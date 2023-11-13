Лучше полежать: ученые нашли самый вредный вид деятельности для человека

Как известно, движение — жизнь. А вот сидячий образ жизни, к сожалению, повышает риски целого перечня опасных заболеваний. Особенно сильно от него страдает сердечно-сосудистая система.
Более того, ученые выяснили: буквально любое другое времяпровождение, от бега до обычного сна, повлияют на ваше сердце куда положительнее, чем продолжительное сидение на одном месте. К такому выводу пришла команда ученых Университетского колледжа Лондона и Сиднейского университета.
В новом исследовании приняли участие более 15 тысяч человек из пяти стран. Каждый из них ежедневно использовал гаджеты для измерения уровня своей активности.
Оказалось, что даже небольшие усилия дают свои плоды: если добавить хотя бы 4-12 минут активности в свою рутину, ваше здоровье станет крепче. Замена 30 минут сидения в день на полчаса тренировок дала особенно заметный эффект для людей с меньшей массой тела. Кроме того, замена всего 6 минут пребывания в сидячем положении на движение позволила улучшить показатели уровня холестерина в крови.
Ученые также выяснили: уровень сахара в крови снижался, если люди проводили больше времени в упражнениях, стоянии или сне, чем в сидячем положении, пишет издание
По итогам анализа ученые смогли составить рейтинг самых полезных видов деятельности для человека. Лидируют в нем активные физические упражнения: бег трусцой, быстрая езда на велосипеде, футбол, теннис. За этими занятиями следуют легкие упражнения вроде быстрой ходьбы. Стояние и даже сон оказались более полезными, чем сидение.
Расчеты авторов исследования показали, что для 54-летней женщины со средним ИМТ 26,5 (это чуть больше нормы) замена 30 минут сидения на умеренные или интенсивные упражнения помогут и вес снизить, и окружность талии уменьшить.
Доктор Джо Блоджетт, один из авторов работы, отмечает: «Самое полезное изменение, которое мы наблюдали, заключалось в замене сидения умеренной или энергичной деятельностью, например бегом, быстрой прогулкой или подъемом по лестнице — практически любой деятельностью, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и заставляет вас дышать быстрее, даже на минуту или две».
Если у вас нет возможности записаться в спортзал или выделить время на продолжительную домашнюю тренировку, попробуйте выкрасть на активность хотя бы несколько минут в день.
Кстати
В некоторых случаях спорт может не оздоравливать ваш организм, а, напротив, изнашивать его. Некоторые виды физической активности изначально весьма травматичны, например футбол. Про то, как на ваше здоровье влияют другие виды спорта, можно прочитать ЗДЕСЬ.