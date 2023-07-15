«Проснулся в пять утра — и все, сна ни в одном глазу, так и крутился до звонка будильника». Такие истории нередко можно услышать от близких или коллег по работе. Многие и по себе знают, как нелегко снова провалиться в сон, если по какой-то причине он прервался ночью. В голове крутятся разные мысли, которые никак не получается успокоить, растет беспокойство, что, если не удастся поспать, утром будешь чувствовать себя разбитым. Оно еще больше усугубляет состояние.