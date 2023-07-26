Врач Яковлева объяснила, почему надо есть болгарский перец с перегородками, но без семечек

А вот кожуру и внутренние перегородки в перце лучше оставлять . По словам гастроэнтеролога, в перегородках много витаминов. Однако, в отличие от семян, они лучше усваиваются в организме и не особо влияют на вкус готового блюда, так что ориентируйтесь исключительно на личные вкусовые предпочтения.