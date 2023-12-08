Эндометриоз сделал дыру в диафрагме женщины, куда мигрировали часть печени и кишечника

Эндометриоз, от которого страдает немало женщин, стал причиной редчайшей патологии у 51-летней жительницы Новосибирска. Диагноз, который поставили ей еще несколько лет назад, — торакальный эндометриоз. Он исключительно женский и настолько редкий, что многие никогда даже не слышали о нем. К сожалению, болезнь стала прогрессировать, и без помощи хирургов пациентка могла умереть.
Встречается редко
Эндометрий — слизистая оболочка матки — у женщины из Новосибирска разросся настолько, что выбрался наружу, распространился в брюшную полость и переместился в область диафрагмы. Во время определенных дней женского цикла женщина испытывала боль в груди, трудности с дыханием.
«В критические дни эндометрий в брюшной полости под действием гормонов начинает вести себя так же, как и тот, что выстилает полость матки. В результате возможны болевые ощущения, пневмотораксы и даже кровотечения в плевральную полость. После нескольких циклов на месте расположения клеток эндометрия в диафрагме появляются сквозные отверстия, то есть диафрагма становится как дуршлаг», —
Такая патология встречается довольно редко, признают медики.
Угрожающее состояние
Женщина уже перенесла несколько операций из-за пневмоторакса. Состояние у пациентки нормализовалось, но ненадолго. Выяснилось, что через дефект в диафрагме в грудную полость женщины стала выпячиваться печень. Со временем проблема усугубилась: сквозное отверстие увеличилось до размера семь на десять сантиметров и в плевральную полость проскользнула еще и часть кишечника пациентки.
«Ситуация оказалась жизнеугрожающей. Хирургическое вмешательство стало неизбежным», — продолжает руководитель хирургической службы областной больницы.
Хирурги во время операции вернули на место органы, которые переместились наверх, и зашили опасную дыру. Других дефектов на диафрагме и очагов эндометриоза врачи во время операции не увидели.
Пациентке рекомендовано впредь ограничить физические нагрузки и продолжить гормональную терапию эндометриоза. Это позволит минимизировать риск возможных рецидивов.
Врачи больницы отмечают, что это первый случай в их практике, когда они оперировали пациента с диафрагмальной грыжей, которая возникла не из-за травмы, а из-за торакального эндометриоза.
Эндометриоз
Ранее профессор Щукина рассказала, какими симптомами проявляется эндометриоз, как лечится и чем опасен для женщин. По ее словам, некоторые доктора относят его даже к пограничным и онкологическим заболеваниям, потому что он может развиваться в любом органе, даже в глазах, легких, печени, головном мозге.
Визитная карточка эндометриоза — четкая связь с менструальным циклом: плохое самочувствие перед и особенно во время менструации и улучшение — после. Подробнее читайте в материале «Доктора Питера».