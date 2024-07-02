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Можно ли было спасти Пушкина, Александра III и Клеопатру, если бы они жили сейчас

Медицина ушла далеко вперед и сейчас легко можно вылечить заболевание, которое несколько десятков лет назад считалось фатальным. Врачи рассказали, как бы поставили на ноги знаменитых людей прошлого.

2 июля 20243
Можно ли было спасти Пушкина, Александра III и Клеопатру, если бы они жили сейчас
Источник:

iStockphoto

Почему не спасли Пушкина, Александра III и Клеопатру? Какую медицинскую помощь врачи им оказали бы сегодня?

Врачи НИИ им. Склифосовского рассказали о том, как лечили великого поэта, российского императора и правительницу Древнего Египта в те времена, когда не было современных медицинских знаний, и что сейчас сделали бы врачи для того, чтобы сохранить жизнь знаменитым людям.

Тунзала Байрамова
хирургия

хирург НИИ им. Склифосовского

История болезни Пушкина

Можно ли было спасти Пушкина, Александра III и Клеопатру, если бы они жили сейчас

Портрет А. С. Пушкина. Художник О. А. Кипренский. 1827 год

Источник:

wikipedia.org

У Александра Сергеевича было проникающее огнестрельное ранение живота с многооскольчатым переломом костей таза. Впоследствии у него развился перитонит, а также массивная кровопотеря, что и стало причиной смерти. Переливания компонентов крови на тот момент не было. Также Пушкина не оперировали, а просто лечили консервативно, применяя очистительные клизмы, пиявок, холодные припарки, также капли опия.

В наше время Пушкина доставили бы непосредственно в экстренный операционный блок, где провели бы обследования для уточнения диагноза и выявления локализации пули, а также объема повреждений внутренних органов. Была бы проведена лапаротомия, сделана операция. В последующем пациент находился бы в отделении реанимации, где ему провели бы терапию антибиотиками, сделали переливание крови.

Благодаря современным технологиям и нашим знаниям великого поэта Пушкина удалось бы спасти с вероятностью более 80%.

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Денис Лоньшаков
трансплантология

трансплантолог НИИ им. Склифосовского

Александр III и больные почки

Можно ли было спасти Пушкина, Александра III и Клеопатру, если бы они жили сейчас
Источник:

wikipedia.org

Предпоследний русский император умер в конце XIX века. Основной причиной смерти считается нефрит, воспаление почек. Исходом любого нефрита является хроническая болезнь почек пятой стадии, то есть терминальное поражение органа. В то время врачам из методов исследования был доступен только общий анализ мочи, по данным которого могло быть выявлено большое количество белка в моче. В то время не существовало специфических методов лечения болезней почек. Всё сводилось к коррекции последствий. Но и эти методы были крайне ограничены из-за боязни врачей навредить императору.

В наше время существуют методы заместительной почечной терапии — гемодиализ, перитонеальный диализ или трансплантация почки от живого родственника. Эти методики в настоящее время широко распространены и доступны. Таким образом, в наше время Александра III врачи бы могли спасти.

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ведущий научный сотрудник отделения токсикологии НИИ им. Склифосовского

Клеопатра и яды

Можно ли было спасти Пушкина, Александра III и Клеопатру, если бы они жили сейчас

Смерть Клеопатры. Художник Жан-Андрэ Риксан

Источник:

wikipedia.org

Легенда гласит, что Клеопатра погибла от укуса кобры. Яд этой змеи обладает нейротоксическим эффектом и вызывает очень тяжелые последствия для организма, даже сейчас от него можно умереть.

Но если бы Клеопатра жила в наши дни и могла воспользоваться современной медициной, то шансы выжить у нее были очень высокими — при условии, если бы ее быстро доставили в стационар, ввели антидот, провели поддерживающую терапию в реанимации, искусственную вентиляцию легких и другие необходимые мероприятия. Всё это могло бы предотвратить смерть одной из самых известных женщин в истории древнего мира.

Автор текста:Анна Майская
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