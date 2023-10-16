Как по внешнему виду понять, что у человека проблемы с психикой

«Судить однозначно о психопатологическом состоянии человека только лишь по его внешнему виду, конечно, нельзя, — признает Татьяна Маликова, врач-психиатр высшей категории. — Так, внешне опрятный и не вызывающий подозрений человек может дебютировать без каких-либо предшествующих манифесту признаков, застав врасплох даже самых близких. Причем психическое расстройство у него, скорее всего, не появилось внезапно. Напротив, оно развивалось скрытно, внешне не привлекая внимания».