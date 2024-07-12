Колорадский жук не пройдет: 6 эффективных способов защитить картофель от вредителя

Колорадский жук — главная угроза вашему урожаю картошки. Этот совсем крохотный вредитель способен уничтожить всю ботву.
К счастью, победить его возможно. Вот несколько работающих способов — и некоторые из них можно сочетать для большей эффективности.
Ручное уничтожение
Самый простой способ — просто убрать жуков самостоятельно руками. Так поступали огородники еще десятки лет назад, до того, как химические препараты стали доступными.
Как отмечает агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, проводить сбор лучше в 10 часов утра — именно в это время активность насекомых на пике. Чтобы не повредить почву, нужно предварительно сделать технические проходы между рядами.
Сбор должен быть методичным, поэтому проводить его лучше не в один день. Подойдет такой метод для небольшого огорода — если картофельное поле занимает меньше сотки.
Химикаты
Полностью извести колорадских жуков без пестицидов — очень непростая задача. Жук еще и адаптируется к разным химикатам, так что каждый год нужно использовать разные составы.
Препаратами нужно как следует опрыскать все растения. В составе таких средств, как правило, тиаметоксам, ацемаприд, имидаклоприд и другие действующие вещества, которые могут быть опасны для человека.
Поэтому так важно соблюдать меры предосторожности:
Проводить обработку лучше в вечерние часы и в безветренную погоду.
Готовить раствор нужно строго по инструкции, надев предварительно защитный костюм, очки и респиратор.
При попадании пестицидов на кожу нужно немедленно ее промыть водой с мылом.
Если после обработки у вас появились симптомы отравления — незамедлительно обратитесь за помощью к врачу.
Биопрепараты
Более безопасная для человека альтернатива — биологические препараты. В них добавляют бактерии Bacillus thuringiensis, которые ликвидируют личинки колорадского жука.
Однако уничтожить они могут совсем крохотные личинки — так что проводить обработку нужно вовремя. Понадобятся как минимум две интенсивные обработки с интервалом в 7–10 дней.
Защитные растения
Колорадский жук любит картофель и баклажаны. А вот календула, бархатцы, календула, корианд, укром, шалфей и чеснок наоборот могут сработать как репелленты.
Конечно, полностью проблему одни только растения не решат — однако лишним точно не будет использовать и этот метод.
Настой из жука
Есть и такой оригинальный способ: попробуйте собрать горсть жуков, замочить их в воде и оставить смесь на пару дней. Раствор должен забродить и приобрести резкий неприятный запах.
После этого настой нужно будет процедить и опрыскать жидкостью кусты как минимум два раза с интервалом в неделю.
Настой из золы
Это натуральное средство поможет сдержать активность колорадских жуков.
Для его приготовления нужно смешать 200–300 граммов полыни со стаканом золы и залить кипятком. Держать настой нужно в течение 2–3 часов. Затем необходимо будет процедить и добавить 10 литров воды. Получившейся смесью нужно будет опрыскать кусты минимум трижды с интервалом в неделю, пишет портал НГС.