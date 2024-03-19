Кричать, бежать или дышать? Как научиться управлять гневом

Сильный стресс очень вреден для организма человека. Под воздействием бурных эмоций мы еще можем наделать глупостей, о которых потом станем жалеть.
Есть много способов управлять своими чувствами и усмирять гнев. Например, часто можно услышать совет не сдерживать себя и просто выпустить пар, отпустив все эмоции на волю.
Но работает ли это на самом деле? Проверить этот способ взялись ученые из Университета Огайо в Соединенных Штатах. Специалисты проанализировали 154 исследования, в которых участвовали более 10 189 человек, и сделали вывод: эта тактика не так уж и хороша.
Результаты их работы опубликованы в издании Clinical Psychology Review.
Йога поможет, бег — нет
Авторы исследования придерживались двухфакторной теории Шехтера — Сингера, по которой у любой эмоции можно выделить физиологическую и психологическую составляющие.
Ученые выяснили, как гнев усмиряют занятия, повышающие физиологическое возбуждение и снижающие накал эмоций. В первую группу вошли бег трусцой, велосипед и плавание. Во вторую — глубокое дыхание, медитация и постепенное расслабление мышц.
Вполне ожидаемо, что занятия, помогающие убрать физиологическое возбуждение, помогали справиться и с гневом. Причем эффект давала даже йога: хоть это занятие и связано с физической активностью, работа с дыханием помогала справиться с наплывом эмоций.
А вот различные занятия из второй группы способствовали чаще всего усилению гнева. Например, бег трусцой может даже ухудшить ваше состояние.
Впрочем, были и свои исключения. Например, физкультура и игры с мячом, наоборот, помогали снизить возбуждение. По мнению авторов исследования, в этих видах активности есть элемент игры, который усиливает положительные эмоции и помогает нейтрализовать негативные.
Нет смысла кричать и драться
Отдельно авторы исследования подчеркнули: эмоциональные высказывания о предмете гнева (например, когда вы пытаетесь просто обругать обидчика) дают лишь временное облегчение, однако физиологическое возбуждение никуда не уходит.
Это касается и видов активностей, которые связаны с ударами и разрушением предметов. Гнев так не только не уходит, он может еще и увеличиться. Так что смысла бить посуду нет.
Выводы
«Выплескивание гнева может показаться хорошей идеей, но нет ни малейших научных доказательств его эффективности», — отмечают авторы работы.
Но какие способы выпустить гнев действительно работают и помогут быстро взять себя в руки? Попробуйте технику дыхания по квадрату, тем более что ученые как раз подтвердили пользу дыхательных практик. Подробнее о том, что это за практика, можно прочитать ЗДЕСЬ.