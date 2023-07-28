4 полезных вещества в корках арбузов и дынь, которые снижают холестерин и избавляют от запоров

По мнению врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, выгрызать арбузную или дынную корку до основания точно не стоит, но и оставлять на ней большое количество мякоти вовсе не обязательно — достаточно 1-2 сантиметров. Дело в том, что в мякоти корок бахчевых тоже есть полезные вещества, и не так уж мало.
Польза
Мякоть корок арбузов и дынь содержит:
магний;
калий;
большое количество клетчатки.
«Пищевые волокна нормализуют работу пищеварительной системы, стимулируют перистальтику кишечника, помогают бороться с запорами. Клетчатка также способна замедлять процессы всасывания сахара, которым в том числе насыщена мякоть бахчевых», — объяснила Александра Яковлева.
Кроме того, согласно результатам исследований, в корках некоторых сортов арбуза содержится ценная аминокислота цитруллин.
«Это вещество стимулирует кровоснабжение и благотворно влияет на тонус сосудов. Цитруллин поддерживает почки и способствует выводу вредных веществ. В организме он также преобразуется в другую аминокислоту — аргинин, которая хорошо известна всем любителям спорта. Аргинин повышает выносливость человека, ускоряет рост мышц и имеет массу других полезных свойств — вплоть до снижения уровня холестерина и улучшения памяти», — говорит наш эксперт.
Вред
А что же с нитратами из сельскохозяйственных удобрений, которые могут накапливаться под кожурой бахчевых — в белой части плода?
«Сами по себе нитраты не слишком вредны. Другое дело, что при взаимодействии с желудочным соком они трансформируются в нитриты — токсичные вещества. И вот они уже могут стать причиной серьезного отравления и особенно опасны для детей и пожилых людей. Первые признаки отравления нитратами проявляются через несколько часов после употребления некачественного продукта», — подтверждает гастроэнтеролог.
Симптомы отравления нитратами похожи на признаки любого отравления:
слабость;
высокая температура;
рези в животе;
рвота;
расстройство стула.
Между тем периодически сообщается о смертельных случаях отравления, в том числе детей, причину которых связывают с арбузами.
Как определить, есть ли нитраты в арбузе или дыне
Самый точный способ определить уровень нитратов — воспользоваться специальным прибором. Кстати, можно ли доверять показаниям бытовых нитратомеров, ранее рассказывали петербургские эксперты.
Но кое-что можно сказать и по внешнему виду. Врач назвала три признака нитратных арбузов:
чрезмерно яркая сердцевина;
прожилки на мякоти и углубления под семечками имеют не белый, а выраженный желтый оттенок;
срез мякоти идеально гладкий, а не зернистый или рыхловатый.
Чтобы избежать неприятных последствий, врач также советует покупать бахчевые только в проверенных местах и в целом не спешить с покупкой, пока сезон не начался: при выращивании ранних плодов обычно используют больше химикатов.