Психолог назвала 7 признаков, что окружающие нагло пользуются вашей добротой

Родственник попросил помочь с деньгами, а у вас и так с ними туго, но вы не отказываете. Друг требует встретить, хотя может позволить себе заказать такси, и вы едете ночью на вокзал, а утром — на работу. Дальняя знакомая часами рассказывает о своей несчастной любви, а вы не можете перестать быть для нее «жилеткой». Может, пора уже остановиться? Быть слишком хорошим — тоже плохо.
Подавлять себя, ставить нужды других в приоритет, чтобы не вызвать недовольства, разочаровать кого-то, избежать конфликтов и ссор, — это неправильно. Как и пренебрегать собственными эмоциями и потребностями. Ведь это вроде бы безобидное поведение приведет к тому, что все будут ждать вашей помощи и забывать о том, что нужно именно вам. В итоге вы почувствуете себя измотанным, использованным и обиженным.
Психолог назвала признаки того, что вы совершенно точно перебарщиваете с добротой.
Эксперт в области психического здоровья, психолог, автор книг
Признаки, что вы делаете слишком много для других в ущерб себе
Вы чувствуете себя виноватым, говоря «нет» или когда пытаетесь быть самим собой.
Вам трудно получать помощь или просить ее у других.
Вы забываете о своих нуждах, ожиданиях и потребностях.
Вы исходите из того, что другие не будут нести ответственность, поэтому в конечном итоге берете ее на себя.
Вы стремитесь к крайней независимости.
Вы переносите на себя чувства и эмоции других людей и принимаете их за свои собственные.
Вы — «жилетка» для близких и друзей, работаете круглые сутки психотерапевтом для других.
Совет психолога
Психолог рекомендует начать с того, чтобы четко обозначить свои границы — отметить для себя и для других, где заканчивается другой человек и начинаетесь вы сами.
«Важно понимать, что границы касаются вас и ваших потребностей. Вы сами должны решать, с чем готовы мириться, и помнить, что изменить других людей вам не под силу, — объяснила психолог в своем блоге в соцсетях. — А еще не стоит переживать из-за чьей-то реакции на ваш отказ. Ведь мы не можем контролировать ее и не собираемся нравиться всем.
Это не друзья, а подделка
Ранее психолог Виктория Дмитриева рассказала, как понять, что ваши друзья «не настоящие».
Истинные и искренние друзья радуются успехам, а не зло подшучивают над вами, делают комплименты, а не ищут поводы покритиковать. Общение с ними добавляет вам сил и энергии, а не отнимает. И еще: с настоящими друзьями вы ведете себя естественно и остаетесь самим собой, не подстраиваясь под чужие ожидания и настроения.