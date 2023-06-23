И как же обидно, когда долгожданное обновление квартиры не принесло той самой радости, которая была в голове. А ведь дома должно быть комфортно, это то место, в которое человек должен хотеть вернуться каждый вечер. Поэтому так важно выбирать интерьер не только по красивым картинкам, но и по внутренним ощущениям. И помочь в этом могут типы личности, говорит психолог.