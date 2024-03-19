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Кричать, бежать или дышать? Как научиться управлять гневом

Как выяснили исследователи из Университета Огайо, далеко не все популярные советы по управлению гневом действительно работают. Какие из них только усилят злость, а какие — помогут быстро расслабиться?

19 марта 20241
Кричать, бежать или дышать? Как научиться управлять гневом
Источник:

freepik

Сильный стресс очень вреден для организма человека. Под воздействием бурных эмоций мы еще можем наделать глупостей, о которых потом станем жалеть.

Есть много способов управлять своими чувствами и усмирять гнев. Например, часто можно услышать совет не сдерживать себя и просто выпустить пар, отпустив все эмоции на волю.

Но работает ли это на самом деле? Проверить этот способ взялись ученые из Университета Огайо в Соединенных Штатах. Специалисты проанализировали 154 исследования, в которых участвовали более 10 189 человек, и сделали вывод: эта тактика не так уж и хороша.

Результаты их работы опубликованы в издании Clinical Psychology Review.

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Йога поможет, бег — нет

Авторы исследования придерживались двухфакторной теории Шехтера — Сингера, по которой у любой эмоции можно выделить физиологическую и психологическую составляющие.

Ученые выяснили, как гнев усмиряют занятия, повышающие физиологическое возбуждение и снижающие накал эмоций. В первую группу вошли бег трусцой, велосипед и плавание. Во вторую — глубокое дыхание, медитация и постепенное расслабление мышц.

Вполне ожидаемо, что занятия, помогающие убрать физиологическое возбуждение, помогали справиться и с гневом. Причем эффект давала даже йога: хоть это занятие и связано с физической активностью, работа с дыханием помогала справиться с наплывом эмоций.

А вот различные занятия из второй группы способствовали чаще всего усилению гнева. Например, бег трусцой может даже ухудшить ваше состояние.

Впрочем, были и свои исключения. Например, физкультура и игры с мячом, наоборот, помогали снизить возбуждение. По мнению авторов исследования, в этих видах активности есть элемент игры, который усиливает положительные эмоции и помогает нейтрализовать негативные.

Нет смысла кричать и драться

Отдельно авторы исследования подчеркнули: эмоциональные высказывания о предмете гнева (например, когда вы пытаетесь просто обругать обидчика) дают лишь временное облегчение, однако физиологическое возбуждение никуда не уходит.

Это касается и видов активностей, которые связаны с ударами и разрушением предметов. Гнев так не только не уходит, он может еще и увеличиться. Так что смысла бить посуду нет.

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Выводы

«Выплескивание гнева может показаться хорошей идеей, но нет ни малейших научных доказательств его эффективности», — отмечают авторы работы.

Но какие способы выпустить гнев действительно работают и помогут быстро взять себя в руки? Попробуйте технику дыхания по квадрату, тем более что ученые как раз подтвердили пользу дыхательных практик. Подробнее о том, что это за практика, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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