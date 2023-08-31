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Исследование: аритмия угрожает каждой четвертой женщине после менопаузы

Ученые выяснили, что 25% женщин после климакса страдают от мерцательной аритмии. Это не смертельно, но создает опасные риски для здоровья. Какие факторы еще способствуют развитию болезни?

31 августа 20231
аритмия
Источник:
iStockphoto

Ученые из США выяснили, что у каждой четвертой женщины после менопаузы возникает опасная мерцательная аритмия. Чаще на ее развитие влияют психосоциальные причины. Работа опубликована в журнале Американской кардиологической ассоциации.

В исследовании приняли участие более 80 тысяч женщин старше 50 лет (средний возраст — 64 года). Они заполняли анкеты и указывали свои привычки, связанные со здоровьем, качество сна, стрессовые события в жизни: смерть близких, насилие, финансовые трудности, болезни, развод. В течение 10,5 лет наблюдения у 28,6% женщин (23 954) развилась мерцательная аритмия. Каждое стрессовое событие в жизни увеличивало ее риски на 2%.

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Трепетание сердца

Мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий, — это нерегулярный, дрожащий или часто очень учащенный сердечный ритм, возникающий из-за того, что верхние камеры сердца, предсердия, сокращаются несинхронно с нижними камерами, желудочками. Описывают пациенты это состояние часто как трепетание сердца, оно также может проявляться головокружением, одышкой и слабостью.

В исследовании отмечается, пишет издание CNN, что мерцательная аритмия не опасна для жизни, но может провоцировать инсульты, увеличивает риски образования тромбов, сердечной недостаточности и других осложнений, связанных с сердцем. С аритмией обязательно надо обращаться к врачу.

«Точно установлено, что сердце связано с мозгом. Мерцательная аритмия — это заболевание электропроводящей системы сердца, которая зависит от гормональных колебаний. Стресс и бессонница могут повлиять на гормональную систему, тем самым влияя на электрическую активность сердца», — заявил один из авторов исследования.

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Аритмия и стресс

Ученые обращают внимание, что физическое и психическое здоровье взаимосвязаны, поэтому, если женщина в постменопаузе жалуется на плохой сон, испытывает негативные психоэмоциональные переживания, то у нее может развиться фибрилляция предсердий.

«Не позволяйте никому говорить вам, что это просто стресс, — говорят исследователи. — Стресс, тревога и депрессия всегда связаны с вашим физическим здоровьем».

Другими факторами риска развития мерцательной аритмии врачи называют высокое давление, диабет второго типа, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и болезни щитовидной железы.

Автор текста:Анна Майская
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