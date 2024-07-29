Маленькое сердечко может не выдержать: 5 вещей, пугающих кошек до смерти

Каждый питомец индивидуален, у него есть свои личные страхи. В любом случае, будь у вас собака или кошка, старайтесь не допускать стрессовых ситуаций: из-за этого животное может стать пугливым или даже агрессивным. С таким питомцем сложно наладить контакт, он будет все чаще и чаще замечать потенциальную опасность вокруг и в итоге даже может укусить или поранить хозяина.
Что касается конкретно кошек, то чаще всего эти животные боятся воды, резких запахов и даже… огурцов! Вполне вероятно, что ваш питомец будет равнодушен и не испугается, но лишний раз проверять все же не стоит,
Чего чаще всего боятся кошки
Вода. Даже одна капля воды может привести вашего питомца в ужас! Все дело в том, что домашние котики считаются потомками дикой нубийской кошки. Эти животные обитали в пустынях, поэтому вода для них — что-то неизведанное и пугающее, особенно когда дело касается больших водоемов. Домашнего кота может напугать и открытый кран, и наполненный тазик. Если же ваш питомец любит купаться, считайте, что вам очень повезло!
Эфирные масла и другие резкие запахи. Попробуйте поднести к носу кота апельсин или лимон — вероятно, он начнет пятиться назад и шипеть. В этих продуктах содержатся эфирные масла, которые прекрасно улавливает человеческий нос. Если говорить о чувствительном кошачьем обонянии, то такие ароматы для животных просто невыносимы.
Громкие звуки. У кошек очень острый слух — им необходимо охотиться и выживать в дикой природе. Поэтому помните, что к любому шуму животное будет относиться с подозрением. Громкая музыка, эмоциональное выяснение отношений, звуки с улицы — все это может сильно напугать питомца.
Воздушные шары. Для кошки шарики — это страшные резиновые монстры. Только представьте, как видит шар питомец: нечто, что двигается совершенно бесшумно, еще и зависает в воздухе! Кот может подумать, что шар хочет на него напасть, поэтому будет защищаться первым.
Огурцы. В Сети можно найти ролики, где хозяева кладут за спину кота огурец — тот в ужасе отскакивает, когда овощ попадает в поле зрения. Почему же такая реакция? Ученые заверяют, что дело вовсе не в огурце. Во-первых, кошка пугается из-за внезапности: ничего не было за спиной несколько секунд назад. Во-вторых, длинный зеленый овощ может пугать кошку, потому что он схож со змеей.
Почему кошка дрожит всем телом
Дрожь всем телом у кошки может быть симптомом эмоциональной реакции — страха или беспокойства. Однако помимо этого существуют еще и другие причины. По словам эксперта, кошка может дрожать вовсе не от ужаса, а из-за того, что у нее есть паразиты или она отравилась. Подробнее — ЗДЕСЬ.