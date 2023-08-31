Исследование: аритмия угрожает каждой четвертой женщине после менопаузы

Ученые из США выяснили, что у каждой четвертой женщины после менопаузы возникает опасная мерцательная аритмия. Чаще на ее развитие влияют психосоциальные причины. Работа
В исследовании приняли участие более 80 тысяч женщин старше 50 лет (средний возраст — 64 года). Они заполняли анкеты и указывали свои привычки, связанные со здоровьем, качество сна, стрессовые события в жизни: смерть близких, насилие, финансовые трудности, болезни, развод. В течение 10,5 лет наблюдения у 28,6% женщин (23 954) развилась мерцательная аритмия. Каждое стрессовое событие в жизни увеличивало ее риски на 2%.
Трепетание сердца
Мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий, — это нерегулярный, дрожащий или часто очень учащенный сердечный ритм, возникающий из-за того, что верхние камеры сердца, предсердия, сокращаются несинхронно с нижними камерами, желудочками. Описывают пациенты это состояние часто как трепетание сердца, оно также может проявляться головокружением, одышкой и слабостью.
В исследовании отмечается,
«Точно установлено, что сердце связано с мозгом. Мерцательная аритмия — это заболевание электропроводящей системы сердца, которая зависит от гормональных колебаний. Стресс и бессонница могут повлиять на гормональную систему, тем самым влияя на электрическую активность сердца», — заявил один из авторов исследования.
Аритмия и стресс
Ученые обращают внимание, что физическое и психическое здоровье взаимосвязаны, поэтому, если женщина в постменопаузе жалуется на плохой сон, испытывает негативные психоэмоциональные переживания, то у нее может развиться фибрилляция предсердий.
«Не позволяйте никому говорить вам, что это просто стресс, — говорят исследователи. — Стресс, тревога и депрессия всегда связаны с вашим физическим здоровьем».
Другими факторами риска развития мерцательной аритмии врачи называют высокое давление, диабет второго типа, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и болезни щитовидной железы.