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Можно ли мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине? Эксперты оценили новый трюк домохозяек

Чего только не придумывают занятые женщины, чтобы облегчить свой быт. Главное, чтобы подобные идеи потом не сказались на здоровье окружающих.

5 августа 20241
Можно ли мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине? Эксперты оценили новый трюк домохозяек
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iStock

Похоже, мы не до конца используем потенциал наших посудомоечных машин. Вот, например, популярная в TikTok домохозяйка Лара предлагает загружать в машинку не только тарелки, но и фрукты с овощами.

В одном из видео женщина «постирала» в посудомойке сельдерей, морковь, помидоры, баклажаны, а также цитрусовые и экзотический драгонфрут. Забавно, как за кадром реагирует на подобные выкрутасы матери ее взрослая дочь.

«Что ты делаешь?! Зачем?! Ты что, и раньше так мыла?!» — искренне возмущается девушка, которая даже не представляла, что ест овощи и фрукты из посудомойки.

При этом Лара принципиально отказывается использовать посудомоечную машину для мытья посуды. А вот продукты — пожалуйста!

«Посудой пользуется только наша семья. А знаешь, сколько человек прикасались к этим фруктам и овощам?» — невозмутимо отвечает дочери Лара.

Женщина пояснила, что вместо таблеток для посудомойки использует белый уксус и выбирает режим ополаскивания холодной водой.

В комментариях подписчики предположили, что под сильным напором воды помидоры просто раздавятся. Но в следующем видео Лара показала результат. С виду продукты чистые и целые. В доказательство своих методов отважная домохозяйка достает из посудомойки морковь и тут же ее съедает.

Кстати, в некоторых моделях посудомоек даже есть специальный режим для мойки фруктов и овощей. Но что на этот счет думают эксперты?

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Можно ли мыть продукты в посудомоечной машине?

«Большинство посудомоечных машин рециркулируют воду, поэтому вряд ли удастся сократить количество вредных или вызывающих порчу микробов, — говорит Люк Лаборд, профессор кафедры пищевых наук в Университете штата Пенсильвания.

При мытье таким способом может увеличиться количество дрожжей, плесени и некоторых бактерий, что приведет к порче продуктов, особенно поврежденных и помятых».

К тому же некоторые овощи, например корнеплоды, а также дыни и арбузы нужно мыть особенно тщательно, используя щетку и проточную воду из крана. Посудомойка для таких целей явно не подходит.

Но главная опасность в том, что на поверхность продуктов, а также внутрь через пористую кожуру и трещины могут попасть остатки моющих средств и ополаскивателя, которые до этого использовали для мытья посуды.

К тому же, если вы в принципе добавляете ополаскиватель в посудомоечную машину, она обычно автоматически выдает его при каждой мойке.

Поэтому лучший способ помыть фрукты и овощи — это использовать прохладную проточную воду. Причем делать это нужно непосредственно перед употреблением, иначе продукты быстро испортятся.

Использовать моющие средства или химические дезинфицирующие средства для продуктов также нет необходимости, пишет портал TODAY со ссылкой на профессора Лаборда. Обычной воды будет достаточно.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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