Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Психолог Дмитриева рассказала, как правильно хвалить ребенка, чтобы повысить его самооценку

Просто регулярно хвалить ребенка недостаточно, даже если всегда есть повод. Нужно делать это правильно, объяснила психолог. Как именно?

23 апреля 20231
хвалить ребенка как правильно психолог
Источник:
iStockphoto

Если родители на любое достижение ребенка — рядовое или даже выдающееся — отмахиваются равнодушным «Молодец!», такая похвала не принесет пользы.

Хвалить детей надо не для красного словца, а так, чтобы родительские слова одобрения и поддержки укрепляли самооценку ребенка и давали ему мотивацию, считает семейный психолог.

Психология

Социолог, семейный психолог

Как правильно хвалить ребенка

Говорите максимально конкретно

«Похвала должна быть максимально конкретной, — рассказывает психолог Виктория Дмитриева. — Вместо фразы «Ты круто играешь!» лучше сказать: «Ты просто отлично передал пас! Это было здорово!» Замените безликие слова «Красивый рисунок!» на конкретные: «Ты прекрасно подобрал цвета, дерево выглядит прямо как настоящее».

Читайте также

Обращайте внимание на то, что ребенок сделал сам

«Нельзя хвалить детей за то, что досталось им от природы и находится за границами его контроля, например за внешние данные: «Ты красавица!» — считает психолог. — Ребенок таким родился и не знает, как на это повлиять.

Если вы обращаете внимание на внешность, то подчеркивайте то, что является заслугой самого ребенка.

«Лучше сказать так: „Как здорово ты подобрала одежду сегодня! Бантики очень подходят к платью, так красиво!“ — объясняет Виктория Дмитриева. — Лучше скажите сыну, получившему отличную оценку по математике: „Я видела, как ты старался, поэтому и такой результат. Здорово!“ Но не стоит говорить: „Ты умный мальчик, поэтому и пятерку получил!"»

Когда вы хвалите за упорство и старания, ребенок чувствует, что хорошего результата он добился сам, что успех зависит именно от его усилий, и ощутит контроль за ситуацией. Именно это окрыляет.

Читайте также

Хвалите искренне!

«Часто родители хвалят ребенка, даже не поднимая головы от ноутбука, продолжая варить кашу, разговаривая по телефону, — обращает внимание психолог. — Но когда мы действительно искренне восхищаемся ребенком, у нас меняется голос, мы бросаем свои дела, смотрим ему прямо в глаза. Думаете, дети не замечают такой разницы между искренностью и дежурной фразой, брошенной впопыхах?»

Психолог также напоминает: то, за что вы хвалите или вознаграждаете ребенка, дает ему понять, что именно вы считаете для себя наиболее ценным в жизни.

Напомним, ранее психолог назвала три фразы, которые не стоит употреблять, когда вы хотите похвалить ребенка — например, не говорите о ребенке в сравнительной степени, даже если вы довольны им. Это приучает его постоянно сравнивать себя с другими. Подробнее о том, как нельзя хвалить ребенка, читайте в материале «Доктора Питера».

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Психология