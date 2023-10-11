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Психолог назвала 7 признаков, что окружающие нагло пользуются вашей добротой

Если вы часто помогаете другим, угождаете и «причиняете» добро, возможно, стоит задуматься, а так ли это правильно? Психолог объясняет, как понять, что вы слишком много делаете для других в ущерб самому себе.

11 октября 2023
помогать другим
Источник:

iStockphoto

Родственник попросил помочь с деньгами, а у вас и так с ними туго, но вы не отказываете. Друг требует встретить, хотя может позволить себе заказать такси, и вы едете ночью на вокзал, а утром — на работу. Дальняя знакомая часами рассказывает о своей несчастной любви, а вы не можете перестать быть для нее «жилеткой». Может, пора уже остановиться? Быть слишком хорошим — тоже плохо.

Подавлять себя, ставить нужды других в приоритет, чтобы не вызвать недовольства, разочаровать кого-то, избежать конфликтов и ссор, — это неправильно. Как и пренебрегать собственными эмоциями и потребностями. Ведь это вроде бы безобидное поведение приведет к тому, что все будут ждать вашей помощи и забывать о том, что нужно именно вам. В итоге вы почувствуете себя измотанным, использованным и обиженным.

Психолог назвала признаки того, что вы совершенно точно перебарщиваете с добротой.

Лалита Суглани
Психология

Эксперт в области психического здоровья, психолог, автор книг

Признаки, что вы делаете слишком много для других в ущерб себе

  1. Вы чувствуете себя виноватым, говоря «нет» или когда пытаетесь быть самим собой.

  2. Вам трудно получать помощь или просить ее у других.

  3. Вы забываете о своих нуждах, ожиданиях и потребностях.

  4. Вы исходите из того, что другие не будут нести ответственность, поэтому в конечном итоге берете ее на себя.

  5. Вы стремитесь к крайней независимости.

  6. Вы переносите на себя чувства и эмоции других людей и принимаете их за свои собственные.

  7. Вы — «жилетка» для близких и друзей, работаете круглые сутки психотерапевтом для других.

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Совет психолога

Психолог рекомендует начать с того, чтобы четко обозначить свои границы — отметить для себя и для других, где заканчивается другой человек и начинаетесь вы сами.

«Важно понимать, что границы касаются вас и ваших потребностей. Вы сами должны решать, с чем готовы мириться, и помнить, что изменить других людей вам не под силу, — объяснила психолог в своем блоге в соцсетях. — А еще не стоит переживать из-за чьей-то реакции на ваш отказ. Ведь мы не можем контролировать ее и не собираемся нравиться всем.

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Это не друзья, а подделка

Ранее психолог Виктория Дмитриева рассказала, как понять, что ваши друзья «не настоящие».

Истинные и искренние друзья радуются успехам, а не зло подшучивают над вами, делают комплименты, а не ищут поводы покритиковать. Общение с ними добавляет вам сил и энергии, а не отнимает. И еще: с настоящими друзьями вы ведете себя естественно и остаетесь самим собой, не подстраиваясь под чужие ожидания и настроения.

Автор текста:Анна Майская
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