Человеческие отношения — штука сложная, и наши родители, увы, далеко не идеальные. Случается так, что люди разводятся после многолетнего брака, воспитав и вырастив детей. Причин тому может быть очень много. Но что делать, если вы всю жизнь считали своих родителей примером гармоничных отношений, а в итоге они объявляют, что собираются разводиться? Объясняет психолог Татьяна Попова.
Кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования»
Принято считать, что только детям и подросткам сложно пережить развод родителей. Но это ошибочно. Для человека в любом возрасте это болезненный процесс, для взрослого в том числе. Хотя на первый взгляд он должен все понимать и принимать. Конечно, на уровне рационального взрослый человек может объяснить все, но как помочь своему внутреннему ребенку справиться с этой ситуацией? Ведь семья и родители — это опора, традиции, безопасность.
Первое, что дети делают, и неважно, какого они возраста, — часто начинают искать причины в себе: «Мало уделял внимания родителям», «Наверное, они обижены на меня», «Они стали одинокими и не справились с ситуацией». В этот период — он называется «синдром опустевшего гнезда» — родителям действительно тяжело начать жить для себя и опять заботиться только друг о друге. Смысл как будто уходит вместе с выросшими детьми. Но это нормальный цикл жизни: взрослые дети покидают отчий дом, впереди новый этап у всех. Что можно порекомендовать взрослому ребенку?
Стоит попробовать понять позицию каждого родителя, не занимая чью-то сторону, и брать на себя ответственность склеивать брак тоже не стоит. Реальная помощь — поиск хорошего психолога, специализирующегося на семейных вопросах.
Необходимо понимать, что родители, пользуясь тем, что их сын или дочь уже взрослые, могут манипулировать, чтобы привлечь к себе больше внимания, чем к другому супругу, поскольку им важно не остаться еще и без поддержки детей. Это естественно, но стоит занять твердую позицию — обсудить с родителями, как будете их поддерживать — следить и внимательно относиться к их физическому здоровью, к каким-то материальным потребностям. Но не стоит становиться заменой супруга. Обозначьте, какие темы вы готовы обсуждать, а какие — нет. Подумайте вместе про традиционные мероприятия — в каком формате они будут проходить, чтобы было комфортно для всех.
Постарайтесь объяснить, что вам нужно время на принятие этой ситуации. И возраст не играет роли, вы чувствуете нарушение баланса и угрозу безопасности, потому что именно родители и семья являются для нас точкой формирования доверия к миру. Помните, что, несомненно, родители ждут поддержки от вас. Оказывайте ее, но не забывайте позаботиться и о себе — о своих чувствах и о том, что вашему внутреннему ребенку больно и страшно и ему нужны вы, любящий и внимательный.