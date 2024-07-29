Маленькое сердечко может не выдержать: 5 вещей, пугающих кошек до смерти

Вода. Даже одна капля воды может привести вашего питомца в ужас! Все дело в том, что домашние котики считаются потомками дикой нубийской кошки. Эти животные обитали в пустынях, поэтому вода для них — что-то неизведанное и пугающее, особенно когда дело касается больших водоемов. Домашнего кота может напугать и открытый кран, и наполненный тазик. Если же ваш питомец любит купаться, считайте, что вам очень повезло!

Эфирные масла и другие резкие запахи. Попробуйте поднести к носу кота апельсин или лимон — вероятно, он начнет пятиться назад и шипеть. В этих продуктах содержатся эфирные масла, которые прекрасно улавливает человеческий нос. Если говорить о чувствительном кошачьем обонянии, то такие ароматы для животных просто невыносимы.

Громкие звуки. У кошек очень острый слух — им необходимо охотиться и выживать в дикой природе. Поэтому помните, что к любому шуму животное будет относиться с подозрением. Громкая музыка, эмоциональное выяснение отношений, звуки с улицы — все это может сильно напугать питомца.

Воздушные шары. Для кошки шарики — это страшные резиновые монстры. Только представьте, как видит шар питомец: нечто, что двигается совершенно бесшумно, еще и зависает в воздухе! Кот может подумать, что шар хочет на него напасть, поэтому будет защищаться первым.