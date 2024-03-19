Кричать, бежать или дышать? Как научиться управлять гневом

Нет смысла кричать и драться

Отдельно авторы исследования подчеркнули: эмоциональные высказывания о предмете гнева (например, когда вы пытаетесь просто обругать обидчика) дают лишь временное облегчение, однако физиологическое возбуждение никуда не уходит.

Это касается и видов активностей, которые связаны с ударами и разрушением предметов. Гнев так не только не уходит, он может еще и увеличиться. Так что смысла бить посуду нет.