Гинеколог Волкова назвала 7 признаков у женщин, которые указывают на гормональный сбой

Зима уже не за горами. Декабрь — непростое время для нашего организма: солнца совсем мало, холодно, витаминов не хватает, да и силы к концу года уже на исходе. Что можно сделать для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и поддерживать гормональный фон в порядке? Для начала врачи советуют поработать над своим сном. Приучите себя высыпаться и научитесь ложиться спать вовремя. Подробнее о других простых, но рабочих способах помочь себе в начале зимы можно прочитать ЗДЕСЬ.