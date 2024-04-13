Кортни Кардашьян пьет свое грудное молоко при тошноте. Работает ли это?

На Западе человеческое грудное молоко вот уже несколько лет рекламируют как «суперфуд» или «суперпищу». В Великобритании одно время продавали мороженое из грудного молока. В США со вкусом грудного молока выпускают леденцы. Однако чаще всего человеческая «молочка» продается в сыром виде не только для малышей, которых не смогла вскормить родная мама, но и для взрослых.