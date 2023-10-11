Психолог назвала 7 признаков, что окружающие нагло пользуются вашей добротой

Родственник попросил помочь с деньгами, а у вас и так с ними туго, но вы не отказываете. Друг требует встретить, хотя может позволить себе заказать такси, и вы едете ночью на вокзал, а утром — на работу. Дальняя знакомая часами рассказывает о своей несчастной любви, а вы не можете перестать быть для нее «жилеткой». Может, пора уже остановиться? Быть слишком хорошим — тоже плохо.