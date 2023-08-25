Терапевт Тарадеева рассказала, что произойдет с организмом, если съесть слишком много арбуза

Именно сезонные плоды — это частая причина пищевых отравлений, но дело не всегда в нитратах или пестицидах, иногда это следствие нарушения санитарных норм и условий хранения. Поэтому ни в коем случае нельзя покупать бахчевые на трассах и стихийных рынках и не стоит пробовать разрезанные арбузы, так как они быстро впитывают в себя вредные вещества.