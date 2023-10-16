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Как по внешнему виду понять, что у человека проблемы с психикой

Можно ли только по одному взгляду на человека заподозрить у него проблемы с психикой и тем более поставить диагноз? «Доктор Питер» узнал у опытного врача-психиатра.

16 октября 20236
внешний вид проблемы с психикой
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iStockphoto

С детства родители учат нас быть опрятными, следить за чистотой одежды и тела, аккуратно обращаться с вещами, которыми мы пользуемся, выбирать уместные и полезные для жизни аксессуары.

Такая невербальная информация на самом деле может многое рассказать о человеке, о его положении в обществе, увлечениях, характере. Иными словами, совершая тот или иной выбор «самопрезентации», мы посылаем во внешний мир сигналы, по которым нас оценивают другие, «считывая код».

Но можно ли по внешнему виду человека с большой долей вероятности определить, что у него есть проблемы с ментальным здоровьем? На вопрос отвечает врач-психиатр с 23-летним стажем Татьяна Маликова.

Психиатрия, психология

Психиатр высшей категории, психоневролог, психотерапевт, автор книг «Психиатр о неврозах»

«Судить однозначно о психопатологическом состоянии человека только лишь по его внешнему виду, конечно, нельзя, — признает Татьяна Маликова, врач-психиатр высшей категории. — Так, внешне опрятный и не вызывающий подозрений человек может дебютировать без каких-либо предшествующих манифесту признаков, застав врасплох даже самых близких. Причем психическое расстройство у него, скорее всего, не появилось внезапно. Напротив, оно развивалось скрытно, внешне не привлекая внимания».

Но все же есть явные внешние признаки, по которым можно предположить о развитии расстройства психики. Врач назвала некоторые из них.

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Чрезмерно неопрятный внешний вид

«Люди с психическими расстройствами могут переставать заботиться о своем внешнем виде. Их стиль одежды варьируется от типа психического расстройства и стадии заболевания вплоть до неприемлемого в обществе, — объясняет Татьяна Маликова.

Вот несколько гротескных, но вполне реальных примеров:

  • неаккуратно заправленная наполовину рубашка или футболка;

  • натянутые до груди штаны, оголяющие разной длины носки, и незавязанные шнурки;

  • футболка с дырками, множество пятен на джинсах.

«При этом таких людей не будет смущать собственный внешний вид, они относятся к нему как к нормальному, не обращая внимания на реакцию со стороны других. Конечно же, это тяжелые случаи, наводящие на соответствующую оценку даже неспециалистов», — уточняет психиатр.

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Слои одежды

«Для тревожных людей и пациентов с психотической симптоматикой характерны слои одежды. Даже в жаркую погоду такой человек будет одеваться так, словно ждет резкого похолодания. Майка, пара футболок, свитер и куртка будут выделять его среди других», — рассказывает Татьяна Маликова.

Символы и послания на одежде

Для пограничных и тяжелых расстройств психики бывает свойственен символизм в одежде или ее элементах. Такие люди могут подражать в одежде представителям различных религий, носить вычурные обереги, создавать собственную наполненную мистическими смыслами одежду, не обращая внимания на уместность такого перформанса. Это могут быть:

  • необычные большие перстни (например, «для хранения в них душ и демонов»);

  • высушенные лапки животных на шее (например, «для ограждения от злых людей»);

  • нашивки (например, «часы, чтобы помнить о смерти»).

«На самом деле, вариации внешнего вида людей с психическими расстройствами разнообразны, — продолжает врач-психиатр. — Но объединяет их самоощущение, самовосприятие человека: отсутствие критики к внешнему виду, неуместность такового в обществе, невозможность оценить реакцию со стороны окружающих».

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Плохая кожа, отеки, опухшее лицо

Еще один маркер внешнего вида людей с расстройствами психики — физическое состояние и состояние кожных покровов.

«Изменения на уровне гормонального фона нередко приводят к высыпаниям на теле и кожным заболеваниям, изменению оттенка кожи, отечности. Из-за нарушений сна появляются мешки под глазами, вздутые вены. Недостаточное питание делает человека слабым и медлительным», — объясняет эксперт.

Таким образом, психические расстройства нередко проявляют себя во внешнем виде человека.

«В картине различных психических заболеваний такие маркеры позволяют врачам составить более точную картину психопатологического состояния, погрузиться в личную историю пациента, проанализировать его способы мышления и приоткрыть дверь вглубь иррационального мышления», — резюмирует врач.

Автор текста:Анна Майская
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