Когда день прошел незаметно: что такое временная слепота

Говорят, что люди, которые всегда опаздывают, по жизни оптимисты. Да и вообще, счастливые часов не наблюдают. Однако, если человек постоянно не укладывается в отведенное время, растягивает минутное дело на долгие часы, психологи описывают такое состояние как «временная слепота».
«Слепота во времени имеет два основных компонента. Первый — человек теряет счет времени, ему трудно понять, сколько минут или часов прошло. Второй — сложность в оценке, сколько времени требуется для выполнения задачи, — рассказывает
Так, люди, страдающие слепотой во времени, отводят на поставленную задачу несколько часов, а потом обнаруживают, что она заняла у них целый день. Причем, даже если они уже выполняли это задание в прошлом, прогноз все равно будет неверный.
Временная слепота — диагноз неформальный, но качество жизни он может заметно испортить.
«Окружающим такой человек кажется ненадежным или ленивым. Но это необязательно так», — подчеркивает психолог.
Конечно, каждый из нас хоть раз терял счет времени. Однако, если вы регулярно опаздываете, все время поздно забираете ребенка из школы, а ваша каша в кастрюле вечно пригорает, то, возможно, вы слепы во времени.
По словам эксперта, такая проблема чаще встречается при синдроме дефицита внимания.
«За концентрацию внимания отвечает нейромедиатор дофамин. Исследования показали, что у людей с СДВГ в мозге наблюдается дефицит дофамина. Это ограничивает их концентрацию внимания и увеличивает вероятность того, что они потеряют счет времени. Но если повысить уровень дофамина при СДВГ с помощью стимуляторов, чувство времени обычно улучшается», — говорит Рене Бомонт.
По словам психолога, слепота во времени не вызвана СДВГ, но обычно связана с этим синдромом. Кроме того, такое состояние — вторичный симптом шизофрении и болезни Паркинсона.
«Но не у всех, кто страдает слепотой во времени, есть СДВГ, шизофрения или болезнь Паркинсона», — подчеркивает Бомонт.
Кроме того, на восприятие времени влияет сложность задания. Чем оно труднее, тем быстрее заканчиваются минуты и часы, отведенные для его выполнения.
Доктор психологических наук, профессор Борис Цуканов в своей статье «Качество „внутренних часов“ и проблема интеллекта» утверждал: чем выше у человека интеллект, тем точнее он воспринимает время. Ученый даже предлагал использовать точность внутренних часов в качестве одного из критериев оценки интеллекта.
«Аналог „хороших часов“ следует рассматривать как одну из предпосылок высокого интеллекта… Мозг, как и часовой механизм, с высокой степенью организованности и упорядоченности обладает качеством производить высокоорганизованную и упорядоченную психическую функцию любого уровня. Поэтому вполне возможно, что количественные параметры таких черт ума, как легкость, изящность, тонкость, оригинальность, связаны с характеристиками хода „хороших часов“», — писал, Цуканов.
К тому же люди с высоким интеллектом быстрее решают поставленные задачи, у них остается время и на другие дела, а значит, растет продуктивность.
Но влияют на восприятие времени и окружающие факторы. Например, в момент движения время кажется короче, чем в покое. Отрицательные эмоции растягивают временные промежутки, а положительные — сокращают.
Так, в конце 60-х исследователь Майкл Дж. Маршалл провел эксперимент: он показал женщинам короткое видео, на котором хулиган трясет коляску с ребенком. Ролик длился 42 секунды, однако зрительницы подумали, что все действие происходило не меньше полутора-трех минут.
Как справиться с временной слепотой
Когда чувствуешь, что тратишь время впустую, может появиться чувство вины и раскаяния. Поэтому психолог Рене Бомонт советует:
Устанавливайте напоминания и будильники.
Используйте программу-блокировку приложений, которая поможет не отвлекаться на телефон.
Используйте «метод помидора». Разбейте рабочий день на 30-минутные интервалы, из которых 25 минут вы тратите на выполнение задачи, а последние пять — на перерыв.
Составляйте расписание в обычном ежедневнике, а не в телефоне, чтобы лишний раз не отвлекаться.
Записывайте, как долго вы выполняли ту или иную задачу, чтобы знать, сколько времени потребуется для этого в будущем.
Делите крупные проекты на более мелкие и простые задачи. Установите сроки для этих заданий. Так у вас будет больше шансов уложиться в срок.
Обратитесь за помощью к профессионалу. Если временная слепота связана с СДВГ, терапия может решить проблему.