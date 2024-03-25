Когда нельзя будить «сову» и чем лучше завтракать «жаворонку»: объясняют врачи

Ни для кого не секрет: одни люди легко могут просыпаться ни свет ни заря и отлично себя чувствовать, другие могут спокойно не спать полночи и проснуться к обеду. Есть и счастливчики, которые не впадают в крайности и просто могут похвастаться адекватными привычками по части сна.