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Есть проверенный способ, как уснуть, если проснулся посреди ночи, — советует доктор

Если и у вас иногда случаются ночные пробуждения, после которых снова уснуть не получается, воспользуйтесь методом, о котором рассказывает сомнолог Майкл Бреус.

15 июля 2023
как уснуть
Источник:
iStockphoto

«Проснулся в пять утра — и все, сна ни в одном глазу, так и крутился до звонка будильника». Такие истории нередко можно услышать от близких или коллег по работе. Многие и по себе знают, как нелегко снова провалиться в сон, если по какой-то причине он прервался ночью. В голове крутятся разные мысли, которые никак не получается успокоить, растет беспокойство, что, если не удастся поспать, утром будешь чувствовать себя разбитым. Оно еще больше усугубляет состояние.

Психолог Майкл Бреус, известный в соцсетях как Доктор Сон, рассказал подписчикам в своих соцсетях, как быстро уснуть. Он поделился действенным и простым способом «4-7-8».

Майкл Бреус
Медицина

Клинический психолог, врач-сомнолог, член Американской академии медицины сна

Не следите за стрелкой часов

«Если вы проснулись посреди ночи, не надо смотреть на часы. Просто сделайте одно упражнение, и вы снова провалитесь в сон — легко и просто, — рассказал Майкл Бреус. — Главная задача — снизить частоту сердечных сокращений с помощью несложной дыхательной практики. Важно обрести контроль над дыханием и в конечном итоге — быстро уснуть. Применять этот способ можно как перед сном, так и когда вы внезапно пробудились посреди ночи.

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Метод «4-7-8»

  1. Сделайте глубокий выдох через рот.

  2. В течение 4 секунд (на счет про себя) сделайте вдох через нос, рот при этом должен быть закрыт.

  3. Задержите дыхание на семь секунд. Это самая важная часть методики.

  4. Сделайте выдох через рот — в течение 8 секунд.

  5. Повторяйте всю эту схему не менее четырех раз и больше, пока не почувствуете, что проваливаетесь в сон. Скорее всего, пока вы дышите по методу «4-7-8», даже не заметите, как уснете. Удивитесь действенности способа только утром.

«Техника «4-7-8» помогает быстро уснуть, потому что ваш разум и тело сосредоточены на регулировании дыхания, а не на мыслях в голове, — объясняет доктор Бреус. — Не у всех получается сразу научиться дышать по этому методу, но стоит лишь немного попрактиковаться. Попробуйте. Если вы сделаете эту практику регулярной, проблем с засыпанием у вас не будет. Конечно, если вас не беспокоят какие-то хронические болезни.

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Почему мы просыпаемся ночью

Пробуждать нас ночью могут самые банальные вещи: боль, желание сходить в туалет, сильное перевозбуждение накануне.

Если их исключить, одни из самых главных причин частых ночных пробуждений — стрессы, повышенная тревожность и даже развитие депрессии. Для последней пробуждения под утро — это классический симптом. Об этом говорят как сомнологи, так и психотерапевты. Причем других признаков депрессивного расстройства может еще и не наблюдаться.

Если вы стали замечать такие проблемы со сном у себя, сомнологи советуют не медлить и обратиться к врачу-специалисту.

Автор текста:Анна Майская
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