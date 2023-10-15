Вопрос психологу: «Я дома тиран, постоянно срываюсь, ору. Как контролировать гнев?»

Это я озвучиваю те страхи, которые могут заставлять нас не проявлять наши подлинные чувства. К тому же с эмоциями есть один фокус: если их все время подавлять, потом просто перестаешь их чувствовать. Часто в терапии мы с моими клиентами месяцами работаем над тем, чтобы научиться различать злость, так как эта способность практически полностью исчезает, если ей не пользоваться.