Хирург Аль-Юсеф объяснил, можно ли удлинить шею без операции

Женщины, которым не повезло родиться с лебединой шеей, знают уловки, как визуально сделать ее длиннее. Так, гарантированно удлинят шею более короткие волосы, высокий хвост на голове, V-образные вырезы на одежде, пастельные тона, отложные воротнички рубашек и блузок, длинные серьги, бусы, ожерелья, цепочки и, конечно, полное отсутствие шарфов.
Но возможно ли сделать даже очень короткую шею на самом деле длиннее, а не только визуально, причем не прибегая при этом к оперативному вмешательству? На вопрос «Доктора Питера» отвечает Амжад Аль-Юсеф ― ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC.
Ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMCЛичный сайт
Косметологические методы
«Всем широко известно воздействие ботокса на мышцы лица. Он расслабляет их, в
результате чего морщины и заломы разглаживаются и новые складки на коже не
образуются. Так сохраняется молодость лица, — рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. — Этот эффект ботулотоксина типа А исследовали более подробно и выявили, что его также можно применять пациентам, страдающим от болей в шее и плечах. В результате препарат включили в терапию мышечных спазмов, мигреней и
цервикальной дистонии».
Как удлиняется шея
Возникает вопрос: при чем здесь длина шеи? Все дело в трапециевидной мышце,
которая граничит с шеей, плечами и задней частью головы, объясняет хирург.
«Эта мышца довольно крупная и при сутулости, высоких нагрузках, длительной неудобной позе за рабочим столом избыточно напрягается и начинает болеть. В результате плечи поднимаются, кажутся больше, чем есть, а шея визуально укорачивается», — говорит эксперт.
После введения ботулотоксина в эту мышцу она расслабляется, ее объем
сокращается, плечи расправляются и опускаются.
«Благодаря этому формируются плавные контуры линии шеи. Ключицы становятся более выраженными, а шея длиннее. Это не визуальный обман, в рамках исследования делали замеры до и после инъекций, которые показали действительное удлинение шеи», — говорит хирург.
Эффект: как быстро наступает, сколько длится
Результат заметен уже через короткий промежуток времени. Поэтому процедура
пользуется популярностью у пациентов, которые готовятся к выходу в свет и хотят
выглядеть неотразимо.
«В отличие от мышц лица, трапециевидная мышца больше, и ботоксу требуется дополнительное время, чтобы оказать свое воздействие», — рассказывает врач Амжад Аль-Юсеф. — Спустя несколько дней после инъекции ощущается мышечное расслабление. А через 10-14 дней уже можно видеть, как линия плеч стала более очерченной, а шея
визуально удлинилась. Эффект сохраняется до полугода. При желании процедуру
можно повторить».