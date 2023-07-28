Как надо правильно мыть кота, объяснила ветеринар Варфоломеева

Каждый вечер мы идем в душ мыться. А вот коты могут привести себя в порядок самостоятельно. Или нет? Когда нужно мыть котиков и как правильно сделать это так, чтобы не доставить питомцу дискомфорт? Об этом рассказывает ветеринар Анастасия Варфоломеева.
Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic
Кошки известны своей чистоплотностью, и в плане гигиенических процедур это очень самодостаточные животные. На шерстке кошачьих есть жировой слой, который выполняет защитные функции, а частое мытье лишает кожу этого барьера и делает ее более чувствительной. Кроме того, для большинства питомцев водные процедуры — это большой стресс.
Поэтому купать кошек нужно только в случае необходимости. Частота зависит от условий содержания животного, особенностей породы и отношения самого питомца к водным процедурам. В современных квартирных условиях большинство домашних кошек редко пачкаются, купание допускается максимум пару раз в год.
Самый оптимальный вариант — провести процедуру в момент линьки, чтобы помочь отвести шерсть. Кошки и коты, которые частично или полностью находятся на самовыгуле, чаще нуждаются в водных процедурах — примерно раз в квартал. Купание поможет избавить питомцев от колтунов, которые образуются из-за засохшей грязи, а также вовремя заметить паразитов на теле.
А вот на регулярной основе кошек нужно вычесывать. Все зависит от типа шерсти, но в среднем рекомендуется проводить процедуру каждую неделю.
Отдельная рекомендация по купанию — для бесшерстных пород. Такие питомцы могут потеть всем телом, без шерсти их кожа загрязняется быстрее, а в ее складочках скапливаются грязь и пыль. Поэтому лысых кошек нужно практически ежедневно протирать гигиеническими салфетками, а полностью мыть по необходимости — например, раз в 1-2 недели.
Вот несколько ситуаций, когда владельцам нужно искупать кота или кошку:
шерстка неприятно пахнет и сильно загрязнилась — висит сосульками, сваливается в колтуны, лоснится;
на теле питомца завелись паразиты — необходимо купание со специальным шампунем;
перед выставками и конкурсами, чтобы шерстка выглядела безупречно;
питомца подобрали с улицы — его необходимо отмыть для содержания в домашних условиях.
Нельзя купать кошачьих некоторое время после вакцинации, обработки от эктопаразитов, хирургических операций. Также купание не рекомендуется беременным и кормящим кошкам: сильный стресс и неосторожные травмы из-за попыток вырваться могут привести к выкидышу или подавить лактацию.
Во время купания важно защитить коту или кошку от стресса. Наберите воду и выключите кран или душ, чтобы не было шума. Температура тела у кошки выше человеческой — примерно 38-39 °C, поэтому вода должна быть достаточно теплой. Защитите уши животного от воды полотенцем, а на дно ванны постелите коврик или полотенце, чтобы питомец не скользил и чувствовал себе увереннее. Используйте только специализированные средства для животных, так как человеческие шампуни и туалетное мыло не подходят кошкам по уровню pH.
Будьте ласковы с питомцем, после процедуры угостите лакомством в качестве поощрения. Если кошка боится фена, лучше просто просушить шерстку полотенцем и оставить питомца сохнуть в теплом месте. Будьте внимательны, потому что на сквозняке или под кондиционером питомец может простудиться. По этой же причине стоит воздержаться от водных процедур с кошкой, когда в квартире или дома холодно.