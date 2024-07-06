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И даже суп: 7 небанальных рецептов блюд из арбуза

Не бойтесь экспериментировать: арбуз может стать отличным ингредиентом для вкусных и необычных угощений.

6 июля 20241
арбуз
Источник:
IStockphoto

Сезон спелых и по-настоящему вкусных арбузов в нашей стране недолог. Эксперты говорят, что лучшие арбузы можно найти только в августе, однако порой их можно увидеть на рынках уже в первой половине лета.

Чтобы по максимуму использовать сезон арбузов, попробуйте поэкспериментировать с разными рецептами. Вот несколько идей, как приготовить арбуз, чтобы открыть его вкус с неожиданной стороны.

Фруктовый лед

Что может быть лучше, чем в жару охладиться с помощью фруктового эскимо? В арбузе много воды, поэтому сделать десерт из него будет довольно просто. Попробуйте смешать мякоть арбуза с киви.

Смесь вылейте в формочки или стаканчики и сделайте из палочек или ложек ручки. Пара часов в морозилке — и готово!

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Салат с курицей и базиликом

Сладкий арбуз поможет оттенить вкус остальных ингредиентов. Этот легкий и в то же время сытный салат идеально подойдет для ужина знойным вечером.

Приготовить его можно очень быстро: смешайте все ингредиенты — и блюдо можно подавать на стол. Количество продуктов можно менять по вкусу и в зависимости от того, какую порцию салата вы хотите съесть.

Вам понадобятся:

  • специи по вкусу;

  • бальзамический уксус;

  • обжаренная куриная грудка;

  • оливковое масло;

  • 4 чашки молодого шпината или зелени;

  • 2 чашки нарезанного кубиками арбуза;

  • 1/2 стакана крошки голубого сыра;

  • 1/4 стакана нарезанного или измельченного миндаля.

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Гарнир из арбуза и киноа

Надоели банальные гарниры вроде риса, картошки и макарон? Попробуйте комбинировать сочную ягоду с зерновыми. Например, можно смешать киноа, фету, мёд, арбуз, базилик и сок лайма.

Сочетание кажется экстравагантным, но на самом деле такая смесь отлично дополнит мясные блюда.

Арбузный суп

Суп в основном ассоциируется с чем-то питательным и мясным. Однако чем жарче погода за окном, тем более легкими должны быть блюда в тарелке.

Попробуйте сделать суп из арбуза. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

  • мякоть арбуза без косточек;

  • огурцы;

  • болгарский красный перец;

  • красный лук;

  • чеснок;

  • свежая мята;

  • масло и уксус;

  • размоченный в воде хлеб.

Все продукты нужно будет пропустить через блендер — и вы получите арбузное гаспачо.

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Малиново-арбузный десерт

Для консерваторов есть более классический и понятный вариант — летний десерт из ягод. Для его приготовления вам понадобится малина, арбуз, лайм и мята.

Мяту и цитрус нужно будет измельчить до состояния кашицы. Этой кашицей нужно будет полить нарезанный арбуз и малину.

Острая закуска

Любители острого тоже могут попробовать по-новому раскрыть для себя арбуз. Смешайте нарезанные кусочки плода с солью, порошком чили, натертой цедрой, соком лайма и кинзой. Сладкий арбуз отлично сочетается с обжигающей пряностью, пишет издание ETNT.

Жареный сыр + арбуз

Солоноватый сулугуни и душистый арбуз прекрасно дополняют друг друга. Дополнить закуску можно с помощью пряностей, зелени и лимонного сока.

Автор текста:Дарья Гапионок