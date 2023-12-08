Эндометриоз сделал дыру в диафрагме женщины, куда мигрировали часть печени и кишечника

Эндометриоз, от которого страдает немало женщин, стал причиной редчайшей патологии у 51-летней жительницы Новосибирска. Диагноз, который поставили ей еще несколько лет назад, — торакальный эндометриоз. Он исключительно женский и настолько редкий, что многие никогда даже не слышали о нем. К сожалению, болезнь стала прогрессировать, и без помощи хирургов пациентка могла умереть.