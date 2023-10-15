Профессор Алексанян рассказал, в какие ловушки врачей-гастарбайтеров может попасть пациент

«Это не всегда гарантирует качественный исход лечения и операции, ведь помимо вежливости и красивых фраз важны безупречные медицинские знания, опыт и умение работать с возникшими осложнениями. Далеко не у всех есть соответствующая сертификация, опыт и достаточные знания, чтобы проводить пластические операции, — предупреждает пластический хирург. — Особенно часто это касается врачей, приехавших на заработки в Россию из других стран. В итоге иногда результат операции получается неудовлетворительным, и все приходится переделывать».