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Как с курорта вернулся: косметолог Мирошниченко назвал 4 способа сохранить ваш загар

Как понять, что человек был в отпуске? Достаточно посмотреть на цвет его кожи: красивый ровный загар всегда выдает отпускников. Вот только у одних загар держится долго, а в других моментально сходит. От чего это зависит?

11 августа 20241
как сохранить загар
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Это в странах Юго-Восточной Азии загар считается уделом бедняков, а белоснежная кожа — символ красоты и богатства. В нашей стране, как и во многих других, легкий загар — признак здорового человека, который летом как следует отдохнул.

К сожалению, к осени загар, как правило, быстро «смывается». Можно, конечно, поддерживать его в солярии, но врачи давно отговаривают от этого метода. Помимо преждевременного старения, частые походы в солярий грозят такими страшными заболеваниями, как меланома и рак груди.

Между тем существует несколько способов, как «продлить» загар без вреда для здоровья.

Борис Мирошниченко

Дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, филиал Кутузовский

Используйте пролонгаторы загара

Пролонгаторы загара — это средства, которые закрепляют свежеполученную пигментацию кожи. Обычно это кремы с пометкой «после загара» или after sun.

«Не стоит пренебрегать косметическими пролонгаторами загара. Эти средства содержат витамины С и Е, которые стимулируют выработку меланина, — говорит врач-дерматовенеролог, косметолог Борис Мирошниченко. — Но не забывайте, что такие кремы и лосьоны могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение. Поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться с врачом-дерматовенерологом».

Тщательно увлажняйте кожу

По словам эксперта, увлажнение кожи играет ключевую роль в сохранении загара.

«Хорошее увлажнение поможет снизить шелушение и замедлить отмирание чешуек кожи. Поэтому обязательно используйте увлажняющие кремы», — советует косметолог.

Кроме того, чтобы кожа была более увлажненной, нужно пить больше воды.

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А также используйте щадящие гели для душа.

«Абразивы не только счищают ороговевшие участки кожи, но и могут привести к шелушению. Из-за этого загар уйдет быстрее, ведь кожный покров будет обновляться», — говорит врач.

Пользоваться полотенцем тоже стоит аккуратнее. Усиленные обтирания быстро «счистят» весь загар. Поэтому лучше промокнуть кожу полотенцем без особого давления.

Кроме того, загар убивают тоники и другие средства с гликолевой и салициловой кислотами, кремы для удаления волос и воск для эпиляции.

Откажитесь от горячего душа

«Горячая вода распаривает кожу и ускоряет процесс отделения ороговевших чешуек, из-за чего опять же кожа будет быстрее терять темный оттенок», — объясняет Борис Мирошниченко.

Поэтому от горячей ванны и бани тоже лучше пока отказаться. Если хотите сохранить загар, мойтесь под прохладным душем.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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