1. Избегайте продуктов, усиливающих газообразование

К ним относятся прежде всего:

бобовые,

белокочанная капуста,

цветная капуста,

брокколи,

брюссельская капуста,

спаржа.

Это не значит, что надо полностью от них отказаться, но заедать оливье с зеленым горошком квашеной капустой лучше не стоит. Особенно, если вы знаете о вздутии живота не понаслышке.

2. Будьте аккуратнее с «молочкой»

Для начала определите, как вы переносите молочные продукты. Если вы замечаете, что после употребления молока у вас возникает вздутие или тем более жидкий стул, или у вас уже поставлен ранее диагноз «лактазная недостаточность», надо быть аккуратнее с продуктами, содержащими сухое молоко (сладости, выпечка, колбаса, сосиски, соусы) и молочную сыворотку, — они могут усиливать вздутие живота.

Например, вы попробовали восхитительные булочки синнабон и ощущаете вздутие. «Все потому, что это настоящая сахарная бомба», — скажете вы и будете правы. Но если в них было добавлено сухое молоко, а у вас есть лактазная недостаточность, совсем не сахар может быть основной причиной симптома.

3. Ешьте 31 декабря как обычно

Разделите прием пищи на 3 раза, еще и устройте себе 2 легких перекуса в течение дня. Лучше есть меньше и чаще, а не много и за раз. Если есть дважды в день с основным приемом пищи в вечернее время, риск переедания будет выше. А вместе с ним выше риск ощутить тяжесть и вздутие.

4. Не пейте пиво

Рекомендуется уменьшить количество еды и напитков, содержащих газ. Например, стоит избегать газированной воды и пива.

5. Не налегайте на фрукты и овощи

Особенно с непривычки. Если вы обычно едите мало овощей и фруктов, в праздники надо увеличивать их количество постепенно — клетчатка должна вводиться в рацион медленно. Если съесть их сразу и много, избежать вздутия будет сложно.