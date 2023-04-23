Психолог Дмитриева рассказала, как правильно хвалить ребенка, чтобы повысить его самооценку

Если родители на любое достижение ребенка — рядовое или даже выдающееся — отмахиваются равнодушным «Молодец!», такая похвала не принесет пользы.
Хвалить детей надо не для красного словца, а так, чтобы родительские слова одобрения и поддержки укрепляли самооценку ребенка и давали ему мотивацию, считает семейный психолог.
Как правильно хвалить ребенка
Говорите максимально конкретно
«Похвала должна быть максимально конкретной, —
Обращайте внимание на то, что ребенок сделал сам
«Нельзя хвалить детей за то, что досталось им от природы и находится за границами его контроля, например за внешние данные: «Ты красавица!» — считает психолог. — Ребенок таким родился и не знает, как на это повлиять.
Если вы обращаете внимание на внешность, то подчеркивайте то, что является заслугой самого ребенка.
«Лучше сказать так: „Как здорово ты подобрала одежду сегодня! Бантики очень подходят к платью, так красиво!“ — объясняет Виктория Дмитриева. — Лучше скажите сыну, получившему отличную оценку по математике: „Я видела, как ты старался, поэтому и такой результат. Здорово!“ Но не стоит говорить: „Ты умный мальчик, поэтому и пятерку получил!"»
Когда вы хвалите за упорство и старания, ребенок чувствует, что хорошего результата он добился сам, что успех зависит именно от его усилий, и ощутит контроль за ситуацией. Именно это окрыляет.
Хвалите искренне!
«Часто родители хвалят ребенка, даже не поднимая головы от ноутбука, продолжая варить кашу, разговаривая по телефону, — обращает внимание психолог. — Но когда мы действительно искренне восхищаемся ребенком, у нас меняется голос, мы бросаем свои дела, смотрим ему прямо в глаза. Думаете, дети не замечают такой разницы между искренностью и дежурной фразой, брошенной впопыхах?»
Психолог также напоминает: то, за что вы хвалите или вознаграждаете ребенка, дает ему понять, что именно вы считаете для себя наиболее ценным в жизни.
Напомним, ранее психолог назвала три фразы, которые не стоит употреблять, когда вы хотите похвалить ребенка — например, не говорите о ребенке в сравнительной степени, даже если вы довольны им. Это приучает его постоянно сравнивать себя с другими. Подробнее о том, как нельзя хвалить ребенка, читайте в материале «Доктора Питера».