Доктор Кузьменко объяснил, как выглядит прием «ненастоящего» врача

Все мы бывали на приеме у докторов — как в обычных районных поликлиниках, так и в частных медицинских центрах. И, скорее всего, многие замечали разницу в поведении врачей.
Одни медики почти не общаются с пациентами, другие, наоборот, очень активны и заваливают больного множеством рекомендаций. Одни выписывают множество анализов, другие считают, что это не так уж необходимо.
Врач-терапевт, ведущий прием в Петербурге, объяснил, как, по его мнению, выглядит прием настоящего врача, того, у которого стоит лечиться, и как ведет себя «ненастоящий» доктор.
Это — настоящий врач
«Если доктор внимательно выслушивает пациента, задает вопросы, осматривает, крутит-вертит, кладет, тыкает, барабанит пальцами или специальными молоточками, прикасается стетоскопом или другими инструментами и иногда даже нюхает, то это настоящий врач, —
По словам терапевта, часто на этом прием у «правильного» доктора заканчивается, если ситуация понятная.
«Если есть сомнения, для подтверждения диагноза врач может назначить парочку анализов и максимум одно-два обследования. На первом приеме не должно быть много анализов и обследований», — говорит Филипп Кузьменко.
Это — «ненастоящий» врач
«Прием ненастоящего врача выглядит так: вас почти не выслушивают, почти не спрашивают, почти не смотрят, почти не крутят, почти не тыкают пальцами и т.п., но зато почти сразу назначают кучу анализов и обследований, — объясняет Филипп Кузьменко. — Обычно чек начинается от 10 тысяч рублей. Вдогонку назначаются еще 5-10-15 препаратов, среди которых будут БАДы, микроэлементы, витамины».
Медик признает, что у «ненастоящего» доктора вполне могут быть дипломы и соответствующая документация, но внутри он — не врач.
«Такому врачу не важно ваше состояние, ему важен чек, который вы оставите в клинике, потому что от него зависит его зарплата, — продолжает эксперт. — Следовательно, чем больше анализов и обследований вы пройдете, тем больше денег врач получит в конце месяца. А поможет его лечение или нет — дело десятое. Настоящие врачи лечат человека. Ненастоящие — лечат анализы».