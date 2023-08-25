Терапевт Тарадеева рассказала, что произойдет с организмом, если съесть слишком много арбуза

Вторая половина августа — сезон самых спелых и сочных арбузов. Но даже если вы очень их любите, то переедать все равно не стоит, это может сказаться на состоянии здоровья, предупреждает терапевт.
Терапевт «ИНВИТРО-Приволжье»
«Самое главное преимущество арбуза — это высокое содержание воды. Его можно назвать растительным десертом, так как в его составе есть разные сахара природного происхождения: глюкоза, фруктоза, сахароза. Поэтому арбуз хорошо справляется с двумя задачами: утоляет жажду и предупреждает обезвоживание, а также гасит на некоторое время голод за счет углеводов», — говорит терапевт.
В составе этой бахчевой культуры множество витаминов микроэлементов:
витамины С, А, В1, В5, В6;
магний;
калий;
кальций;
фосфор;
железо;
натрий.
Несмотря на сравнительно небольшую калорийность мякоти — порядка 30 ккал на 100 г продукта, вы все равно рискуете набрать лишний вес, особенно если будете налегать на арбузы каждый день.
Кроме того, у арбуза высокий гликемический индекс. Говоря простыми словами, сахара, которые он содержит, достаточно быстро попадают в кровь. Это грозит скачками сахара в крови, что не очень хорошо отразится на самочувствии. Именно поэтому арбуз рекомендуется исключить из рациона людям, страдающим сахарным диабетом и пациентам с другими нарушениями углеводного обмена, говорит врач.
В день рекомендуется съедать не более 500 г арбуза при условии, что одновременно не употребляются другие углеводы. Ведь многие любят есть его с хлебом, и в этом случае высокий гликемический индекс арбуза накладывается на высокий индекс пшеницы.
Другие возможные риски связаны с мочегонным эффектом арбуза, что создает дополнительную нагрузку на почки, поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы стоит отказаться от этого лакомства.
«Но и условно здоровым людям лучше есть арбуз в первой половине дня: нагрузка на мочевыделительную систему в ночное время не позволит хорошо выспаться, а значит, не даст восстановиться организму», — говорит эксперт.
Арбуз можно давать детям в возрасте старше одного года, но с осторожностью и в умеренных количествах.
Гастроэнтеролог, диетолог
В арбузе содержится много калия, его избыток может привести к нарушению сердечного ритма, снижению давления и мышечной слабости.
Нарушение называется гиперкалиемией. Еще одним симптомом этого состояния считается покалывание языка. В случае появления признаков избытка калия необходимо срочно обратиться к врачу.
Добавьте ко всему перечисленному еще то, что арбуз очень часто становится причиной отравлений. Если раньше это происходило только летом, то теперь арбузы круглый год есть на прилавках магазинов, а значит, заболеть можно постоянно, даже после нескольких кусочков лакомства.
«В арбузе есть азот, пестициды, нитраты, — говорит гастроэнтеролог Прудникова. — Нитраты под действием ферментов и микрофлоры превращаются в нитриты, они через стенки кишечника всасываются в кровь и образуют стойкие соединения с гемоглобином. Метгемоглобин становится причиной гипоксии из-за того, что не способен переносить кислород».
Как правильно выбирать и хранить арбуз
Середина августа считается временем, когда бахчевые поспевают самостоятельно, а значит, по логике, они не содержат опасных химикатов. Но вне зависимости от сезона покупать их рекомендуется только в санкционированных местах.
Предельно допустимая техническим регламентом норма нитратов на килограмм арбуза составляет 60 микрограммов, определить просто на глаз этот показатель не получится. Поэтому стоит убедиться, что в месте продажи есть полный пакет документов, включающий удостоверение качества от производителя, поставщика или импортера.
Именно сезонные плоды — это частая причина пищевых отравлений, но дело не всегда в нитратах или пестицидах, иногда это следствие нарушения санитарных норм и условий хранения. Поэтому ни в коем случае нельзя покупать бахчевые на трассах и стихийных рынках и не стоит пробовать разрезанные арбузы, так как они быстро впитывают в себя вредные вещества.
«Перед употреблением арбуз следует вымыть с мылом, а если при разрезе от мякоти исходит кислый запах, то есть его нельзя. Разрезанный арбуз необходимо хранить в холодильнике не больше 3-5 суток, а если вы его взяли на природу, то лучше употребить в течение нескольких часов», — заключила Татьяна Тарадеева.