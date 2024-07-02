Можно ли было спасти Пушкина, Александра III и Клеопатру, если бы они жили сейчас

У Александра Сергеевича было проникающее огнестрельное ранение живота с многооскольчатым переломом костей таза. Впоследствии у него развился перитонит, а также массивная кровопотеря, что и стало причиной смерти. Переливания компонентов крови на тот момент не было. Также Пушкина не оперировали, а просто лечили консервативно, применяя очистительные клизмы, пиявок, холодные припарки, также капли опия.

В наше время Пушкина доставили бы непосредственно в экстренный операционный блок, где провели бы обследования для уточнения диагноза и выявления локализации пули, а также объема повреждений внутренних органов. Была бы проведена лапаротомия, сделана операция. В последующем пациент находился бы в отделении реанимации, где ему провели бы терапию антибиотиками, сделали переливание крови.