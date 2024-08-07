Как почистить столовые приборы из стали, мельхиора или серебра без вреда здоровью

Чаще всего проблема возникает со столовыми приборами из стали, серебра или мельхиора: эти сплавы со временем могут изменять цвет. Кроме того, цвет меняет и алюминиевая посуда, но ее лучше совсем не использовать: есть данные о том, что утварь из алюминия не самая полезная для здоровья. Если существует необходимость почистить столовые приборы — чем лучше воспользоваться, чтобы было эффективно и безопасно? Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертом — патофизиологом Еленой Парецкой.
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Важный элемент сервировки
Абсолютно чистые, отполированные, блестящие столовые приборы — это гордость любой хозяйки и важный элемент сервировки стола. Но если за ножами, вилками и ложками, особенно из некоторых сплавов, ухаживать неправильно, их внешний вид портится. Когда ложки, вилки и ножи используются часто, на их поверхности могут оставаться темные или жирные пятна, образуются потертости, царапины, скапливается налет из извести.
Такие столовые приборы утрачивают свой эстетичный вид, первозданный блеск и привлекательность. Их будет неудобно выставлять на праздничный стол к красивой нарядной посуде. Поэтому важно знать, как правильно ухаживать за столовыми приборами, чтобы не навредить здоровью и сохранить их идеальный внешний вид.
Общие правила чистки
Важно учитывать материал, из которого изготовлены приборы: нержавеющая сталь, серебро и мельхиор требуют совершенно разных подходов и средств. Но есть и ряд общих правил, которые справедливы для чистки любых столовых приборов.
Привычные средства, которыми моют посуду, не могут справиться с застарелым загрязнением, образующимся налетом. Нужно использовать дополнительные, в том числе домашние средства, чтобы добиться того, чтобы приборы сверкали.
Если это приборы с выпуклостями и узорами, нужно чистить их как можно чаще. В противном случае их будет крайне сложно привести в первозданный вид, особенно в области выемок и узорных деталей.
Нельзя использовать щетки из металла и порошки с грубым абразивом: они провоцируют образование потертостей и царапин. От подобных воздействий могут пострадать даже изделия из стали.
Мыть столовые приборы нужно сразу после еды. Либо их нужно замочить в теплой мыльной воде, чтобы грязь и остатки пищи на них не засыхали и не вступали в реакцию с поверхностью металла.
Все изделия по одному после мытья протирайте насухо хлопковым полотенцем, чтобы избежать появления разводов.
Полируйте изделия натуральными тканями, например войлоком.
Не используйте отбеливающие составы: они повреждают верхний хромированный слой, из-за чего изделия тускнеют.
Чистка столовых приборов из нержавейки
Приборы из нержавеющей стали неприхотливы, они могут выдержать практически любую чистку. Но особенно сложно отмывать с них чайный налет. Можно использовать простые подручные средства, которые безопасны для здоровья.
Кофейная гуща, нанесенная на губку, поможет оттереть от чайных ложек темный налет, а с ручек вилок — загрязнения. Она действует как мягкий абразив, не портя покрытие.
Смесь соли и соды. На литр воды добавьте по столовой ложке соли и соды, вскипятите и поместите в кипяток приборы, прокипятите в растворе от 15 до 20 минут, затем сполосните прохладной проточной водой.
Картофель. Можно протереть приборы кашицей из сырого картофеля или поместить их на 30 минут в отвар из картошки, затем промыть чистой водой.
Чистка столовых приборов из мельхиора
Сплав никеля и меди похож на серебро, но со временем изделия темнеют от контакта с водой и воздухом. Как отмыть эти приборы?
Раствор соды — 50 г на 1 л теплой воды. Нужно опустить туда приборы, подержать 5-10 минут и затем протереть тряпкой. Сильные загрязнения можно протирать влажной кашицей из соды, но не порошком: он поцарапает поверхность.
Растолченный мел, разведенный в водке и нанесенный на кусок замши, помогает натереть мельхиор до блеска.
Раствор луковой шелухи. Приборы нужно прокипятить в луковом отваре, затем прополоскать в воде и насухо вытереть.
Чтобы изделия не темнели, храните их завернутыми в пищевую пленку или фольгу.
Изделия из серебра
Серебряные приборы можно очистить следующими способами.
Смесь нашатыря, нескольких капель перекиси и жидкого мыла — на стакан воды. В этот раствор помещают приборы на 30 минут. Затем их нужно ополоснуть и протереть насухо.
Смесь зубного порошка с несколькими каплями нашатырного спирта наносится на приборы ватным диском. После того как она высохнет, смывается водой. Изделия протирают насухо.
Кипячение в растворе кока-колы с ортофосфорной кислотой. Изделия помещают в лимонад и нагревают на огне.