Психолог Дмитриева рассказала, как правильно хвалить ребенка, чтобы повысить его самооценку

Напомним, ранее психолог назвала три фразы, которые не стоит употреблять, когда вы хотите похвалить ребенка — например, не говорите о ребенке в сравнительной степени, даже если вы довольны им. Это приучает его постоянно сравнивать себя с другими. Подробнее о том, как нельзя хвалить ребенка, читайте в материале «Доктора Питера».