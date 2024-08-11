Как с курорта вернулся: косметолог Мирошниченко назвал 4 способа сохранить ваш загар

Это в странах Юго-Восточной Азии загар считается уделом бедняков, а белоснежная кожа — символ красоты и богатства. В нашей стране, как и во многих других, легкий загар — признак здорового человека, который летом как следует отдохнул.
К сожалению, к осени загар, как правило, быстро «смывается». Можно, конечно, поддерживать его в солярии, но врачи давно отговаривают от этого метода. Помимо преждевременного старения, частые походы в солярий грозят такими страшными заболеваниями, как меланома и рак груди.
Между тем существует несколько способов, как «продлить» загар без вреда для здоровья.
Дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, филиал Кутузовский
Используйте пролонгаторы загара
Пролонгаторы загара — это средства, которые закрепляют свежеполученную пигментацию кожи. Обычно это кремы с пометкой «после загара» или after sun.
«Не стоит пренебрегать косметическими пролонгаторами загара. Эти средства содержат витамины С и Е, которые стимулируют выработку меланина, —
Тщательно увлажняйте кожу
По словам эксперта, увлажнение кожи играет ключевую роль в сохранении загара.
«Хорошее увлажнение поможет снизить шелушение и замедлить отмирание чешуек кожи. Поэтому обязательно используйте увлажняющие кремы», — советует косметолог.
Кроме того, чтобы кожа была более увлажненной, нужно пить больше воды.
Не увлекайтесь скрабами и мочалками
А также используйте щадящие гели для душа.
«Абразивы не только счищают ороговевшие участки кожи, но и могут привести к шелушению. Из-за этого загар уйдет быстрее, ведь кожный покров будет обновляться», — говорит врач.
Пользоваться полотенцем тоже стоит аккуратнее. Усиленные обтирания быстро «счистят» весь загар. Поэтому лучше промокнуть кожу полотенцем без особого давления.
Кроме того, загар убивают тоники и другие средства с гликолевой и салициловой кислотами, кремы для удаления волос и воск для эпиляции.
Откажитесь от горячего душа
«Горячая вода распаривает кожу и ускоряет процесс отделения ороговевших чешуек, из-за чего опять же кожа будет быстрее терять темный оттенок», — объясняет Борис Мирошниченко.
Поэтому от горячей ванны и бани тоже лучше пока отказаться. Если хотите сохранить загар, мойтесь под прохладным душем.