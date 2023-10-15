Профессор Алексанян рассказал, в какие ловушки врачей-гастарбайтеров может попасть пациент

Эстетическая медицина в современном мире — важная часть бьюти-индустрии. Все больше людей хотят продлить свою молодость, устранить несовершенства, сделать операцию, о которой давно мечтали.
Но иногда пациенты не задумываются о серьезности хирургического вмешательства и попадаются в ловушки маркетинга: пытаясь сэкономить, они доверяют свою красоту и здоровье врачам-гастарбайтерам. Чем опасны такие шаги? Рассказывает доктор медицинских наук.
Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по риносептопластике, главный врач клиники Art Plastic
Не делайте этих ошибок
«Когда человек выбирает, в какую клинику ему обратиться, то первую ошибку он делает, если ведется на привлекательную рекламу на страничке в соцсети. Но на самом деле она не дает даже половины информации о том, как будет проходить операция, какие будут последствия и останется ли врач на связи, если возникнут осложнения», — рассказал «Доктору Питеру» врач-хирург Тигран Алексанян.
Не стоит ориентироваться и на непроверенные отзывы, предложения с очень хорошей скидкой и близкое расположение доктора и его кабинета.
«Низкая цена на операцию тоже должна насторожить: ведь она предполагает подготовку, восстановление, оборудование, работу команды», — предупреждает врач.
Еще одна ошибка: пациенты обычно безоговорочно доверяют врачу, если он просто приятен в общении, предельно вежлив и услужлив. Хирург предупреждает, что это не очень хороший сигнал, если доктор сразу соглашается на любые запросы пациента, идет у него на поводу, стараясь всеми силами угодить.
«Это не всегда гарантирует качественный исход лечения и операции, ведь помимо вежливости и красивых фраз важны безупречные медицинские знания, опыт и умение работать с возникшими осложнениями. Далеко не у всех есть соответствующая сертификация, опыт и достаточные знания, чтобы проводить пластические операции, — предупреждает пластический хирург. — Особенно часто это касается врачей, приехавших на заработки в Россию из других стран. В итоге иногда результат операции получается неудовлетворительным, и все приходится переделывать».
Приезжий пластический хирург: возможные проблемы
«Врачи-гастарбайтеры нередко приезжают в Россию, проводят операции, а затем возвращаются на родину, — предупреждает хирург Алексанян. — После этого отвечать за последствия приходится российским специалистам. Именно они помогают справиться с осложнениями, воспалительными процессами, нередко проводят повторные операции, чтобы успокоить пациента и добиться нужного результата.
Кроме того, временный кабинет может закрыться в любой момент, уверен врач.
«Если даже операция проведена успешно, есть еще реабилитационной период, во время которого нужно находиться под наблюдением врача или хотя бы на связи с ним. Этого почти ни один врач-гастарбайтер гарантировать и обеспечить не может», — уверен пластический хирург Тигран Алексанян.
Врач предупреждает, что важно учитывать и качество полученного приезжим врачом образования.
«Даже диплом с отличием может не гарантировать профессионализм, умение справляться с критическими ситуациями, — отмечает доктор. — Ведь любая операция, даже относительно простая для хирургов блефаропластика, — это все равно хирургическое вмешательство, где всегда есть риск осложнений. Я уже не говорю о более серьезных операциях: ринопластике, маммопластике, абдоминопластике, липосакции».
Личный опыт
«Ко мне нередко обращаются пациенты после ринопластики у врачей-гастарбайтеров. Хирург прооперировал, уехал, но началось нагноение, воспаление и т.д. Пациент при этом находится в полной растерянности, у него нет обратной связи и поддержки от врача, — говорит Тигран Алексанян. — Поэтому, чтобы потом не исправлять ошибки, лучше сразу выбрать опытного и квалифицированного специалиста, желательно в том же городе и стране, где проживает пациент».
Важно также понимать, если человек прилетает на пластическую операцию издалека, например из Владивостока или Хабаровска: примерно две недели после операции он должен оставаться под присмотром лечащего врача.
«Как минимум, в первые дни особенно важно находиться под наблюдением. Это уверенность и спокойствие и для врача, и для пациента», - предупреждает хирург.