Принято считать, что только детям и подросткам сложно пережить развод родителей. Но это ошибочно. Для человека в любом возрасте это болезненный процесс, для взрослого в том числе. Хотя на первый взгляд он должен все понимать и принимать. Конечно, на уровне рационального взрослый человек может объяснить все, но как помочь своему внутреннему ребенку справиться с этой ситуацией? Ведь семья и родители — это опора, традиции, безопасность.

Первое, что дети делают, и неважно, какого они возраста, — часто начинают искать причины в себе: «Мало уделял внимания родителям», «Наверное, они обижены на меня», «Они стали одинокими и не справились с ситуацией». В этот период — он называется «синдром опустевшего гнезда» — родителям действительно тяжело начать жить для себя и опять заботиться только друг о друге. Смысл как будто уходит вместе с выросшими детьми. Но это нормальный цикл жизни: взрослые дети покидают отчий дом, впереди новый этап у всех. Что можно порекомендовать взрослому ребенку?