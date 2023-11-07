Гинеколог Волкова назвала 7 признаков у женщин, которые указывают на гормональный сбой

У современного человека времени всегда в обрез. И на здоровье, увы, мы очень часто обращаем внимание в последнюю очередь — на стадии, когда дела уже совсем плохи.
Как вовремя понять, что с вашими гормонами не все в порядке? На этот вопрос в своем
Акушер-гинеколог
Гинеколог Волкова отмечает: очень часто даже серьезные патологии гормональной системы не имеют ярких симптомов. Вроде бы и есть признаки, что с организмом явно что-то не так, однако мы пытаемся или заниматься самолечением, или надеемся, что все пройдет само. Но эндокринная система взаимосвязана со всем организмом, и игнорировать проблемы с ней никак нельзя. Чем раньше вы разберетесь с первопричиной плохого самочувствия, тем больше шансов исправить ситуацию.
Вот несколько ярких признаков проблем с эндокринной системой.
Набор веса за счет увеличения молочных желез и живота. Руки и ноги при этом часто остаются худыми, из-за чего фигура выглядит диспропорциональной. Этот признак часто указывает на сбой в работе надпочечников. При этом же диагнозе на животе и бедрах человека могут появляться багровые полосы.
Отеки без других очевидных причин — это частый признак гипотиреоза или гиперпролактинемии.
Выпадение волос на бровях — такое случается при гипотиреозе.
Потемнение кожи, особенно в зоне паха и подмышек. Этот признак сигнализирует об инсулинорезистентности.
Сухая кожа на ступнях, локтях, голенях. Шелушение свидетельствует об инсулинорезистентности или гипотиреозе.
Гипертония, причем в случае, если это состояние вызвано гиперфункцией щитовидной железы, обычное лечение не помогает снизить давление.
Резкое похудение без очевидных причин, нередко даже на фоне повышенного аппетита — частый сигнал сахарного диабета первого типа.
Что делать, если вы заметили у себя один из этих признаков? Не откладывайте визит к врачу в долгий ящик. Лучше начать с эндокринолога. Есть вероятность, что все эти симптомы вызваны иными причинами, но выявить их может помочь только полноценное обследование.
Кстати
Зима уже не за горами. Декабрь — непростое время для нашего организма: солнца совсем мало, холодно, витаминов не хватает, да и силы к концу года уже на исходе. Что можно сделать для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и поддерживать гормональный фон в порядке? Для начала врачи советуют поработать над своим сном. Приучите себя высыпаться и научитесь ложиться спать вовремя. Подробнее о других простых, но рабочих способах помочь себе в начале зимы можно прочитать ЗДЕСЬ.