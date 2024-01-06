Хирург Аль-Юсеф объяснил, можно ли удлинить шею без операции

«Всем широко известно воздействие ботокса на мышцы лица. Он расслабляет их, в

результате чего морщины и заломы разглаживаются и новые складки на коже не

образуются. Так сохраняется молодость лица, — рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. — Этот эффект ботулотоксина типа А исследовали более подробно и выявили, что его также можно применять пациентам, страдающим от болей в шее и плечах. В результате препарат включили в терапию мышечных спазмов, мигреней и

цервикальной дистонии».