Когда нельзя будить «сову» и чем лучше завтракать «жаворонку»: объясняют врачи

Ни для кого не секрет: одни люди легко могут просыпаться ни свет ни заря и отлично себя чувствовать, другие могут спокойно не спать полночи и проснуться к обеду. Есть и счастливчики, которые не впадают в крайности и просто могут похвастаться адекватными привычками по части сна.
Специалисты кафедры терапии и полиморбидной патологии имени академика М.С. Вовси
Справка
Хронотипом называют пик работоспособности, умственной и физической активности.
Существуют утренний (ранний, «жаворонки»), промежуточный (индифферентный, аритмичный, асинхронный, «голуби») и вечерний (поздний, «совы») хронотипы.
У представителя каждого хронотипа есть свои отличительные черты. «Жаворонки», как правило, могут без будильника проснуться в районе 6 часов утра. Но и отход ко сну у них происходит сравнительно рано: уже в 21 год их может сильно клонить ко сну.
Многие завидуют тем, кто так легко может просыпаться с рассветом. Однако есть у «жаворонков» серьезный недостаток: таким людям очень непросто подстраиваться под любые изменения режима, их самочувствие быстро становится хуже. При этом именно обладатели утреннего хронотипа могут похвастаться более высокими показателями здоровья.
Врачи советуют «ранним пташкам» есть на завтрак белковые продукты: такое начало дня поможет получить более продолжительное чувство сытости. Вместо кофе лучше пить зеленый чай — так меньше риск словить перевозбуждение.
Про промежуточный тип, «голубей», говорят немного реже. Это люди, которым комфортно просыпаться в 9 утра. Они спокойно могут работать на протяжении всего дня, и в сон их клонит только после 23 часов. Считается, что этот хронотип — самый удобный для условий нашего мира. Еще одно преимущество «голубей» — пластичность, им довольно легко подстраиваться под изменения режима.
А что насчет «сов»? Если представителя этого хронотипа разбудить до обеда, то такой человек будет чувствовать себя вялым и разбитым.
Пик активности и работоспособности «сов» приходится на вечерние, а то и на ночные часы. Из-за этого «совам» бывает непросто подстроиться под реалии современного общества, когда рабочий день начинается чаще всего в 9 часов утра.
Таким людям лучше есть на завтрак легкие блюда, которые не отнимут много сил на пищеварение. Кофе также поможет «совам» быстрее проснуться.
Кстати
Но что делать, если вы родились «совой», а обстоятельства вынуждают вас жить по графику типичного «жаворонка»? Можно ли перестроить внутренние биоритмы? Подробнее о том, как приучить себя раньше ложиться и раньше вставать, можно ЗДЕСЬ.