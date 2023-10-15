Вопрос психологу: «Я дома тиран, постоянно срываюсь, ору. Как контролировать гнев?»

У меня проблема в коммуникации с людьми. В обществе я тихая и бесконфликтная, а дома — тиран. Все попытки контролировать себя заканчиваются очередным срывом в виде оскорблений окружающих. Живу с пожилой мамой и дочкой. Часто желания общаться с ними просто нет. Мне проще просто молчать. Как научиться контролировать свой гнев?
Ольга
Психолог, член Общества группового анализа, сооснователь семейного психологического центра LighthouseЛичный сайт
А где вы настоящая?
Вы пишете, что есть большая разница в поведении на работе и дома и что проблемы со срывами бывают только с мамой и дочкой. Первое, о чем можно подумать, — а где вы настоящая? На работе или дома? Или, может быть, где-то в третьем месте? Под «настоящей» я понимаю возможность быть самой собой, без прикрас.
Есть емкая фраза: «Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям». С посторонними мы часто стараемся выглядеть в лучшем, с нашей точки зрения, свете. В зависимости от разных обстоятельств и по многим причинам мы пытаемся быть отзывчивыми, спокойными, мудрыми. В обществе не принято быть грустными или злыми. Однако это не значит, что у нас не возникают эти чувства.
Если эмоции подавлять, перестаешь их чувствовать
Негативные эмоции люди склонны вытеснять, прятать в дальний шкаф внутри своей психики и попрочнее закрывать дверцу. Иначе можно случайно грубо ответить начальнику и лишиться премии или даже работы. Или резко высказаться в адрес коллеги, просто сказав то, что думаешь на самом деле, и стать нерукопожатным в коллективе человеком, против которого могут начать плести интриги.
Это я озвучиваю те страхи, которые могут заставлять нас не проявлять наши подлинные чувства. К тому же с эмоциями есть один фокус: если их все время подавлять, потом просто перестаешь их чувствовать. Часто в терапии мы с моими клиентами месяцами работаем над тем, чтобы научиться различать злость, так как эта способность практически полностью исчезает, если ей не пользоваться.
Злость похожа на тонкий музыкальный инструмент вроде скрипки. На нем нужно уметь играть, и необходимо играть на нем регулярно. Если это делать без навыка и редко, скрипка будет звучать неблагозвучно.
Помощь семьи
Злость нам жизненно важна для отстаивания наших психологических границ. Она возникает как естественная реакция при их нарушении. Если мы раз за разом ее не выпускаем, держим в себе, она накапливается и потом прорывается в тот момент, когда мы ослабляем контроль. Где мы это делаем чаще всего? Дома.
Интересный вклад в этот процесс могут вносить наши близкие люди. Семья — это прежде всего система, она реагирует на скрытые, бессознательные потребности своих участников. Поэтому ваши родственники, сами того не понимая, могут неосознанно вас провоцировать на выплеск агрессии, чтобы помочь освободиться от лишних эмоций. Таким образом семья может помогать вам сохранить здоровье и работу. Я, конечно, не утверждаю, что это так. Ориентируюсь на примеры из моей практики.
Дневник чувств
На мой взгляд, важно научиться не контролировать злость, а управлять ей. Это значит — уметь ее чувствовать, понимать причины и уметь выражать в той степени, в которой это необходимо.
Я бы рекомендовала начать с понимания собственных эмоций. Обычно, если есть сложности с гневом, есть сложности с дифференциацией и других эмоций. Когда мы живем наполненной осознанными эмоциями жизнью каждый день, каждый момент, это делает жизнь яркой и минимизирует ситуации, в которых одна из эмоций узурпирует власть над остальными.
Вы можете провести себе небольшой тест: в течение дня не менее 10 раз спросите себя: что я сейчас чувствую?
Если вы четко сможете ответить, то это прекрасно. И тогда вам можно работать именно со злостью. Если нет, то вы можете начать работать с пониманием всех эмоций. Очень хорошо работает «дневник чувств». Принципы его ведения можно найти в Интернете. Он помогает научиться отслеживать свое эмоциональное состояние и понимать его причины.
Следующий этап — научиться не накапливать злость. Потом — научиться выражать ее так, чтобы это приносило всем пользу, а не разрушение. Я понимаю, что в это сложно поверить, но это возможно. Я и мои коллеги видим эти чудесные превращения очень часто. С этим можно и нужно работать. Удачи вам на этом нелегком пути!