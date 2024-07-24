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Как выбирать арбуз и дыню, чтобы не отравиться: 3 главных правила

Покупка первых дынь и арбузов — дело ответственное. Узнайте, как выбрать качественный и вкусный продукт, чтобы не навредить домашним.

24 июля 20243
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Начинается сезон свежих и спелых арбузов и дынь. В этот период мало кто откажется от сочных бахчевых. Но чтобы трапеза не закончилась проблемами со здоровьем, важно правильно выбрать плоды. О том, на что стоит обратить внимание, рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Медицина

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom

Смотрим, нюхаем, стучим

Присмотритесь к плодам, перед тем как сделать выбор. У дыни кожура должна быть гладкой, без трещин и гнили. Цвет арбузной кожуры должен быть ровным, без темных пятен и вкраплений плесени.

Аромат плодов тоже может многое рассказать о качестве продукта. Спелая дыня пахнет сладко, а созревший арбуз имеет свежий, немного травянистый запах. Неприятный затхлый душок — признак, что от покупки лучше отказаться.

Проверить качество бахчевых можно, если легонько по ним постучать. Звук должен быть глухим, в противном случае дыня или арбуз перезрели или недозрели.

Также стоит осмотреть хвостик дыни. Он должен быть сухим и коричневым.

Риск нарваться на плохой продукт выше, если покупаете его вы в лавке у дороги. Иногда ушлые продавцы специально стоят рядом с полями, намекая, что на этих полях арбуз или дыня были выращены. Однако на самом деле вы не можете знать, правда ли это, по какой технологии бахчевые растили и к кому можно будет обратиться в случае отравления.

Лучше покупать арбуз и дыню в проверенных магазинах или на рынках.

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Не торопитесь

Каким бы ни был соблазн купить бахчевые как можно раньше, лучше все-таки немного подождать. В начале сезона в продаже можно найти плоды, склонные к накоплению нитратов.

Покупать арбузы и дыню лучше во второй половине лета: в это время плоды уже успели полноценно созреть.

Главное — чувство меры

Третье важное правило: не ешьте весь плод зараз. Ведь если вы все-таки ошиблись и купили плохой плод, лучше съесть поменьше и осознать свою ошибку. Поэтому сначала попробуйте небольшой кусочек и последите за реакцией своего тела. Заметили тошноту, диарею и плохое самочувствие — избавляйтесь от арбуза и обратитесь за помощью к специалистам.

Сколько арбуза и дыни можно съесть взрослому человеку без вреда для здоровья? По словам Садыкова, можно смело позволить себе 200-300 г дыни и до 1 кг арбуза в день.

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Кстати

А что полезнее — арбуз или дыня? Ответ на этот вопрос во многом зависит от особенностей вашего здоровья и самочувствия, ведь свойства этих продуктов немного отличаются. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Но что произойдет с телом человека, если он случайно проглотит семечку от арбуза? Спойлер: ничего плохого не случится, даже наоборот — семена арбуза полезнее мякоти. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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