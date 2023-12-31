Как весело встретить Новый год даже в неприятной компании: советы психологов

Новогодние праздники, обычно наполненные теплом и уютом, могут стать испытанием, если мы оказываемся в обществе, которое нам не по сердцу. В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Галя не смогла уговорить Женю праздновать вдвоем вместо похода к друзьям, но там развернулась совсем другая история.
Чтобы в новогоднюю ночь чувствовать себя комфортно в компании родных, с которыми отношения напряжены, или незнакомых приглашенных гостей, важно сохранить внутреннюю гармонию и постараться получить удовольствие от праздника, говорит Валерий Гут.
Возьмите ситуацию в свои руки
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
«Новый год — семейный праздник. Но если с некоторыми членами семьи общение не складывается, то стоит взять ситуацию под собственный контроль, чтобы не омрачить долгожданную ночь», — говорит психолог.
В первую очередь важно сохранять вежливость и избегать конфликтных ситуаций. Мы редко анализируем свои чувства и эмоции, но это необходимо делать, чтобы не они управляли нашим поведением, а мы сами контролировали процесс.
Часто на внешние раздражители у нас происходит мгновенная реакция:
злимся в ответ на грубое слово;
испытываем тревогу перед важным разговором;
расстраиваемся из-за неприятного события.
Все это только ухудшает наше состояние.
Необходимо понимать, что именно выбивает из колеи. Как говорил древнегреческий философ Эпиктет, вещи не бывают хорошими или плохими, потому что такими их делает наше отношение к ним, уверен Валерий Гут. Конечно же, речь не идет о резком изменении отношений с родственниками в лучшую сторону. Скорее, нужно поменять свое восприятие, настроиться на позитивный лад и найти общие темы для разговора, избегая обсуждения спорных вопросов. Примите на себя инициативу в создании праздничной атмосферы и активно участвуйте в подготовке и проведении новогоднего ужина.
Новые люди — новые возможности
Если компания в новогоднюю ночь состоит из незнакомых людей, стоит воспринимать это как возможность для расширения круга общения. Можно найти общие интересы, проявить инициативу в начале беседы, задать вопросы и активно слушать, проявляя внимание.
В психологии существует пятифакторная модель личности — так называемая теория «Большой пятерки». Она включает в себя пять основных черт, одна из которых — открытость. Это когда мы ко всему новому относимся с любопытством, а не с осторожностью. Если в незнакомой компании проявить себя активно, больше общаться, то, вероятнее всего, праздник получится веселым, а может, даже и полезным. Ведь чем больше мы сами открыты новому, тем больше возможностей появляется перед нами.
Важно: в любой компании можно насладиться атмосферой Нового года, если поучаствовать в организации праздника — например, в подготовке конкурсов и разработке плана, чем же заняться в новогоднюю ночь.
Наше настроение во многом определяется внутренним состоянием.
«В психологии настроение трактуется как общее эмоциональное состояние человека. Оно может меняться под влиянием обстоятельств, но это лишь внешний фактор. Наши собственные мысли влияют на нас гораздо сильнее, поэтому мы можем сознательно управлять своим настроением», — уверен Валерий Гут.
Американский писатель Дейл Карнеги говорил: «Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее».
Когда нужно сказать «нет»
Если встречать Новый год в компании некоторых родственников действительно неудобно, нужно объяснить им, что у вас есть другие планы. Отказывать родным бывает нелегко, и зачастую это происходит по нескольким причинам:
нас учили быть вежливыми, мы стараемся угодить;
не хотим поставить человека в неудобное положение;
проще согласиться, чем спорить;
боимся поссориться;
есть установка, что надо помогать;
чтобы не обвинили в эгоизме.
Однако необходимо понимать, что говорить «нет» тому, чего не желаешь, — значит сказать «да» себе и своим интересам. Об этом пишет и Джеймс Альтушер в книге «Учитесь говорить «нет».
Отказать — не значит стать плохим человеком. Напротив, это важнейший навык, который способен даже улучшить отношения с другими людьми. Важно обозначить свои чувства, но при этом оставить возможность дальнейших отношений. Можно предложить встретиться позже, когда появится больше свободного времени. Если мы умеем отказывать, то люди начинают видеть ценность нашего времени и уважать наши предпочтения.
Новогодние праздники — время радости, и наше внутреннее состояние играет важную роль в создании этой атмосферы. Поэтому так важно сосредоточиться на позитиве и помнить, что гармония и комфорт — это наш главный приоритет.
Позитив и личные границы решают все
Гештальт-терапевт, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart
Если вы оказались в неприятной компании, не отчаивайтесь! Вот несколько рекомендаций, как сделать это время более приятным и комфортным.
Подготовьтесь заранее
Прежде чем отправиться на праздник, подумайте о том, как можно сделать вечер более приятным, говорит Милана Самарина. Как можно себя порадовать? Это может быть желанная вещь, которую вы давно хотели купить: идти куда-то в обновке всегда радостнее.
Настройтесь на позитив
Попробуйте изменить свое отношение к ситуации. Сосредотоачивайтесь на положительных моментах. Например, вы сможете познакомиться с новыми людьми, узнать что-то необычное или просто насладиться атмосферой праздника.
Найдите общие темы для разговора
Подумайте, на какие темы вы бы с радостью говорили с людьми и что приносило бы удовольствие вам от этого разговора. Это поможет легче строить диалог и наладить контакт с окружающими.
«Например, вы не любите обсуждать с родственниками политику, так как постоянно ругаетесь. Но вы можете совместно рассматривать ваши фотографии и вспоминать приятные моменты. Или, например, если вы находитесь в малознакомой компании, можете обсудить новости, фильмы, книги и даже планы на предстоящий год», — говорит психолог.
Задействуйте себя в подготовке
Если возможно, предложите свою помощь в подготовке к празднику. Это поможет сблизиться или создать дополнительные точки контакта с другими участниками, а также занять вас и уменьшить ощущение неловкости.
Установите границы
Не бойтесь устанавливать границы в разговорах и взаимодействии с окружающими, где вы чувствуете себя некомфортно. Например, отказывайтесь делать то, что вам не нравится, или не говорите на темы, которые вам неприятны.
И самое главное: если вы понимаете, что не готовы больше проводить время в неприятной компании для вас, то зачем терпеть? Вы всегда можете отказаться, даже если когда-то обещали точно быть.
Помочь могут благодарность и прощание с прошлым
Доктор психологических наук, психолог и психотерапевт
Если вы находитесь в компании с родственниками, отношения с которыми оставляют желать лучшего, то можете немного схитрить.
«Если речь идет о родственниках мужа или жены, например, мамы или папы, то для начала можно поблагодарить родителей мужа или жены за то, что вырастили такого прекрасного человека. Для чего это необходимо сделать? Благодарность обладает очень большой силой! И в момент, когда вы признаете роль родителей, с уважением относитесь к их опыту, вкладу, отношения начинают меняться», — говорит эксперт.
Важно осознавать, что неприятные для нас компания или неприятные отношения зачастую связаны с неким прошлым опытом.
Но прошлое есть прошлое, и важно не привязываться к тому, что было ранее, не переносить этот опыт в новые отношения. Очень часто мы сами портим себе праздник, потому что ожидаем повторения ситуаций.
«Для чего вам погружаться в переживания? Ведь в канун Нового года всегда случаются чудеса. Вспомните себя ребенком. Как вы ждали праздник, подарки? И наверняка вам было все равно, кто приходил в гости? Полагаю, вы были сосредоточены на том, как поймать Деда Мороза в момент, когда он оставляет подарки под елкой. Всегда помните, что ощущение чуда создаем мы сами», — заключил психолог.