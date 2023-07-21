Как перестать бояться токсичного начальника: психолог назвал 3 способа

«Как человек, не один десяток лет отработавший на различных руководящих позициях как в государственных, так и в частных организациях, могу с уверенностью сказать, что при наличии у работника элементарной юридической грамотности его увольнение на невыгодных условиях для начальства еще большая проблема, чем для него самого. Если человек знает свои права, всегда проще с ним договориться полюбовно, чем потом разрешать юридические споры и разногласия. До сих пор почти всегда любой суд принимает сторону работника», — добавил Денис Долгов.