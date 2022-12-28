Как сделать так, чтобы и Новый год вкусно встретить, и не страдать от «праздника живота» и метеоризма? Такие новогодние сюрпризы, согласитесь, точно никому не нужны.
Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина в своем телеграм-канале назвала 5 правил от Всемирной гастроэнтерологической ассоциации, которые помогут избежать вздутия живота после праздничного застолья.
1. Избегайте продуктов, усиливающих газообразование
К ним относятся прежде всего:
бобовые,
белокочанная капуста,
цветная капуста,
брокколи,
брюссельская капуста,
спаржа.
Это не значит, что надо полностью от них отказаться, но заедать оливье с зеленым горошком квашеной капустой лучше не стоит. Особенно, если вы знаете о вздутии живота не понаслышке.
2. Будьте аккуратнее с «молочкой»
Для начала определите, как вы переносите молочные продукты. Если вы замечаете, что после употребления молока у вас возникает вздутие или тем более жидкий стул, или у вас уже поставлен ранее диагноз «лактазная недостаточность», надо быть аккуратнее с продуктами, содержащими сухое молоко (сладости, выпечка, колбаса, сосиски, соусы) и молочную сыворотку, — они могут усиливать вздутие живота.
Например, вы попробовали восхитительные булочки синнабон и ощущаете вздутие. «Все потому, что это настоящая сахарная бомба», — скажете вы и будете правы. Но если в них было добавлено сухое молоко, а у вас есть лактазная недостаточность, совсем не сахар может быть основной причиной симптома.
3. Ешьте 31 декабря как обычно
Разделите прием пищи на 3 раза, еще и устройте себе 2 легких перекуса в течение дня. Лучше есть меньше и чаще, а не много и за раз. Если есть дважды в день с основным приемом пищи в вечернее время, риск переедания будет выше. А вместе с ним выше риск ощутить тяжесть и вздутие.
4. Не пейте пиво
Рекомендуется уменьшить количество еды и напитков, содержащих газ. Например, стоит избегать газированной воды и пива.
5. Не налегайте на фрукты и овощи
Особенно с непривычки. Если вы обычно едите мало овощей и фруктов, в праздники надо увеличивать их количество постепенно — клетчатка должна вводиться в рацион медленно. Если съесть их сразу и много, избежать вздутия будет сложно.
6. Ограничьте продукты с подсластителями
Спровоцировать вздутие живота может избыток искусственных подсластителей в составе продуктов. Речь прежде всего о мальтитоле, сорбитоле, ксилитоле и изомальтозе.
7. Не торопитесь за столом
Ешьте неторопливо, наслаждаясь приемом пищи и общением с гостями. Не забывайте тщательно и медленно пережевывать пищу — это поможет не переедать.
8. Больше двигайтесь
Если чувствуете, что переели, не надо тянуться за ферментами в таблетках — не ведитесь на рекламные слоганы. Лучше поиграйте в подвижные игры или устройте танцы. Можно выйти на улицу и немного прогуляться. Все это ускорит процесс пищеварения и уменьшит тяжесть и вздутие живота.