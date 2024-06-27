Мышь-нарцисс и кот с ПРЛ: какие расстройства есть у персонажей мультфильма «Том и Джерри»

«Том и Джерри» — один из самых известных мультфильмов, снимать который начали еще в 1940-х годах. Несколько серий даже получили премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».
О противостоянии кота и мыши знают даже люди, которые ни одной серии в своей жизни от начала до конца не смотрели. Многие родители переживают из-за жестоких проделок героев этой истории.
Все ли хорошо с ментальным здоровьем Тома и Джерри? Разберемся вместе с психологом.
Психолог, гештальт-терапевт
Токсичные отношения
Персонажей «Тома и Джерри» можно легко проанализировать через призму различных психологических расстройств.
Важно понимать, что мультфильмы часто преувеличивают черты характера для комического эффекта, и эти наблюдения не должны восприниматься как диагнозы, но могут служить интересным материалом для изучения поведения и психологии.
Сами по себе отношения главных героев напоминают токсические отношения, где оба персонажа играют роли агрессора и жертвы поочередно. Это может указывать на циклическую природу некоторых психологических расстройств, таких как нарциссическое и пограничное расстройства личности, когда происходят постоянные конфликты.
Чем болеет Том
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Том часто проявляет обсессивное поведение, стремясь поймать Джерри любыми способами. Его одержимость может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства, когда навязчивые мысли приводят к компульсивным действиям.
Импульсивное поведение. Том часто принимает решения и действует импульсивно, не обдумывая возможные последствия. Это может быть связано с нарушением контроля над импульсами, что может наблюдаться при ряде расстройств, таких как расстройства импульсного контроля или даже черты пограничного расстройства личности.
Пограничное расстройство личности (ПРЛ). Том испытывает резкие изменения настроения и часто переходит от агрессивного поведения к состоянию отчаяния. Такие колебания могут быть симптомом пограничного расстройства личности, когда характерны нестабильные эмоции и отношения.
Что не так с Джерри
Нарушение дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Джерри демонстрирует черты гиперактивности и импульсивности, часто попадая в опасные ситуации из-за своего беспокойного поведения. Он редко сидит на месте и постоянно ищет новые приключения, что может быть симптомами СДВГ.
Нарциссическое расстройство личности. Джерри часто проявляет признаки самовлюбленности и эгоизма, наслаждаясь своими победами над Томом. Он частенько унижает кота. Такое поведение может указывать на нарциссическое расстройство личности, при котором человек имеет завышенную самооценку и нуждается в восхищении.
Социопатические черты. Джерри иногда проявляет недостаток эмпатии, не задумываясь о боли или страданиях Тома. Такое поведение может быть связано с антисоциальным расстройством личности. При этом диагнозе пациент игнорирует чужие права и чувства, часто прибегает к манипуляциям.