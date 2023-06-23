Затевать ремонт в доме — это всегда большой стресс. Нередко этот процесс затягивается, ведь постоянно возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, споры, проблемы с покупкой очередного рулона обоев или кресла.
И как же обидно, когда долгожданное обновление квартиры не принесло той самой радости, которая была в голове. А ведь дома должно быть комфортно, это то место, в которое человек должен хотеть вернуться каждый вечер. Поэтому так важно выбирать интерьер не только по красивым картинкам, но и по внутренним ощущениям. И помочь в этом могут типы личности, говорит психолог.
Сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант, коуч
«Различают шесть типов личности. Каждый обладает определенными характеристиками, на основании которых принимает решения не только в том, как общаться, но и как выглядеть, где жить, какими предметами окружить себя», — рассказала психолог изданию The Girl.
По словам эксперта, «чистого» типа не бывает: в человеке присутствуют несколько, если не все разом, но один все равно доминирует. И выбирая то, каким будет ваш дом, нужно ориентироваться на него.
Душевный
Таких людей можно назвать «теплыми»: они эмпатичны, всегда искренне сочувствуют друзьям и близким, для них очень важны дружба и близкие отношения.
Люди с таким типом личности любят вкусные запахи, милые вещи, мягкие игрушки, семейные фотографии. Интерьер, в котором человек с этим типом личности будет чувствовать себя комфортно, должен быть уютным, с использованием текстиля — подушечек, пледов, в светлых мягких тонах.
Душевному типу точно не подойдет холодный минимализм, стиль Hi-Tech. В таком окружении он будет чувствовать себя одиноко и некомфортно.
Логик
Такой человек предпочитает доверять только фактам, он прямолинеен, рационален. Он во всем ценит пользу, даже в вещах: пусть она будет нужна для чего-то — не важно, насколько ее другие сочтут милой.
Письменный стол — важная часть интерьера для логика. Шкафы должны быть простые, чтобы в них вошло все необходимое. На полках не стоит хранить ничего лишнего, цвета — спокойные. Особенное внимание — бытовой и офисной технике.
Скандинавский минимализм или Hi-Tech — это интерьер именно такого человека.
Упорный
Это внимательные и целеустремленные люди, которые ждут признания от окружающих. Они принципиальны, всегда доводят начатое до конца. У них всегда есть своя точка зрения, которую они с упоением отстаивают.
Упорные люди могут быть коллекционерами, любителями искусства, заядлыми спортсменами — их всегда характеризует какое-то увлечение. И в квартире должно быть место, которое отражает тот самый интерес. Его может отражать как определенный стиль, так и конкретные предметы.
Деятель
Постоянно полон идей, которые хочет претворить в жизнь. Харизматичен, способен легко очаровать окружающих.
Такие люди любят все новое, яркое, модное. Стиль «дорого-богато» — это точно про них, ведь надо впечатлить окружающих. Деятелю важны бренды, в том числе и в интерьере.
Выбранный стиль будет зависеть, скорее, не от внутреннего предпочтения, а от тренда, от того, что сейчас модно.
Бунтарь
Креативен, смел, энергичен, весел — это все про такого человека. Он любит собирать шумные компании, не против иногда и нарушить правила.
Главное в интерьере — это детали. Они должны привлекать внимание: LED-подсветка, яркие предметы, нестандартные решения, постеры. И никакой скуки, конечно же!
Хорошо бы обзавестись большим телевизором, барной стойкой и креслами-мешками, чтобы бунтарь мог собирать друзей.
Мечтатель
Такие люди спокойны, любят долго размышлять, у них богатое воображение. Они долго обдумывают свои действия и боятся одиночества.
Это тот случай, когда интерьерные решения не имеют большого значения. Человек с типом личности «мечтатель» погружен в себя.
Однако все же такому человеку подойдет спокойный интерьер больше, чем яркий или с излишками. Важно: должно быть много пространства, большие окна, личная комната.