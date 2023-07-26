Врач Яковлева объяснила, почему надо есть болгарский перец с перегородками, но без семечек

По словам Александры Яковлевой, врача-гастроэнтеролога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, перед употреблением болгарского перца семена внутри надо удалять. Во-первых, у них достаточно специфический вкус, который может понравиться далеко не всем. А во-вторых, что важнее, они могут не понравиться вашему желудку.
Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
«Есть семечки перца — не лучшая идея. Они содержат витамин C, но требуют слишком много времени на переваривание и способны вызывать проблемы с желудком», — объяснила Александра Яковлева.
Очистить перец от семян проще всего, срезав верхнюю часть плода и аккуратно разрезав соединительные перегородки между сердцевиной и внутренней стенкой овоща.
А вот кожуру и внутренние перегородки в перце лучше оставлять. По словам гастроэнтеролога, в перегородках много витаминов. Однако, в отличие от семян, они лучше усваиваются в организме и не особо влияют на вкус готового блюда, так что ориентируйтесь исключительно на личные вкусовые предпочтения.
Перец какого цвета самый полезный
Как рассказывала Юлия Зотова, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, болгарский перец на 94% состоит из воды. Жиров в нем всего 0,3 грамма на 100 граммов плода, поэтому он также отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
Кроме того, в сладком перце:
много витамина В6 — он участвует в обмене аминокислот и синтезе серотонина, дофамина, норадреналина. Благодаря этому перец помогает сделать нервы крепкими, улучшает память, настроение и помогает бороться с бессонницей;
витамин С;
капсантин — он помогает не только сбросить лишние килограммы, но и снизить уровень глюкозы, холестерина в крови;
кверцетин — натуральный цветной пигмент, работает как мощный антиоксидант, который помогает регулировать кровяное давление и даже может защищать от рака;
микроэлементы: кальций, калий, магний, цинк и фосфор. Благодаря им перец укрепляет сердце и ускоряет обмен веществ, улучшает состояние кожи и волос.
В зависимости от стадии созревания перец может быть зеленым, желтым, оранжевым или красным. Какой же из них самый полезный? По словам Юлии Зотовой, берите красный, в нем больше всего витамина С (в 100 граммах плода содержится двойная норма аскорбиновой кислоты).
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