4 полезных вещества в корках арбузов и дынь, которые снижают холестерин и избавляют от запоров

« Сами по себе нитраты не слишком вредны. Другое дело, что при взаимодействии с желудочным соком они трансформируются в нитриты — токсичные вещества . И вот они уже могут стать причиной серьезного отравления и особенно опасны для детей и пожилых людей. Первые признаки отравления нитратами проявляются через несколько часов после употребления некачественного продукта», — подтверждает гастроэнтеролог.