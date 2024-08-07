Как почистить столовые приборы из стали, мельхиора или серебра без вреда здоровью

Чаще всего проблема возникает со столовыми приборами из стали, серебра или мельхиора: эти сплавы со временем могут изменять цвет. Кроме того, цвет меняет и алюминиевая посуда, но ее лучше совсем не использовать: есть данные о том, что утварь из алюминия не самая полезная для здоровья. Если существует необходимость почистить столовые приборы — чем лучше воспользоваться, чтобы было эффективно и безопасно? Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертом — патофизиологом Еленой Парецкой.