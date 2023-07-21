Как перестать бояться токсичного начальника: психолог назвал 3 способа

По словам клинического психолога Дениса Долгова, часто наличие агрессивных управленцев сильно невротизирует людей: на работе и после нее они пребывают в состоянии перманентного стресса, вызванного страхом перед начальником. Между тем, если задуматься, самое страшное, что может сделать такой начальник, — это вас уволить.
«Увольнение — это, конечно, неприятно, но совершенно не катастрофа глобального характера. Работу вы так или иначе найдете всегда. Среди множества социально-экономических проблем в нашей стране безработица далеко не на первом месте, и от голода еще никто не умирал. Вы можете потерять в зарплате, а можете неожиданно выиграть. Вам могут открыться новые возможности, это может быть хороший повод сменить сферу деятельности и заняться наконец тем, чем давно хотели», —
Как напомнил специалист, начальство — не то, чего стоит бояться в этой жизни. Поэтому со своим страхом надо что-то делать.
Тем, кому угрозы руководства мешают спокойно жить и нормально работать, Денис Долгов дал три совета.
1. Держите руку на пульсе рынка труда
Начните регулярно мониторить рынок труда и вакансии, а иногда и ходить на собеседования. Это поможет создать некий запасной аэродром. Тем более что в этом процессе вы можете найти настолько привлекательное предложение, что с удовольствием уволитесь и перейдете на новое место по своей инициативе.
2. Создайте финансовую подушку безопасности
Кроме накопления некоторой суммы, также есть смысл подумать об источнике альтернативного дохода. Все это поможет вам чувствовать себя защищенно в транзитный период.
3. Повышайте свою юридическую грамотность
Для этого стоит изучить детали трудового законодательства, которое, как правило, стоит на стороне работника при увольнении против его воли. А в некоторых случаях точно не будет лишним проконсультироваться с адвокатом.
«Как человек, не один десяток лет отработавший на различных руководящих позициях как в государственных, так и в частных организациях, могу с уверенностью сказать, что при наличии у работника элементарной юридической грамотности его увольнение на невыгодных условиях для начальства еще большая проблема, чем для него самого. Если человек знает свои права, всегда проще с ним договориться полюбовно, чем потом разрешать юридические споры и разногласия. До сих пор почти всегда любой суд принимает сторону работника», — добавил Денис Долгов.
Кстати
Недавний опрос жителей Петербурга показал, что большинству работа приносит физические и душевные страдания: они постоянно испытывают стресс, очень устают, а еще страдают от болей в спине и ногах и ухудшения зрения. Также горожане рассказали, что им больше всего не нравится в их работе. Оказалось, что 43% респондентов не нравится токсичный шеф или коллеги.
Бывают и обратные ситуации. Подчиненные тоже могут манипулировать своим начальником, пытаясь угодить ему и подтолкнуть на выгодные для себя решения. Защититься от такого рода манипуляций может помочь метод «короля-солнце». Он пригодится прежде всего руководителям и тем, кто может своими решениями влиять на жизнь других людей.