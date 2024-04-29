Когда день прошел незаметно: что такое временная слепота

Устанавливайте напоминания и будильники.

Используйте программу-блокировку приложений, которая поможет не отвлекаться на телефон.

Используйте «метод помидора». Разбейте рабочий день на 30-минутные интервалы, из которых 25 минут вы тратите на выполнение задачи, а последние пять — на перерыв.

Составляйте расписание в обычном ежедневнике, а не в телефоне, чтобы лишний раз не отвлекаться.

Записывайте, как долго вы выполняли ту или иную задачу, чтобы знать, сколько времени потребуется для этого в будущем.

Делите крупные проекты на более мелкие и простые задачи. Установите сроки для этих заданий. Так у вас будет больше шансов уложиться в срок.