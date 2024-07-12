Колорадский жук не пройдет: 6 эффективных способов защитить картофель от вредителя

Для его приготовления нужно смешать 200–300 граммов полыни со стаканом золы и залить кипятком. Держать настой нужно в течение 2–3 часов. Затем необходимо будет процедить и добавить 10 литров воды. Получившейся смесью нужно будет опрыскать кусты минимум трижды с интервалом в неделю, пишет портал НГС.