И даже суп: 7 небанальных рецептов блюд из арбуза

Сезон спелых и по-настоящему вкусных арбузов в нашей стране недолог. Эксперты говорят, что лучшие арбузы можно найти только в августе, однако порой их можно увидеть на рынках уже в первой половине лета.
Чтобы по максимуму использовать сезон арбузов, попробуйте поэкспериментировать с разными рецептами. Вот несколько идей, как приготовить арбуз, чтобы открыть его вкус с неожиданной стороны.
Фруктовый лед
Что может быть лучше, чем в жару охладиться с помощью фруктового эскимо? В арбузе много воды, поэтому сделать десерт из него будет довольно просто. Попробуйте смешать мякоть арбуза с киви.
Смесь вылейте в формочки или стаканчики и сделайте из палочек или ложек ручки. Пара часов в морозилке — и готово!
Салат с курицей и базиликом
Сладкий арбуз поможет оттенить вкус остальных ингредиентов. Этот легкий и в то же время сытный салат идеально подойдет для ужина знойным вечером.
Приготовить его можно очень быстро: смешайте все ингредиенты — и блюдо можно подавать на стол. Количество продуктов можно менять по вкусу и в зависимости от того, какую порцию салата вы хотите съесть.
Вам понадобятся:
специи по вкусу;
бальзамический уксус;
обжаренная куриная грудка;
оливковое масло;
4 чашки молодого шпината или зелени;
2 чашки нарезанного кубиками арбуза;
1/2 стакана крошки голубого сыра;
1/4 стакана нарезанного или измельченного миндаля.
Гарнир из арбуза и киноа
Надоели банальные гарниры вроде риса, картошки и макарон? Попробуйте комбинировать сочную ягоду с зерновыми. Например, можно смешать киноа, фету, мёд, арбуз, базилик и сок лайма.
Сочетание кажется экстравагантным, но на самом деле такая смесь отлично дополнит мясные блюда.
Арбузный суп
Суп в основном ассоциируется с чем-то питательным и мясным. Однако чем жарче погода за окном, тем более легкими должны быть блюда в тарелке.
Попробуйте сделать суп из арбуза. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:
мякоть арбуза без косточек;
огурцы;
болгарский красный перец;
красный лук;
чеснок;
свежая мята;
масло и уксус;
размоченный в воде хлеб.
Все продукты нужно будет пропустить через блендер — и вы получите арбузное гаспачо.
Малиново-арбузный десерт
Для консерваторов есть более классический и понятный вариант — летний десерт из ягод. Для его приготовления вам понадобится малина, арбуз, лайм и мята.
Мяту и цитрус нужно будет измельчить до состояния кашицы. Этой кашицей нужно будет полить нарезанный арбуз и малину.
Острая закуска
Любители острого тоже могут попробовать по-новому раскрыть для себя арбуз. Смешайте нарезанные кусочки плода с солью, порошком чили, натертой цедрой, соком лайма и кинзой. Сладкий арбуз отлично сочетается с обжигающей пряностью, пишет издание
Жареный сыр + арбуз
Солоноватый сулугуни и душистый арбуз прекрасно дополняют друг друга. Дополнить закуску можно с помощью пряностей, зелени и лимонного сока.