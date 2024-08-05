Можно ли мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине? Эксперты оценили новый трюк домохозяек

В комментариях подписчики предположили, что под сильным напором воды помидоры просто раздавятся. Но в следующем видео Лара показала результат. С виду продукты чистые и целые. В доказательство своих методов отважная домохозяйка достает из посудомойки морковь и тут же ее съедает.