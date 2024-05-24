На вес золота: два продукта, которые мы выбрасываем, заставят розы пышно цвести

Что касается одного из самых популярных удобрений — яичной скорлупы, то она тоже хорошо подойдет для капризных цветов. Перед этим поступите с ней также, как и с банановой кожурой, то есть хорошо измельчите и постарайтесь слегка перемешать с почвой.