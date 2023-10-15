Доктор Кузьменко объяснил, как выглядит прием «ненастоящего» врача

«Если доктор внимательно выслушивает пациента, задает вопросы, осматривает, крутит-вертит, кладет, тыкает, барабанит пальцами или специальными молоточками, прикасается стетоскопом или другими инструментами и иногда даже нюхает, то это настоящий врач, — рассказывает в своем блоге терапевт Филипп Кузьменко. — Только после этого он делает предположительный диагноз и назначает препараты для помощи. Их немного, обычно не больше четырех сразу. Если больше — это странно и необычно».