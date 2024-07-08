«Комплекс холодной матери»: как дефицит любви в детстве влияет на наше тело и разум

О недолюбленности в детстве и ее последствиях часто говорят те, кто страдает от неурядиц в жизни. Сваливать все неудачи и беды взрослого человека на «холодную» мать неправильно. Но дефицит любви от самого близкого в жизни человека, если он даже не проявляется прямо и очевидно, остро ощущает любой малыш. Это и отсутствие тактильного контакта, ласковых слов, поддержки в трудные минуты. Ребенок четко понимает, что в какой-то момент родитель просто перестал его любить, а может, и не любил никогда.
С какими проблемами сталкиваются недолюбленные дети, рассказывает врач-педиатр, психосоматолог Екатерина Тур.
Врач, психосоматолог, член Российского Психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике.Личный сайт
Что чувствует ребенок
Дефицит маминой любви — это настоящая трагедия для ребенка. Он появляется на свет с единственной установкой, которая обеспечивает выживание организма: «Я маленький, я хочу, чтобы меня любили». Новорожденный ожидает, что вокруг него будут благоприятная психоэмоциональная среда, забота и комфорт. Он требует, чтобы его кормили, воспитывали, наполняли не только едой, но и позитивом, всеми способами помогали взрослеть.
Когда ребенок сталкивается с дефицитом внимания, срабатывает тревожная система, которая через работу нейронов головного мозга подключает дополнительные функции, например, крик. Это сигнал о том, что малыш голоден, что он недополучает материнского тепла. Любовь здесь выступает как эквивалент телесно-эмоционального контакта. Как только мама берет ребенка на руки, обеспечивает близкий физический контакт, младенец успокаивается. Это также связано со стимуляцией грудного вскармливания.
Отечественные и зарубежные педиатры едины во мнении о том, что ребенку жизненно необходимо психоэмоциональное взаимодействие с мамой с первых минут после рождения. Женщина должна проводить с малышом как можно больше времени, но при этом не забывать об отдыхе и восстановлении внутреннего ресурса.
Без мамы ребенок будет пребывать в состоянии сильного стресса. Известно, что дети, которые рано остались без материнской заботы, хуже растут, имеют особенности психоэмоционального развития. Можно выделить три уровня отвержения: дефицит любви после рождения, кризис трех лет и конечный разлом в подростковом периоде.
Возрастные особенности реагирования на недостаток любви
Младенцы
Первые полгода маме необходимо общаться с малышом, максимально участвовать в его росте и развитии, обеспечивать безопасность среды. Если мать холодна и отстранена, то дитя включает тревожные паттерны для своего выживания. Перестраивается вся система реагирования, начинается дезадаптация работы вегетативной нервной системы, начинается перераздражение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, активизируются надпочечники. Происходит мобилизация ресурса, чтобы при помощи крика привлечь внимание и получить то, что требуется. И это далеко не всегда еда, а, например, мамин голос и ее уютные объятия.
Дети дошкольного возраста
Мама помогает сыну или дочери проживать первые чувства и эмоции, справляться с ними, понимать их. Она играет ключевую роль в развитии физических ощущений, знакомит ребенка с его телом, учит слышать и правильно интерпретировать сигналы организма. Однако очень часто мамы не уделяют этому должного внимания. Только когда малыш начинает злиться, проявлять негодование, баловаться, хулиганить, капризничать, взрослые вспоминают о его существовании. Бывает, они начинают кричать и всячески подавлять детские эмоции, пытаясь быстро решить вопрос.
Надо понимать, что проявление чувств — это не проблема, а важнейший этап психоэмоционального созревания личности.
Дефицит любви — это не всегда низкий уровень заботы. Мама продолжает выполнять свои формальные ритуалы, следит, чтобы малыш был чистым и накормленным. Однако внутри у него формируется серьезная травма отверженности, которую в психосоматике называют «дырой в груди». Это незаживающая рана недолюбленного ребенка, страшное ощущение, что он родился зря.
Школьники и подростки
Самый сложный период наступает, когда мамы уходят от своих детей — уходят метафорично, психоэмоционально. Это, по сути, пубертат в пубертате. Ребенок в данной ситуации переживает полную перестройку своей личности. Именно добрая и поддерживающая фигура матери обеспечивает его дальнейшее гармоничное развитие. Оно происходит постепенно, преодолевая долгий путь формирования характера.
Если же мамы нет, то у детей возникает чувство, что они никому не нужны, особенно когда капризничают и плохо себя ведут. Причем ребенок от 3 до 10 лет всеми силами будет стараться заслужить мамину любовь, а вот подросток этого делать не станет. Он уйдет в глубокое отвержение мира и самого себя с последующим формированием аутоагрессии. Мама его не принимает, он тоже себя не принимает, от этого поднимаются гнев и волны негатива.
Дефицит любви: печальные последствия
Взрослых недолюбленных детей очень много, и их непросто распознать в толпе. Бытует ошибочное мнение, что таких людей видно издалека, но это миф. На самом деле они компенсируются, что может выражаться по-разному.
Психологические проявления
Не исключены определенные психоэмоциональные изменения: бессонница, гиперконтроль, метеочувствительность, повышенная эмпатичность или замкнутость, повышенный уровень аутоагрессии, систематическое подавление эмоций, алекситимия (неспособностью описать собственные эмоции. — Прим. ред.). Детские травмы вызывают склонность к:
трудоголизму,
тревожности,
достижению результатов любой ценой, даже с риском для здоровья,
стремлению положить себя на алтарь больных отношений с недостойными партнерами. Такие союзы еще больше повреждают душу, усугубляют прошлое, отравленное дефицитом любви.
Медицинские проблемы
Подобный опыт приводит к повышению общего уровня тревоги с последующим развитием классических психосоматозов:
бронхиальная астма,
нарушения работы кишечника,
хронический болевой мышечный синдром,
головные боли,
напряжение в виде бруксизма,
повышение общего воспаления в организме,
появление проблем с женской репродуктивной системой, циститов,
не поддающиеся медикаментозному лечению болезни суставов,
хронические аутоиммунные заболевания и другие состояния, требующие обращения к врачу, психологу или психотерапевту.
Как лечить?
При длительном сохранении травмирующих условий и отсутствии работы с ними могут возникнуть и более серьезные недуги, которые изначально лечатся у врача. Комплексный подход предполагает изучение детского опыта, в том числе дефицита материнской любви. Обязательным условием успешной терапии является ауторегуляция, то есть развитие навыка управления эмоциональным интеллектом. Без него все остальное не сложится в единый пазл.
«Комплекс холодной матери» формирует настоящую внутреннюю трещину, заживление которой возможно лишь гораздо позже, когда недолюбленный ребенок вырастет и поймет свое состояние, — резюмирует психолог Екатерина Тур. — Под пластами боли и отчужденности он увидит проблему взрослыми глазами, разглядит и полюбит самого себя. Именно с этого светлого чувства и начинается новая история жизни человека».