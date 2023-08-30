«Моей заслуги в этом нет»: 6 установок, которые делают из нас неудачников

Предсказание будущего. Никто не может знать, что нас ждет впереди. Но часто мы строим прогноз, причем он весьма негативный. Например: «Ой, меня не примут на эту работу, поэтому и на собеседование не пойду». Или же: «У нас ничего не получится, даже не буду пытаться строить эти отношения».

Чтение мыслей. Мы якобы точно знаем, что думает или чувствует другой, хотя никто не может залезть к другому в голову. «Он сегодня сухо поздоровался. Он на меня обижен».

Обесценивание позитивного. Этим тоже страдают многие, как бы печально это ни звучало. «Моей заслуги в этом нет. Это было несложно, справился бы любой дурак».

Должествование. Человек живет по принципу, что он всем чего-то должен. Или ему все должны — иначе не бывает, мир не должен быть таким.

Все или ничего. Или же деление мира на черное и белое. «Если я не получу красный диплом, то все было зря». «Мои дети должны учиться на одни пятерки, иначе я никудышный родитель».