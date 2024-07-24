Как выбирать арбуз и дыню, чтобы не отравиться: 3 главных правила

Риск нарваться на плохой продукт выше, если покупаете его вы в лавке у дороги. Иногда ушлые продавцы специально стоят рядом с полями, намекая, что на этих полях арбуз или дыня были выращены. Однако на самом деле вы не можете знать, правда ли это, по какой технологии бахчевые растили и к кому можно будет обратиться в случае отравления.

Лучше покупать арбуз и дыню в проверенных магазинах или на рынках.