голоса, неприятный запах изо рта», — объясняет врач.

Посетите стоматолога и невролога

Среди других возможных причин горечи во рту — стоматологические заболевания, такие как периодонтит — воспаление ткани, которая окружает зуб, гингивит — воспаление десны, стоматит — воспаление слизистой оболочки полости рта, кариес — разрушение твердых тканей зуба и образование в них полостей.

Еще горечь во рту может быть признаком заболеваний нервной системы. У человека с нарушенным мозговым кровообращением, рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера вкусовые ощущения извращаются: сладкое может восприниматься как кислое и наоборот. Горький привкус во рту при этом сохраняется и не проходит, даже если почистить зубы.

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Вкус кислоты во рту

«Кислый привкус во рту нередко сопровождает ГЭРБ. Еще он может появиться при гастрите, обусловленном повышенной кислотностью желудочного сока», — говорит Ольга Уланкина.

Постоянный кисло-горький привкус часто связан с гепатитом и желчнокаменной болезнью, это происходит из-за нарушения выработки или транспортировки желчи. Кисло-сладкий — с сахарным диабетом, при нем у человека нарушается обмен веществ.

Иногда кислый привкус во рту появляется после приема лекарственных препаратов — антибиотиков, антигистаминных, диуретиков (мочегонных), средств от высокого давления, некоторых снотворных и противовирусных.

Соленый привкус

Соленый привкус во рту — один из признаков обезвоживания, связанного с диареей, рвотой, интенсивными физическими нагрузками или употреблением спиртных напитков.

«При обезвоживании слюна становится более густой, в ней увеличивается концентрация минеральных веществ, которые и придают ей соленый вкус», — рассказывает врач.

Кроме того, соленый привкус может быть вызван инфекциями в полости рта и носа (болезнетворные микроорганизмы выделяют токсины, придающие слюне солоноватость), сиалолитиазом (заболевание, при котором в слюнных железах образуются камни, в результате химический состав слюны меняется и она становится более соленой), аллергией на продукты питания.

У некоторых людей соленый привкус во рту появляется после приема диуретиков, антибиотиков, антидепрессантов и лекарственных средств, снижающих артериальное давление.

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Что делать?

Если во рту возник неприятный привкус и он не проходит в течение нескольких дней, нужно обратиться за помощью к врачу. Специалист соберет анамнез, назначит все необходимые лабораторные и инструментальные исследования и после постановки диагноза назначит лечение.

«Заглушать привкус подручными средствами — полосканиями, мятными леденцами, постоянной чисткой зубов — не стоит. Так можно упустить болезнь на ранней стадии», — резюмирует Ольга Уланкина.

Автор текста:Елена Мишина
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