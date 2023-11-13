Лучше полежать: ученые нашли самый вредный вид деятельности для человека

По итогам анализа ученые смогли составить рейтинг самых полезных видов деятельности для человека. Лидируют в нем активные физические упражнения: бег трусцой, быстрая езда на велосипеде, футбол, теннис. За этими занятиями следуют легкие упражнения вроде быстрой ходьбы. Стояние и даже сон оказались более полезными, чем сидение.

Расчеты авторов исследования показали, что для 54-летней женщины со средним ИМТ 26,5 (это чуть больше нормы) замена 30 минут сидения на умеренные или интенсивные упражнения помогут и вес снизить, и окружность талии уменьшить.