Можно ли мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине? Эксперты оценили новый трюк домохозяек

Похоже, мы не до конца используем потенциал наших посудомоечных машин. Вот, например, популярная в TikTok домохозяйка Лара предлагает загружать в машинку не только тарелки, но и фрукты с овощами.
В одном из видео женщина «постирала» в посудомойке сельдерей, морковь, помидоры, баклажаны, а также цитрусовые и экзотический драгонфрут. Забавно, как за кадром реагирует на подобные выкрутасы матери ее взрослая дочь.
«Что ты делаешь?! Зачем?! Ты что, и раньше так мыла?!» — искренне возмущается девушка, которая даже не представляла, что ест овощи и фрукты из посудомойки.
При этом Лара принципиально отказывается использовать посудомоечную машину для мытья посуды. А вот продукты — пожалуйста!
«Посудой пользуется только наша семья. А знаешь, сколько человек прикасались к этим фруктам и овощам?» — невозмутимо отвечает дочери Лара.
Женщина пояснила, что вместо таблеток для посудомойки использует белый уксус и выбирает режим ополаскивания холодной водой.
В комментариях подписчики предположили, что под сильным напором воды помидоры просто раздавятся. Но в следующем видео Лара показала результат. С виду продукты чистые и целые. В доказательство своих методов отважная домохозяйка достает из посудомойки морковь и тут же ее съедает.
Кстати, в некоторых моделях посудомоек даже есть специальный режим для мойки фруктов и овощей. Но что на этот счет думают эксперты?
Можно ли мыть продукты в посудомоечной машине?
«Большинство посудомоечных машин рециркулируют воду, поэтому вряд ли удастся сократить количество вредных или вызывающих порчу микробов, — говорит Люк Лаборд, профессор кафедры пищевых наук в Университете штата Пенсильвания.
При мытье таким способом может увеличиться количество дрожжей, плесени и некоторых бактерий, что приведет к порче продуктов, особенно поврежденных и помятых».
К тому же некоторые овощи, например корнеплоды, а также дыни и арбузы нужно мыть особенно тщательно, используя щетку и проточную воду из крана. Посудомойка для таких целей явно не подходит.
Но главная опасность в том, что на поверхность продуктов, а также внутрь через пористую кожуру и трещины могут попасть остатки моющих средств и ополаскивателя, которые до этого использовали для мытья посуды.
К тому же, если вы в принципе добавляете ополаскиватель в посудомоечную машину, она обычно автоматически выдает его при каждой мойке.
Поэтому лучший способ помыть фрукты и овощи — это использовать прохладную проточную воду. Причем делать это нужно непосредственно перед употреблением, иначе продукты быстро испортятся.
Использовать моющие средства или химические дезинфицирующие средства для продуктов также нет необходимости, пишет портал