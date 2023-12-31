Как весело встретить Новый год даже в неприятной компании: советы психологов

В психологии существует пятифакторная модель личности — так называемая теория «Большой пятерки». Она включает в себя пять основных черт, одна из которых — открытость. Это когда мы ко всему новому относимся с любопытством, а не с осторожностью. Если в незнакомой компании проявить себя активно, больше общаться, то, вероятнее всего, праздник получится веселым, а может, даже и полезным. Ведь чем больше мы сами открыты новому, тем больше возможностей появляется перед нами.