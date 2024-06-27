Мышь-нарцисс и кот с ПРЛ: какие расстройства есть у персонажей мультфильма «Том и Джерри»

Нарушение дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Джерри демонстрирует черты гиперактивности и импульсивности, часто попадая в опасные ситуации из-за своего беспокойного поведения. Он редко сидит на месте и постоянно ищет новые приключения, что может быть симптомами СДВГ.

Нарциссическое расстройство личности. Джерри часто проявляет признаки самовлюбленности и эгоизма, наслаждаясь своими победами над Томом. Он частенько унижает кота. Такое поведение может указывать на нарциссическое расстройство личности, при котором человек имеет завышенную самооценку и нуждается в восхищении.