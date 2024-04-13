Кортни Кардашьян пьет свое грудное молоко при тошноте. Работает ли это?

Мятный леденец, имбирный чай, содовый раствор — видимо, все эти известные средства от тошноты для Кортни Кардашьян были недоступны, раз она решила пойти на такие меры. 44-летняя звезда реалити-шоу спасается от приступов тошноты своим же грудным молоком.
Полгода назад Кортни стала мамой в четвертый раз и теперь потихоньку объедает своего маленького сына.
«Я только что выпила стакан грудного молока, потому что меня тошнит… Спокойной ночи!» — написала Кардашьян накануне в соцсетях и, возможно, этим признанием вызвала приступ тошноты уже у своих подписчиков.
О пользе грудного молока не спорят, но если речь идет о детском питании. Известно, что материнское молоко постоянно меняет состав, подстраиваясь под нужды малыша. Оно защищает от вирусов и желудочно-кишечных проблем, снижает риск диабета и других болезней.
А как насчет взрослых? В России медсестры в роддомах нередко советуют молодым мамам смазывать потрескавшиеся соски грудным молоком. Считается, что оно быстрее заживляет раны. Бабушки часто советуют капать грудное молоко в нос при насморке и в глаза при конъюнктивите. Но врачи такие методы лечения критикуют: грудное молоко — благоприятная среда для размножения бактерий, поэтому может сделать только хуже.
На Западе человеческое грудное молоко вот уже несколько лет рекламируют как «суперфуд» или «суперпищу». В Великобритании одно время продавали мороженое из грудного молока. В США со вкусом грудного молока выпускают леденцы. Однако чаще всего человеческая «молочка» продается в сыром виде не только для малышей, которых не смогла вскормить родная мама, но и для взрослых.
Вот что на этот счет говорят ученые: «Ни одно научное исследование не доказало, что прямое потребление грудного молока взрослыми из-за его лечебных свойств предлагает что-то большее, чем эффект плацебо. Большие перспективы, о которых говорят исследователи, находятся, скорее, на уровне отдельных компонентов грудного молока», —
Более того, с питательной точки зрения в грудном молоке меньше белка, чем в других видах молока, например в коровьем. А купленное с рук грудное молоко может быть еще и опасным.
«Исследования грудного молока, приобретенного через Интернет, выявили бактерии в 93% образцов. Это можно объяснить ненадлежащей дезинфекцией при сцеживании молока, неправильной стерилизацией оборудования, неправильным или длительным хранением молока и нарушениями в транспортировке», — говорят эксперты.
По словам врачей, потребители такого молока рискуют заразиться множеством инфекционных заболеваний, включая цитомегаловирус, гепатит B и C, ВИЧ, сифилис, а также Т-лимфотропный вирус, который вызывает злокачественные опухоли.
К тому же есть вероятность, что купленное грудное молоко содержит алкоголь, никотин, наркотики, которые могла употребить кормящая мать.
«Польза грудного молока обнаруживается в лаборатории, а не в бутылочке, заказанной онлайн у сцеживающейся мамы», — приходят к выводу эксперты.