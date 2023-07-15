«Проснулся в пять утра — и все, сна ни в одном глазу, так и крутился до звонка будильника». Такие истории нередко можно услышать от близких или коллег по работе. Многие и по себе знают, как нелегко снова провалиться в сон, если по какой-то причине он прервался ночью. В голове крутятся разные мысли, которые никак не получается успокоить, растет беспокойство, что, если не удастся поспать, утром будешь чувствовать себя разбитым. Оно еще больше усугубляет состояние.
Психолог Майкл Бреус, известный в соцсетях как Доктор Сон, рассказал подписчикам в своих соцсетях, как быстро уснуть. Он поделился действенным и простым способом «4-7-8».
Клинический психолог, врач-сомнолог, член Американской академии медицины снаЛичный сайт
Не следите за стрелкой часов
«Если вы проснулись посреди ночи, не надо смотреть на часы. Просто сделайте одно упражнение, и вы снова провалитесь в сон — легко и просто, —
Метод «4-7-8»
Сделайте глубокий выдох через рот.
В течение 4 секунд (на счет про себя) сделайте вдох через нос, рот при этом должен быть закрыт.
Задержите дыхание на семь секунд. Это самая важная часть методики.
Сделайте выдох через рот — в течение 8 секунд.
Повторяйте всю эту схему не менее четырех раз и больше, пока не почувствуете, что проваливаетесь в сон. Скорее всего, пока вы дышите по методу «4-7-8», даже не заметите, как уснете. Удивитесь действенности способа только утром.
«Техника «4-7-8» помогает быстро уснуть, потому что ваш разум и тело сосредоточены на регулировании дыхания, а не на мыслях в голове, — объясняет доктор Бреус. — Не у всех получается сразу научиться дышать по этому методу, но стоит лишь немного попрактиковаться. Попробуйте. Если вы сделаете эту практику регулярной, проблем с засыпанием у вас не будет. Конечно, если вас не беспокоят какие-то хронические болезни.
Почему мы просыпаемся ночью
Пробуждать нас ночью могут самые банальные вещи: боль, желание сходить в туалет, сильное перевозбуждение накануне.
Если их исключить, одни из самых главных причин частых ночных пробуждений — стрессы, повышенная тревожность и даже развитие депрессии. Для последней пробуждения под утро — это классический симптом. Об этом говорят как сомнологи, так и психотерапевты. Причем других признаков депрессивного расстройства может еще и не наблюдаться.
Если вы стали замечать такие проблемы со сном у себя, сомнологи советуют не медлить и обратиться к врачу-специалисту.