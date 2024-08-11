Как с курорта вернулся: косметолог Мирошниченко назвал 4 способа сохранить ваш загар





Как понять, что человек был в отпуске? Достаточно посмотреть на цвет его кожи: красивый ровный загар всегда выдает отпускников. Вот только у одних загар держится долго, а в других моментально сходит. От чего это зависит?