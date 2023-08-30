«Моей заслуги в этом нет»: 6 установок, которые делают из нас неудачников

Каждую минуту в нашей голове проносится тысяча мыслей. Это происходит так быстро, что мы не успеваем контролировать этот процесс. Некоторые из них мы просто не замечаем: они «сидят» у нас еще с самого детства, поэтому кажутся вполне естественными.
Психологи заверяют: то, что происходит в нашем сознании, можно контролировать. Это сложный процесс, который требует упорной работы, ведь перекраивать привычное совсем не просто. Психологические проблемы происходят из мышления и убеждений. У каждого человека есть свои когнитивные ошибки. Это тот самый случай, когда происходит искажение мышления, что способствует негативному восприятию, мешает логично мыслить и приводит к психологическим проблемам.
Как наши мысли и установки могут нас разрушать? Объясняет психиатр.
«Знаю много людей, читающих мысли. И еще они могут предсказывать будущее. Вы удивитесь, но речь пойдет не о гадалках, а о самых обычных людях. У большинства есть когнитивные искажения, ошибки мышления. Из-за них люди загоняют себя в угол», — говорит врач.
Вот 6 примеров самых распространенных негативных когниций.
Предсказание будущего. Никто не может знать, что нас ждет впереди. Но часто мы строим прогноз, причем он весьма негативный. Например: «Ой, меня не примут на эту работу, поэтому и на собеседование не пойду». Или же: «У нас ничего не получится, даже не буду пытаться строить эти отношения».
Чтение мыслей. Мы якобы точно знаем, что думает или чувствует другой, хотя никто не может залезть к другому в голову. «Он сегодня сухо поздоровался. Он на меня обижен».
Обесценивание позитивного. Этим тоже страдают многие, как бы печально это ни звучало. «Моей заслуги в этом нет. Это было несложно, справился бы любой дурак».
Должествование. Человек живет по принципу, что он всем чего-то должен. Или ему все должны — иначе не бывает, мир не должен быть таким.
Все или ничего. Или же деление мира на черное и белое. «Если я не получу красный диплом, то все было зря». «Мои дети должны учиться на одни пятерки, иначе я никудышный родитель».
Персонификация. За все, что произошло, мы находим единственного виноватого — себя. Уволили с работы, расстались с партнером, потеряли друга. Здесь виноваты вы и только вы, остальные-то все делали правильно.
«Таких ошибок еще целый вагон с тележкой. Чем опасны эти искажения? Они деструктивны. Приводят к негативному мышлению, мешают развитию и способствуют депрессии. Кроме того, страдает и самооценка», — говорит Александр Мещеряков.
Таблетками такое не лечится, как бы вам этого ни хотелось. Здесь поможет только признание проблемы, желание проработать ее с психологом и, конечно же, кропотливая работа над собственным мышлением.
Кстати
Многие верят в теорию о материализации мыслей и стараются не давать вслух никаких прогнозов, не озвучивать планы и мечты. А тех, кто пытается поделиться своими мыслями и переживаниями, резко осаживают: «Молчи, а то (не) сбудется».
Откуда появляются такие убеждения? Почему человек верит, что у него в голове проекция реальности и все, о чем он думает, воплощается в жизнь? Объясняет психолог Илья Ахмедов.