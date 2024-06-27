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Мышь-нарцисс и кот с ПРЛ: какие расстройства есть у персонажей мультфильма «Том и Джерри»

Иногда безобидные на первый взгляд детские мультики могут многое рассказать нам о симптомах реальных ментальных проблем.

27 июня 2024Обсудить
Мышь-нарцисс и кот с ПРЛ: какие расстройства есть у персонажей мультфильма «Том и Джерри»
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кадр из мультфильма «Том и Джерри», / Warner Bros. Entertainment Inc.

«Том и Джерри» — один из самых известных мультфильмов, снимать который начали еще в 1940-х годах. Несколько серий даже получили премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

О противостоянии кота и мыши знают даже люди, которые ни одной серии в своей жизни от начала до конца не смотрели. Многие родители переживают из-за жестоких проделок героев этой истории.

Все ли хорошо с ментальным здоровьем Тома и Джерри? Разберемся вместе с психологом.

Эмма Райман
Психология

Психолог, гештальт-терапевт

Токсичные отношения

Персонажей «Тома и Джерри» можно легко проанализировать через призму различных психологических расстройств.

Важно понимать, что мультфильмы часто преувеличивают черты характера для комического эффекта, и эти наблюдения не должны восприниматься как диагнозы, но могут служить интересным материалом для изучения поведения и психологии.

Сами по себе отношения главных героев напоминают токсические отношения, где оба персонажа играют роли агрессора и жертвы поочередно. Это может указывать на циклическую природу некоторых психологических расстройств, таких как нарциссическое и пограничное расстройства личности, когда происходят постоянные конфликты.

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Чем болеет Том

  1. Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Том часто проявляет обсессивное поведение, стремясь поймать Джерри любыми способами. Его одержимость может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства, когда навязчивые мысли приводят к компульсивным действиям.

  2. Импульсивное поведение. Том часто принимает решения и действует импульсивно, не обдумывая возможные последствия. Это может быть связано с нарушением контроля над импульсами, что может наблюдаться при ряде расстройств, таких как расстройства импульсного контроля или даже черты пограничного расстройства личности.

  3. Пограничное расстройство личности (ПРЛ). Том испытывает резкие изменения настроения и часто переходит от агрессивного поведения к состоянию отчаяния. Такие колебания могут быть симптомом пограничного расстройства личности, когда характерны нестабильные эмоции и отношения.

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Что не так с Джерри

  1. Нарушение дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Джерри демонстрирует черты гиперактивности и импульсивности, часто попадая в опасные ситуации из-за своего беспокойного поведения. Он редко сидит на месте и постоянно ищет новые приключения, что может быть симптомами СДВГ.

  2. Нарциссическое расстройство личности. Джерри часто проявляет признаки самовлюбленности и эгоизма, наслаждаясь своими победами над Томом. Он частенько унижает кота. Такое поведение может указывать на нарциссическое расстройство личности, при котором человек имеет завышенную самооценку и нуждается в восхищении.

  3. Социопатические черты. Джерри иногда проявляет недостаток эмпатии, не задумываясь о боли или страданиях Тома. Такое поведение может быть связано с антисоциальным расстройством личности. При этом диагнозе пациент игнорирует чужие права и чувства, часто прибегает к манипуляциям.

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