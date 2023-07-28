Как надо правильно мыть кота, объяснила ветеринар Варфоломеева

Во время купания важно защитить коту или кошку от стресса. Наберите воду и выключите кран или душ, чтобы не было шума. Температура тела у кошки выше человеческой — примерно 38-39 °C, поэтому вода должна быть достаточно теплой. Защитите уши животного от воды полотенцем, а на дно ванны постелите коврик или полотенце, чтобы питомец не скользил и чувствовал себе увереннее. Используйте только специализированные средства для животных, так как человеческие шампуни и туалетное мыло не подходят кошкам по уровню pH.