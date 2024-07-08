«Комплекс холодной матери»: как дефицит любви в детстве влияет на наше тело и разум

Если же мамы нет, то у детей возникает чувство, что они никому не нужны, особенно когда капризничают и плохо себя ведут. Причем ребенок от 3 до 10 лет всеми силами будет стараться заслужить мамину любовь, а вот подросток этого делать не станет. Он уйдет в глубокое отвержение мира и самого себя с последующим формированием аутоагрессии. Мама его не принимает, он тоже себя не принимает, от этого поднимаются гнев и волны негатива.