На вес золота: два продукта, которые мы выбрасываем, заставят розы пышно цвести

Чтобы розовый куст радовал глаз, ему нужна почва, богатая питательными веществами. Помните, что это растение, которое требует особого ухода. Капризным цветам нужна постоянная поддержка не только после посадки, но и на протяжении всего сезона — только так вы сможете насладиться прекрасными бутонами.
«Почву нужно постоянно удобрять, так как стебли растения быстро расходуют питательные вещества. Поэтому поддерживать розу — это целая наука. К счастью, есть несколько способов, которые помогут вам в этом нелегком деле», —
По словам эксперта, розы очень любят один продукт, который мы привыкли отправлять в мусорное ведро — речь идет о банановой кожуре. В ней содержится очень много калия, который как раз приходится по вкусу капризным цветам.
Только вот обращаться с кожурой стоит правильно:
Как только вы очистите банан, то сразу же отложите свежую кожуру в сторону.
Затем продукт нужно тщательно измельчить любым удобным способом, например мелко порезать.
После этого сразу же отправляйтесь удобрять цветы. Кожуру нужно как бы «втереть» в почву, то есть сделать так, чтобы она не лежала сверху.
Если же вы оставите банановую кожуру на земле, то до цветов могут не дойти питательные вещества. Плюс ко всему продукт привлечет своим ароматом различных вредителей.
Брайан Клейтон также советует использовать для удобрения роз кофейную гущу. Она улучшает структуру почвы и добавляет в нее азот, а также способствуют развитию полезных микробов. Только не переборщите, иначе почва станет кислой, что не есть хорошо для цветов.
Что касается одного из самых популярных удобрений — яичной скорлупы, то она тоже хорошо подойдет для капризных цветов. Перед этим поступите с ней также, как и с банановой кожурой, то есть хорошо измельчите и постарайтесь слегка перемешать с почвой.
Кстати
Банановая кожура может быть очень полезна для здоровья, если ее использовать правильно. Это уже доказали ученые. Например, ее стоит добавлять в выпечку. Печенье, обогащенное банановой кожурой, содержит гораздо больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений, которые необходимы, например, для профилактики рака. Для чего еще можно использовать этот продукт, читайте ЗДЕСЬ.