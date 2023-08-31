Исследование: аритмия угрожает каждой четвертой женщине после менопаузы

В исследовании приняли участие более 80 тысяч женщин старше 50 лет (средний возраст — 64 года). Они заполняли анкеты и указывали свои привычки, связанные со здоровьем, качество сна, стрессовые события в жизни: смерть близких, насилие, финансовые трудности, болезни, развод. В течение 10,5 лет наблюдения у 28,6% женщин (23 954) развилась мерцательная аритмия. Каждое стрессовое событие в жизни увеличивало ее риски на 2%.